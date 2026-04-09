El Foro Penal informó que en Venezuela hay 485 presos políticos y dijo que la amnistía ralentiza su libertad

Familiares de presos políticos se manifiestan en las inmediaciones de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo)

La ONG Foro Penal, reconocida por su labor en la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, informó que el número de detenidos por motivos políticos asciende a 485. La organización advirtió que la ley de amnistía se ha convertido en un “embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos” de estos prisioneros.

El director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, expresó en un mensaje en X: “Lamentablemente la Ley de Amnistía está sirviendo más que para agilizar la libertad de presos políticos, como un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos presos políticos que hoy son 485”. No ofreció detalles adicionales.

Según el último registro del jueves pasado, Foro Penal contabilizaba 490 personas detenidas por razones políticas, entre las que se incluyen 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.

El Gobierno interino de Delcy Rodríguez inició un proceso de excarcelaciones cinco días después de la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas por parte de Estados Unidos.

El mensaje de Alfredo Romero en X

Hacia finales de ese mes, el Parlamento aprobó una ley de amnistía para presos políticos, que fue presentada el 19 de febrero. La normativa abarca un período de 27 años, desde 1999, año en que el chavismo asumió el poder.

Sin embargo, limita la amnistía a personas relacionadas con 13 hechos en 13 años distintos, excluyendo el resto del período y casos vinculados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Delcy Rodríguez aseguró el martes que “más de 8.000” personas han sido amnistiadas desde que se promulgó la ley, aunque la mayoría corresponde a individuos en libertad condicional.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han publicado una lista con los nombres de los amnistiados, a pesar de la solicitud pública realizada por Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (Foto AP/Ariana Cubillos/Archivo)

Nuevas medidas económicas en Venezuela

En otro orden, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles una serie de medidas para dinamizar la economía, con la revisión del modelo chavista, la promesa de un diálogo laboral, un aumento salarial y reformas tributarias y del mercado inmobiliario. La mandataria pidió corregir “errores del pasado” y evitar su repetición.

“Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo, es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería que generan ingresos inmediatos”, afirmó Rodríguez en un mensaje al país de casi media hora, cuya transmisión registró una interrupción por un bajón de luz.

En ese contexto, anunció un incremento salarial “responsable” a partir del 1 de mayo, sin precisar el porcentaje ni el alcance de la medida.

El salario mínimo mensual en Venezuela se mantiene congelado desde marzo de 2022, cuando equivalía a 30 dólares, y actualmente ronda los 27 centavos según el tipo de cambio oficial, en un contexto de inflación crónica y devaluación. Rodríguez confirmó que en marzo se elevó de 160 a 190 dólares una bonificación mensual para trabajadores públicos, pagada en bolívares a la tasa oficial y sin impacto en beneficios laborales, tras una operación de venta de fueloil en medio de la apertura petrolera y contactos con Washington.

La mandataria también informó la instalación de una comisión para el “diálogo laboral”, en medio de protestas de trabajadores que reclaman mejoras salariales. Los anuncios se produjeron en la víspera de una marcha convocada por sindicatos hacia la sede del Ejecutivo en Caracas, con el objetivo de exigir respuestas a sus demandas.