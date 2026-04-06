Venezuela no logra reubicar tres buques fantasma con cinco millones de barriles de crudo a bordo

FOTO DE ARCHIVO: El petrolero Bronco, anclado en el Lago de Maracaibo, cerca del puerto de crudo Bajo Grande operado por la petrolera estatal PDVSA, en Maracaibo, Venezuela. 9 de febrero de 2026 REUTERS/Marco Bello/

Tres petroleros de la “flota fantasma” que cargaron crudo venezolano antes de la captura de Nicolás Maduro siguen varados en el país, lo que pone de relieve cómo la industria petrolera se está deshaciendo de años de evasión de sanciones.

Las tres naves se encuentran a menos de 10 millas de la costa venezolana, según un informe gubernamental revisado por Bloomberg que incluye su ubicación exacta. Son parte de los últimos vestigios de un período en el que más de la mitad de las exportaciones de crudo de Venezuela —principal fuente de ingresos del régimen de Maduro— se transportaban en “buques fantasma” hacia compradores en Asia.

Ante la escasez de suministro mundial de petróleo provocada por el casi cierre del estrecho de Ormuz, los buques varados ponen de manifiesto la dificultad de Venezuela para operar con total transparencia, incluso después del alivio más amplio de sanciones estadounidenses al crudo venezolano desde 2019.

Los superpetroleros Romana y MS Melenia, junto con el buque Galaxy 3, cargaron en conjunto 5 millones de barriles de crudo a mediados de diciembre, según los datos. Tras la incautación del petrolero Skipper el 10 de diciembre por fuerzas navales estadounidenses, los buques fantasma permanecieron en su lugar y no zarparon incluso después de que Maduro fuera capturado semanas más tarde.

FOTO DE ARCHIVO: Pumpjacks abandonados y dañados por el tiempo en un campo de la petrolera estatal PDVSA en el Lago Maracaib, en Cabimas, Venezuela, 27 de enero de 2026 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

Durante meses, los comercializadores de petróleo han intentado calcular cuántos buques fantasma permanecen en Venezuela, mientras cada barril gana valor en medio de una escasez global provocada por la guerra con Irán. Los crudos pesados y con alto contenido de azufre como el venezolano son más baratos que los ligeros y dulces, que actualmente superan los US$100.

Las tres naves no han transmitido su ubicación durante meses, lo que sugiere que han desactivado sus transpondedores, una práctica común en la flota oscura para evitar ser detectados. Actualmente se encuentran en una zona de fondeo frente al puerto de José, controlado por el gobierno y principal terminal exportador del país, según los datos y las imágenes satelitales.

No está claro por qué quedaron varados, mientras otros buques de la flota oscura han salido de las sombras para transportar petróleo conforme a las normas estadounidenses. La gran mayoría de las exportaciones venezolanas está hoy en manos de empresas como Chevron Corp. y los traders de materias primas Vitol Group y Trafigura Group, que cuentan con licencia de la administración Trump para comercializar hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano.

(Con información de Bloomberg)