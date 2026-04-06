Venezuela

El cardenal Baltazar Porras exige que la recuperación económica y las elecciones en Venezuela avancen juntas

El religioso instó a que el proceso electoral y la mejora económica se desarrollen simultáneamente, señalando que ambos son indispensables para el futuro del país tras la reciente captura de Nicolás Maduro

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Baltazar Porras

El cardenal venezolano Baltazar Porras aseguró este domingo que la recuperación económica y un proceso electoral en el país suramericano deben darse “a la par”, cuando se cumplen tres meses desde que Delcy Rodríguez asumió la Presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU.

“No es que una cosa primero y otra después, hay que ir a la par, no basta simplemente con decir mejores condiciones económicas”, señaló Porras durante una entrevista con el canal privado Venevisión.

El cardenal señaló que hay una serie de pasos que se deben ir dando “que son complejos” para poder llegar a una elección, pero necesarios, como el restablecimiento de los derechos políticos para que los ciudadanos puedan decidir por sí mismos a qué partido votar.

Además, dijo que se puede hablar de mejores condiciones económicas pero “¿Con qué base jurídica, con qué respeto del otro?”.

Una mujer con gafas, cabello oscuro y un yeso en el brazo izquierdo habla por un micrófono, vestida con una camisa roja, rodeada de hombres
La Vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a la multitud con un micrófono en un acto público, luciendo una camisa con el logo de PDVSA.

Por su postura frente al país, el sacerdote recibió cuestionamientos por parte del Gobierno venezolano, en particular del presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, y de su sucesor, Nicolás Maduro.

En diciembre pasado, Porras denunció que su pasaporte fue anulado por funcionarios cuando intentaba viajar desde el Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

El martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que el proceso de transición y las elecciones deben llegar a Venezuela pero pide paciencia recordando que hace apenas tres meses ocurrió la captura de Maduro.

“Finalmente debe haber una fase de transición” en el país suramericano, apuntó Rubio durante una entrevista con el periodista Sean Hannity en la cadena Fox News.

El secretario de Estado de estados Unidos, Marco Rubio, habla con la prensa después de una reunión de ministros del G7 con países socios en el aeropuerto Bourget en Le Bourget, en las afueras de París, el viernes 27 de marzo de 2026. (Brendan Smialowski/Pool Foto vía AP)
El secretario de Estado de estados Unidos, Marco Rubio, habla con la prensa después de una reunión de ministros del G7 con países socios en el aeropuerto Bourget en Le Bourget, en las afueras de París, el viernes 27 de marzo de 2026. (Brendan Smialowski/Pool Foto vía AP)

El secretario de Estado agregó que Venezuela merece “elecciones libres y justas” pero pidió “ser pacientes” para llegar a ese punto, recordando que hace solo tres meses se iniciaron las relaciones con Caracas cuando Delcy Rodríguez asumió la presidencia de forma interina por la captura de Maduro en Caracas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses.

Las declaraciones de Rubio sucedieron horas después de haberse reunido en Washington con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en Washington.

(con información de EFE)

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