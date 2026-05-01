Venezuela firmó acuerdos con dos empresas de Estados Unidos para potenciar la producción de crudo y gas

Venezuela firmó el jueves acuerdos con empresas estadounidenses para potenciar la producción de crudo y gas, en un acto en el Palacio de Miraflores con la presencia del enviado de la Casa Blanca, Jarrod Agen, quien arribó a Caracas en el vuelo inaugural entre Miami y la capital venezolana tras la reanudación de conexiones aéreas entre ambos países.

El gobierno encabezado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, suscribió convenios con Hunt Overseas Oil Company y Crossover Energy, compañías que operarán en la Faja del Orinoco, considerada la mayor reserva mundial de crudo pesado y extrapesado. Los acuerdos abarcan además campos ubicados en los estados Anzoátegui, Monagas y Barinas, con foco en la explotación petrolera y el aprovechamiento del gas asociado.

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Rodríguez sostuvo que los convenios también apuntan a reforzar el sistema eléctrico nacional mediante el uso de gas. “Aquí se cruzan los intereses de los Estados Unidos y de Venezuela”, afirmó durante el acto oficial transmitido por Venezolana de Televisión.

Asimismo, envió un mensaje al mandatario estadounidense: “Transmitan al presidente Trump, que es un hombre de acción (...) que nosotros hemos empeñado nuestra palabra en construir bases sólidas en relaciones a largo plazo entre Estados Unidos y Venezuela”.

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Por su parte, Agen, director ejecutivo del Consejo de Dominio Energético Nacional de Estados Unidos, indicó que los acuerdos reflejan el interés de inversión en el país sudamericano. “Nos estamos moviendo a la velocidad de Trump para que las inversiones ocurran en petróleo, en gas, en minería”, declaró desde Miraflores. También precisó el volumen estimado de capital comprometido: “Es más de 2.000 millones de dólares en inversiones en el ámbito mineral”.

El gobierno encabezado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, suscribió convenios con Hunt Overseas Oil Company y Crossover Energy, compañías que operarán en la Faja del Orinoco, considerada la mayor reserva mundial de crudo pesado y extrapesado (REUTERS)

El funcionario estadounidense destacó el contexto político que facilitó estos avances. La reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, impulsó la presencia de compañías norteamericanas en el sector energético venezolano.

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Agen subrayó el respaldo empresarial a esta nueva etapa. “Hay excelentes empresas que quieren invertir en Venezuela, que quieren traer a sus empleados, que están comprometidos con el país caribeño y eso es motivo de celebración entre estas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela”, expresó. Además, remarcó el tono positivo de la jornada: “Hoy es un día maravillo para ambos países”.

La llegada de la delegación estadounidense coincidió con el primer vuelo directo entre Caracas y Estados Unidos en siete años, operado por American Airlines, lo que marca un nuevo paso en la normalización de vínculos bilaterales. Agen señaló que la visita tuvo como objetivo anunciar avances concretos en materia energética y consolidar acuerdos alcanzados en los últimos meses.

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El funcionario también destacó las perspectivas a futuro de la relación bilateral. “Tenemos una larga relación en el futuro”, afirmó, y añadió que el presidente Donald Trump manifestó entusiasmo por los resultados obtenidos. Según Agen, el mandatario valoró “las acciones y el progreso” alcanzados en el proceso de acercamiento entre ambos países.

En paralelo, Venezuela avanzó en la apertura de su industria energética mediante reformas a las leyes de hidrocarburos y minería. Estas modificaciones facilitaron la participación privada y promovieron acuerdos con diversas multinacionales del sector, entre ellas Chevron, Eni y Repsol.

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El funcionario estadounidense destacó el contexto político que facilitó estos avances. La reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, impulsó la presencia de compañías norteamericanas en el sector energético venezolano (EP)

Rodríguez destacó la importancia de esta nueva etapa de cooperación. “Quiero celebrarlo y rescatar que, definitivamente, este es el camino de las relaciones bilaterales”, señaló durante su intervención en el acto oficial.

(Con información de AFP y EFE)

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