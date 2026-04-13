Venezuela

La oposición venezolana exigió un nuevo ente electoral como garantía para futuros comicios

Las agrupaciones reiteran la necesidad de modificar las instituciones del país, tras denunciar irregularidades en el proceso electoral reciente y exigir condiciones para la realización de nuevos comicios legales y transparentes

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Miembros de la Plataforma Democrática Unitaria (PUD), la alianza opositora venezolana, hablan con los medios de comunicación tras presentar una hoja de ruta que, según afirman, busca garantizar un proceso electoral libre y transparente con garantías de legitimidad, en Caracas, Venezuela, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Miembros de la Plataforma Democrática Unitaria (PUD), la alianza opositora venezolana, hablan con los medios de comunicación tras presentar una hoja de ruta que, según afirman, busca garantizar un proceso electoral libre y transparente con garantías de legitimidad, en Caracas, Venezuela, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

La oposición en Venezuela exigió este domingo tras un encuentro con líderes políticos, una reforma de todos los poderes públicos, entre ellos, el electoral como garantía para próximos comicios en el país.

En julio de 2024, la oposición denunció la elección para un tercer mandato consecutivo del depuesto Nicolás Maduro, al alegar que el ente electoral no publicó en su página oficial actas detalladas de los resultados, como establece la ley.

Maduro fue capturado el 3 de enero en una incursión militar estadounidense y se encuentra a la espera de juicio en Estados Unidos por narcotráfico.

La Plataforma Unitaria Democrática que agrupa a ocho partidos de oposición presentó el domingo “una hoja de ruta” para alcanzar una “transición democrática” en Venezuela.

Miembros de la Plataforma Democrática Unitaria (PUD), la alianza opositora venezolana, aparecen en silueta mientras hablan con los medios de comunicación tras presentar una hoja de ruta que, según afirman, busca garantizar un proceso electoral libre y transparente con garantías de legitimidad, en Caracas, Venezuela, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Miembros de la Plataforma Democrática Unitaria (PUD), la alianza opositora venezolana, aparecen en silueta mientras hablan con los medios de comunicación tras presentar una hoja de ruta que, según afirman, busca garantizar un proceso electoral libre y transparente con garantías de legitimidad, en Caracas, Venezuela, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

La convocatoria nacional que contó con la participación de unos 40 mil activistas de forma presencial y virtual, es la primera que realiza esta alianza política desde 2024. Ese año, la fuerte represión oficial y la detención de dirigentes, obligó a muchos a exiliarse y pasar a la clandestinidad.

“Esta hoja de ruta obedece al sentimiento del país, pero también corresponde a la estrategia que se inició en enero en Venezuela”, dijo Roberto Enríquez, vocero de la coalición.

Representantes políticos ratifican la tesis de “ausencia absoluta” de Maduro, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución y exigen a la presidenta encargada Delcy Rodríguez “restablecer las garantías constitucionales” y convocar elecciones.

Los dirigentes piden que se levanten las inhabilitaciones políticas, devolver las tarjetas electorales y símbolos a sus legítimos representantes.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) presentó su plan para convocar elecciones: “Solo un gobierno legítimo traerá Estado de derecho”
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) presentó su plan para convocar elecciones: “Solo un gobierno legítimo traerá Estado de derecho” (Plataforma Unitaria Democrática)

Enriquez respondió al gobierno encargado, que dice priorizar la economía antes de unos comicios, que “las elecciones hacen posible la estabilización y la recuperación, no al revés”.

Por su parte, la opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció en un mensaje transmitido en línea, que hay acuerdos y consensos para alcanzar la transición.

El partido que ella lidera, Vente, exigió el viernes la convocatoria de elecciones ante la falta del presidente.

“Los venezolanos tenemos cultura democrática. No estamos divididos, díganme qué otro país del mundo el 90% de la población quiere lo mismo. Estamos organizados y listos para hacer lo que toca”, dijo Machado.

Miembros de la Plataforma Democrática Unitaria (PUD), la alianza opositora venezolana, y representantes de los 23 estados de Venezuela escuchan a la líder opositora María Corina Machado durante una reunión para presentar una hoja de ruta que, según afirman, busca garantizar un proceso electoral libre y transparente con garantías de legitimidad, en Caracas, Venezuela, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Miembros de la Plataforma Democrática Unitaria (PUD), la alianza opositora venezolana, y representantes de los 23 estados de Venezuela escuchan a la líder opositora María Corina Machado durante una reunión para presentar una hoja de ruta que, según afirman, busca garantizar un proceso electoral libre y transparente con garantías de legitimidad, en Caracas, Venezuela, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

Afirmó que “muy pronto” estará de regreso en Venezuela. “Vamos a recorrer todo el país (...) vamos a abrazar a la gente, vamos a construir esta fuerza en un gran acuerdo por la democracia y la libertad”.

La plataforma unitaria también pidió la liberación de todos los presos políticos, el cese de la persecución y desmontaje “del aparato represivo” y condiciones para el retorno seguro de los exiliados.

En tanto, este domingo el abogado laboral Edwin Sambrano fue detenido “bajo cargos políticos” por autoridades policiales en el estado Táchira (suroeste de Venezuela), según denunció la organización a la cual pertenece.

(con información de AFP)

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