Venezuela

Familiares reclamaron a Delcy Rodríguez la liberación de presas políticas en la cárcel de Los Teques

El reclamo se dio en medio de tensiones por la falta de avances tras los anuncios de liberaciones y el creciente pedido de justicia por parte de organizaciones de derechos humanos

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Familias marcharon en silencio en Caracas para pedir justicia por la muerte de presos políticos
Familiares de presas políticas reclamaron frente al INOF el cumplimiento de las excarcelaciones prometidas por el gobierno de transición (EFE)

Un grupo de familiares de presas políticas y activistas marcharon frente al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, estado de Miranda, para reclamar a Delcy Rodríguez la liberación de mujeres detenidas por motivos políticos. La protesta respondió al anuncio de nuevas excarcelaciones, una promesa que, según los manifestantes, las autoridades no cumplieron.

La concentración reunió pancartas y fotografías de 34 mujeres que, de acuerdo con la ONG Foro Penal, permanecen encarceladas por causas políticas. Entre los casos más mencionados figuró el de Emirlendris Benítez, privada de libertad desde 2018 y condenada a 30 años por el caso del atentado contra el exdictador Nicolás Maduro. Su hermana, Melania Leal, relató el sufrimiento que atravesó Benítez, quien perdió un embarazo en prisión tras denuncias de tortura. Leal pidió a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, que pusieran fin al dolor de las familias.

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La movilización se produjo tras la promesa de Jorge Rodríguez de liberar a 300 personas y el anuncio posterior de Delcy Rodríguez, quien aseguró que en pocas horas se alcanzarían las 500 excarcelaciones. Los activistas y familiares afirmaron que menos de 50 personas salieron de prisión en los días siguientes, mientras que Foro Penal contabilizó 39 excarcelaciones desde la semana pasada. La organización fijó en 409 la cifra de presos políticos.

En la protesta participó Ángel Godoy, ex preso político liberado en enero tras un año de reclusión, quien exigió a los hermanos Rodríguez que cumplieran su palabra. También intervino Miguelangel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, quien sostuvo que los dirigentes “engañaron nuevamente” a la sociedad venezolana y recordó el plazo de 15 días otorgado a las autoridades para dialogar sobre la situación de los presos políticos, un lapso que concluye este jueves.

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El expreso político Ángel Godoy pidió a los hermanos Rodríguez que cumplieran su palabra de liberar a los detenidos (Reuters)
El expreso político Ángel Godoy pidió a los hermanos Rodríguez que cumplieran su palabra de liberar a los detenidos (Reuters)

El reclamo de familiares y activistas se dio en un contexto de presión nacional e internacional sobre el gobierno de transición venezolano. En ese marco, María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz, se refirió a la situación el pasado sábado desde Panamá durante un encuentro con la diáspora venezolana y dirigentes políticos regionales. Ella anunció que será candidata en unas eventuales elecciones presidenciales libres y limpias, y afirmó que la movilización ciudadana resulta clave para restaurar la libertad en Venezuela.

Yo seré candidata, pero podrán haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (...) tendremos elecciones limpias y libres”, afirmó.

Además, pidió unidad y coordinación entre sectores opositores y comunidad internacional, y señaló que el regreso de dirigentes exiliados, incluido el suyo, formó parte de un plan coordinado con el gobierno de Estados Unidos y otras instancias aliadas. También sostuvo que la transición democrática requerirá la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que cumpla con los requisitos constitucionales.

María Corina Machado confirmó en Panamá su candidatura para unas eventuales elecciones presidenciales libres en Venezuela (Reuters)
María Corina Machado confirmó en Panamá su candidatura para unas eventuales elecciones presidenciales libres en Venezuela (Reuters)

Durante el encuentro en Ciudad de Panamá, Machado agradeció el apoyo de parlamentarios panameños y remarcó la urgencia de celebrar elecciones presidenciales competitivas, con garantías para los votantes dentro y fuera del país.

“De aquí salimos energizados, de aquí salimos convencidos de que esta fuerza es indetenible. De aquí salimos agradecidos y de aquí salimos con la convicción que, de la mano de Dios, llegaremos al destino que nos hemos propuesto. Vamos a reencontrarnos muy pronto. Seguramente yo voy a ir antes que alguno de ustedes y los esperaré allá”, dijo Machado.

Al mismo tiempo, Carlos Ocariz, exalcalde y dirigente opositor, regresó a Venezuela tras un exilio forzado por persecución política y convocó a un acto en Caracas este jueves 28 de mayo para debatir propuestas sobre la reconstrucción nacional.

“Vengo con la intención clara de ayudar, de poner un grano de arena, para que esa esperanza que comenzó a crecer en el pueblo el 3 de enero, no decaiga”, mencionó Ocariz a Infobae.

Además, expresó su intención de colaborar con la reconstrucción de Venezuela desde una perspectiva abierta e inclusiva, promoviendo la participación de las comunidades y presentando ideas para el debate público.

(Con información de EFE)

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