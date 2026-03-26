Delcy Rodríguez destituyó al embajador venezolano ante la ONU que respondía a Nicolás Maduro

El ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Reinaldo Moncada Acosta (REUTERS/Brendan McDermid)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó al embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien ocupó el cargo por casi una década. Samuel Moncada, nombrado por el depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, se desempeñó como representante permanente de Venezuela ante la ONU desde 2017.

Rodríguez anunció que Moncada pasará a cumplir “nuevas tareas internacionales”, sin detallar su próximo destino.

Mediante un mensaje en Telegram, la presidenta informó que designó en su lugar a Coromoto Godoy, quien hasta ahora se desempeñaba como ministra de Comercio Exterior. Rodríguez expresó su confianza “en su amplia trayectoria diplomática para consolidar nuestra presencia en el sistema de Naciones Unidas y defender los intereses del país”.

Godoy fue embajadora de Venezuela en España entre enero de 2023 y enero de 2025, cuando Maduro la nombró ministra de Comercio Exterior. Anteriormente se desempeñó como embajadora en Trinidad y Tobago, en la India—concurrente con Nepal y Sri Lanka— y como cónsul en Miami, Estados Unidos.

Fotografía de archivo de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE/ Miguel Gutiérrez

El Ministerio de Comercio Exterior será asumido por el economista Johann Álvarez Márquez, cuya gestión, según Rodríguez, será “fundamental para el desarrollo de una economía productiva y diversificada” y para impulsar el posicionamiento de Venezuela en los mercados internacionales con el impulso de Estados Unidos.

Desde que asumió como presidenta encargada el 5 de enero, Rodríguez llevó adelante cambios en gran parte del gabinete chavista, incluyendo la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos y del ingeniero Rolando Alcalá al frente del despacho de Energía Eléctrica.

La mujer que tomó el máximo poder en Miraflores también anunció la destitución de Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, cargo que ocupó durante más de una década, dos meses y medio después de la operación estadounidense en Caracas que resultó en la captura de Maduro y Cilia Flores, actualmente sometidos a juicio en Nueva York por delitos relacionados con “narcoterrorismo”.

Delcy Rodríguez comunicó la destitución de Vladimir Padrino López como ministro de Defensa (EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo)

El general Gustavo González López, excomandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de contrainteligencia militar, asumió la titularidad del Ministerio de Defensa.

El martes, el Parlamento venezolano, bajo control chavista, aprobó la designación de la abogada Arianny Viviana Seijo Noguera como nueva procuradora general, en reemplazo de Reinaldo Muñoz Pedroza, quien renunció tras más de una década en el cargo.

Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional, explicó: “Hemos recibido la misiva de -la presidenta encargada- Delcy Rodríguez a los efectos de la renuncia del actual procurador de la República -para que- se considere el nombre de la ciudadana Arianny Viviana Seijo Noguera”. Muñoz ejercía el cargo desde 2015, tras su designación por Maduro, y fue ratificado en 2020 por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

Estos cambios se dan en el marco de una transición política en Caracas, impulsada por la administración de Donald Trump y alejada del ahora nulo poder de Maduro.

El ex dictador venezolano y Flores, comparecerán este jueves ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York para su segunda audiencia tras su captura en enero. El proceso está marcado por la denuncia de la defensa sobre un “bloqueo ilegal” de fondos que, según argumentan, dificulta el pago de abogados.

La Operación Resolución Absoluta extrajo a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de territorio venezolano el 3 de enero 2026

Maduro permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, donde han estado detenidas figuras como el rapero Sean “Diddy” Combs. El caso está a cargo del juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años.

La atención se centra en el estado de Maduro tras dos meses de detención. Su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, afirmó esta semana que su padre “está muy bien”, con “mucho ánimo” y “fuerza”.

(Con información de EFE)