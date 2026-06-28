Venezuela

La ONU instaló tres hospitales de campaña en La Guaira tras los terremotos que dejaron más de 1.400 muertos en Venezuela

Gianluca Rampolla, coordinador residente del organismo en Venezuela, señaló que la situación resultó crítica y que por eso decidieron ubicar los hospitales de campaña próximos a las zonas más golpeadas, para que los heridos no tuvieran que realizar viajes extensos ni arriesgarse durante los traslados

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La saturación de los hospitales principales obligó a buscar soluciones rápidas para atender a los afectados (Reuters)
La saturación de los hospitales principales obligó a buscar soluciones rápidas para atender a los afectados (Reuters)

El estado venezolano de La Guaira recibió la instalación de tres hospitales de campaña por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la región costera el pasado miércoles.

La crisis dejó un saldo de al menos 1.430 muertos, miles de heridos y familias damnificadas. La iniciativa, coordinada por el Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, buscó responder de manera inmediata ante la saturación de los hospitales principales de Caracas, que recibieron un flujo incesante de pacientes provenientes de La Guaira y otras zonas afectadas por los movimientos telúricos.

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El coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, confirmó la gravedad de la situación y la necesidad de instalar los hospitales de campaña cerca de las comunidades afectadas para evitar traslados largos y peligrosos, especialmente para pacientes con heridas graves. La Guaira se convirtió en el epicentro de la emergencia, con hospitales locales colapsados y una demanda sanitaria que superó cualquier antecedente reciente en el país.

La respuesta incluyó la llegada de un avión con 20 toneladas de ayuda humanitaria, cargado con insumos para la potabilización de agua y otros recursos esenciales destinados a estabilizar las primeras operaciones de rescate y atención.

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Un avión con 20 toneladas de insumos llegó al país para garantizar agua potable y recursos esenciales en las zonas más afectadas (Reuters)
Un avión con 20 toneladas de insumos llegó al país para garantizar agua potable y recursos esenciales en las zonas más afectadas (Reuters)

En paralelo, la ONU y las autoridades venezolanas coordinaron la instalación de refugios multiservicios, equipados con baños y comedores, para dar cobijo a quienes perdieron sus viviendas. Estos espacios fueron ubicados cerca de las comunidades costeras, para evitar traslados extensos en una situación de vulnerabilidad.

En las primeras horas posteriores a los sismos, el operativo transcurrió bajo un clima de emergencia. Equipos de rescate de diferentes países se desplegaron en las áreas más dañadas, mientras los venezolanos participaron en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros y en la atención primaria de los heridos.

Por su parte, Ecuador, mediante una iniciativa impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, habilitó nueve centros de acopio en universidades para recolectar donaciones destinadas a las víctimas.

Entre los insumos reunidos se incluyeron agua potable, carpas familiares, colchones, productos de limpieza, toallas, implementos de cocina y otros artículos básicos, con recolección en Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena, Pichincha, Chimborazo, Azuay y Pastaza.

Los envíos ecuatorianos incluyeron el despliegue de 108 bomberos de Quito y Guayaquil, que operaron en Venezuela en tareas de búsqueda y rescate. A pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países desde 2024, el canal humanitario permaneció abierto para facilitar la ayuda. El Gobierno ecuatoriano también gestionó la repatriación de ciudadanos propios en situación vulnerable y monitoreó la situación de sus nacionales en las zonas afectadas.

Más de un centenar de bomberos ecuatorianos se desplazaron a Venezuela para participar en labores de rescate (Reuters)
Más de un centenar de bomberos ecuatorianos se desplazaron a Venezuela para participar en labores de rescate (Reuters)

Además, la República Dominicana envió un cargamento de medicamentos a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea, que se entregó a las autoridades sanitarias venezolanas para reforzar la asistencia en hospitales y centros de campaña.

El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud Pública dominicanos, junto al Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico, coordinaron el operativo. La misión Quisqueya Solidaria 2026 avanzó en la preparación de una embarcación con alimentos, medicamentos, agua y otros artículos de primera necesidad.

El presidente dominicano, Luis Abinader, envió una delegación para brindar apoyo a sus compatriotas residentes en Venezuela, con asistencia humanitaria y, si fuese necesario, facilidades para el retorno al país. La comunidad dominicana confirmó la muerte de una ciudadana como consecuencia directa de los sismos.

Según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos. Los hospitales de campaña de la ONU, la ayuda internacional, el despliegue de rescatistas y las campañas de donación en varios países respondieron a un escenario que aún exigió presencia y recursos para la atención, el rescate y la reconstrucción.

(Con información de EFE)

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