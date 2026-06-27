Venezuela

El Gobierno venezolano restringió el acceso a La Guaira en medio de los operativos de rescate y exigirá un registro previo

El ministro Diosdado Cabello justificó la medida en que la afluencia de civiles generó congestionamiento vial y, por consecuencia, dificultó el paso de ambulancias y equipos de rescate

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Imágenes aéreas de La Guaira tras el terremoto

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira, declarada como zona de desastre por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a partir de las 20:00 horas (hora local) del viernres, como parte de las medidas para gestionar la emergencia tras los terremotos que golpearon la región.

El funcionario explicó que la medida responde a motivos humanitarios, sanitarios y logísticos. Según Cabello, la afluencia de civiles generó congestionamiento vial, dificultando el paso de ambulancias y equipos de rescate, mientras que la presencia de cuerpos bajo los escombros, a más de 48 horas del sismo, plantea un riesgo sanitario. Además, la llegada de voluntarios sin coordinación ha complicado las operaciones de asistencia.

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“A partir de hoy, a las 20 horas, queda restringido el acceso al estado La Guaira. Quien quiera venir tiene que cumplir con los protocolos establecidos: registrarse en el Poliedro y las autoridades estarán tomando decisiones a lo largo de la ruta para evitar que personas sin tarea asignada puedan ingresar”, indicó en declaraciones transmitidas por la televisión estatal VTV.

Los voluntarios que deseen colaborar, incluidos motorizados, deben acudir al Poliedro de Caracas para el registro y la obtención de una credencial habilitada. Solo quienes reciban tareas asignadas podrán acceder a La Guaira, donde las autoridades reforzarán los controles en las rutas de ingreso.

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Tres funcionarios, dos hombres y una mujer, de pie frente a plantas y banderas de Venezuela. La mujer habla en un podio blanco
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla en una conferencia de prensa acompañada por Jorge Rodríguez (izq.) y Diosdado Cabello (der.)

El ambiente en La Guaira, estado costero de Venezuela y epicentro de la catástrofe, se vio marcado el viernes por el olor a putrefacción generado por los cadáveres aún atrapados bajo los escombros de los edificios colapsados tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el miércoles.

El balance oficial asciende a 920 muertos y 3.360 heridos, la mayoría en La Guaira.

La magnitud del desastre ha sobrepasado la capacidad de respuesta de las autoridades venezolanas, en un país con escasa experiencia en terremotos de esta envergadura. Numerosos habitantes denuncian que la ayuda gubernamental tardó en llegar o no se hizo presente en algunos sectores.

En Playa Grande, una de las áreas más afectadas, la asistencia resultaton insuficiente durante las primeras horas del viernes.

Saqué a mi hermana, está en coma en el Pérez Carreño, también nos están cobrando para todo, porque todo es pagar, pagar”, relató a la agencia EFE Pedro Luis Pérez, de 41 años, quien permanece en un refugio improvisado frente a un edificio en ruinas, donde tres familiares siguen sepultados.

USAR El Salvador localizó a Nayaris Colmenares en el sexto piso de la estructura colapsada en La Guaira.(Cortesía: Nayib Bukele)
USAR El Salvador localizó a Nayaris Colmenares en el sexto piso de la estructura colapsada en La Guaira.(Cortesía: Nayib Bukele)

El testimonio refleja la escasez de insumos médicos en los hospitales públicos y la necesidad de recursos básicos como tapabocas para mitigar los olores en la zona. “Necesitamos tapabocas por los olores”, añadió Pérez, quien asegura que los propios vecinos han recuperado cuerpos entre los restos.

El jueves por la tarde, la presidenta encargada Delcy Rodríguez visitó las zonas más golpeadas, mientras que durante la noche y la madrugada del viernes comenzaron a arribar equipos de rescate procedentes de países como República Dominicana, El Salvador, México y Estados Unidos.

En las calles de Playa Grande, grupos de personas permanecen junto a los escombros, algunos intentando remover materiales, otros observando en silencio o lamentando la pérdida de sus viviendas. Restos humanos quedan a la vista entre los restos de las edificaciones, y varias estructuras que permanecen en pie presentan una inclinación peligrosa, lo que incrementa el riesgo de nuevos colapsos.

(Con información de EFE)

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