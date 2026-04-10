Delcy Rodríguez realizó su primer viaje oficial a Granada para fortalecer la cooperación bilateral

Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez EFE/ Palacio de Miraflores

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, llegó este jueves a la isla de Granada en su primer viaje al exterior desde que asumió el cargo, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. El primer ministro granadino, Dickon Mitchell, la recibió en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop, en Saint George, capital del país insular, ubicado a unos 145 kilómetros de las costas venezolanas. La oficina del mandatario calificó la visita como “un importante momento de compromiso y diálogo entre Granada y la República Bolivariana de Venezuela”.

La agenda incluyó una visita de cortesía a la gobernadora general, Cécile La Grenade, y una reunión de trabajo ampliada en la sede del Parlamento granadino, donde fue recibida por los presidentes del Senado, Dessima Williams, y de la Cámara de Representantes, Leo Cato. Participaron también el canciller granadino Joseph Andall, el ministro de Agricultura, Lennox Andrews, y el titular de Salud, Phillip Telesford. Por Venezuela, la acompañaron el canciller Yván Gil, la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el viceministro para el Caribe, Raúl LiCausi.

El eje central de las conversaciones fue la actualización de la hoja de ruta bilateral suscrita en 2025 entre Maduro y Mitchell. Rodríguez indicó que los acuerdos revisados abarcan educación, energía, ciencia, hidrocarburos y comercio, aunque no ofreció detalles concretos. Mitchell precisó que los diálogos “se han centrado exclusivamente en el fortalecimiento de la cooperación bilateral” e incluyeron agricultura, turismo, transporte y logística.

Fotografía cedida por la Presidencia de Venezuela que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una reunión con la gobernadora general de Granada, Cécile La Grenade (no en la foto), este jueves, en San Juan (Granada) EFE/ Daniela Millán/ Presidencia de Venezuela

En el trasfondo energético de la visita asoma Petrocaribe, el programa de suministro de crudo venezolano a precio preferencial fundado en 2005 y paralizado en 2019, cuando Trump impuso sanciones contra Caracas. En abril de 2025, Maduro y Mitchell habían apostado por una “nueva fase” del esquema durante una visita del primer ministro a Venezuela. La llegada de Rodríguez a Saint George sugiere que esa voluntad se mantiene, aunque ninguna de las partes anunció medidas concretas.

La visita coincide con un momento de acelerada normalización entre Caracas y Washington. El 1 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó a Rodríguez de la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), donde figuraba desde 2018. La medida habilita a empresas y ciudadanos estadounidenses a operar con ella y llegó días después de la reapertura de la embajada norteamericana en Caracas, cerrada desde 2019.

Granada, a su vez, transita su propio equilibrio. Antes de la captura de Maduro, Washington solicitó a Saint George instalar un radar militar en el aeropuerto Maurice Bishop, petición rechazada por las autoridades tras protestas ciudadanas conocidas como la “Marcha por la paz”. La isla fue invadida en 1983 por Estados Unidos y fuerzas caribeñas, que derrocaron el gobierno militar de Hudson Austin y su alianza con Cuba y la Unión Soviética, episodio que sigue gravitando en la cultura política granadina.

Rodríguez llega a Saint George con una posición más consolidada que hace semanas: el levantamiento de sus sanciones personales y la normalización progresiva con Washington le otorgan un margen diplomático que Maduro no tuvo en sus últimos años.