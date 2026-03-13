Venezuela

La líder opositora María Corina Machado instó a sus compatriotas exiliados en Chile a volver a Venezuela

En un acto multitudinario en el centro de Santiago reunió a miles de venezolanos que escucharon a la líder opositora pedir unidad y destacar que el retorno de quienes dejaron el país es clave para el futuro

La líder opositora venezolana y
La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, habla en el escenario durante un evento para reunirse con miembros de la comunidad venezolana residente en Chile (REUTERS/Amilix Fornerod)

La Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana María Corina Machado instó este jueves a los venezolanos exiliados en Chile a regresar a su país, durante un acto ante miles de seguidores en una plaza del centro de Santiago de Chile.

Machado llegó a Chile el miércoles para asistir a la toma de posesión de José Antonio Kast como presidente. Este jueves, cerró su agenda con un multitudinario encuentro junto a la comunidad venezolana residente en el país.

Venezuela nos necesita, yo los necesito. Es el momento de avanzar con fuerza. Necesitamos el regreso de todos aquellos exiliados que han sido perseguidos” por el régimen chavista, expresó Machado ante un público que ovacionó cada una de sus intervenciones.

En ese sentido, hizo hincapié en que “la victoria definitiva depende de todos, no solo de un dirigente o de actores internacionales, los necesitamos a todos”.

Miles de personas salieron a las calles con banderas, camisetas de la selección ‘vinotinto’ y trompetas de plástico para celebrar la llegada de la dirigente opositora al país.

Chile alberga a unos 700.000 venezolanos, según el Instituto Nacional de Estadísticas. “Es un reencuentro súper brutal, eso nos llena mucho el corazón (...). El régimen (venezolano) ya se fracturó y hay que empezar a barrer la casa para un nuevo regreso”, comentó a la agencia AFP Baudany García, asesor de seguridad venezolano que asistió al acto.


La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, habla en el escenario durante un evento para reunirse con miembros de la comunidad venezolana residente en Chile (REUTERS/Amilix Fornerod)

Horas antes, en conferencia de prensa en Santiago, Machado reiteró que volverá a Venezuela “en unas semanas” y que su regreso será “armonioso y coordinado con los aliados”. La líder opositora permaneció en la clandestinidad durante más de un año, hasta que logró salir del país en diciembre de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo.

Venezuela está gobernada actualmente por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió de forma interina tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Machado aseguró también desde Santiago que regresará a su país natal en el marco de un gran acuerdo nacional y enfatizó que el futuro gobierno venezolano deberá ser inclusivo y respetar los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política.

Yo voy a regresar a Venezuela en el contexto de un gran acuerdo nacional. Esto no se trata de un sector o de un partido. Esto se trata de que nosotros tendremos un gobierno para todos los venezolanos, sobre todo aquellos que piensan distinto, a los que le vamos a demostrar que vamos a estar al servicio y vamos a respetar los derechos de todos”, afirmó Machado.


La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, junto a sus compatriotas en Chile (REUTERS/Amilix Fornerod)

Durante su intervención, destacó la importancia de garantizar la participación de todas las voces en el proceso democrático: “A mí lo que me corresponde es asegurarnos que todos aquellos venezolanos que hoy, desde todas y cada una de sus trincheras, de sus espacios, luchan por la democracia y la libertad, puedan ser parte de este proceso”.

Machado recordó el resultado de las primarias opositoras, en las que obtuvo el 92% de los votos, y relató su accionar posterior: “¿Y saben lo que yo hice al día siguiente? Convoqué a todos los partidos, a todos, incluso los que se habían opuesto a las primarias. Y les dije: ‘Vamos a encontrarnos, vamos adelante’”.

En la previa a la toma de mando de Kast, la Premio Nobel de la Paz y el senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil, manifestaron en Chile su disposición a apoyarse mutuamente en defensa de “la justicia”.

“Espero que podamos estar en contacto y ayudarnos mutuamente”, afirmó Machado tras un encuentro con el hijo de Jair Bolsonaro en Valparaíso, en el marco de la investidura presidencial. El senador brasileño expresó su deseo de trabajar “por la justicia” en ambos países, a lo que Machado agregó: “por la justicia y la democracia”.

(Con información de AFP)

Últimas Noticias

Foro Penal abogó por la elección de nuevos titulares independientes en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo en Venezuela

La petición se produce luego de la salida de los responsables anteriores, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, y el nombramiento temporal de figuras vinculadas al oficialismo. La Asamblea Nacional finalizará el proceso de postulaciones este viernes

Foro Penal abogó por la

Venezuela firmó un acuerdo con Repsol para impulsar la producción de gas y asegurar el abastecimiento interno

El convenio contempla el desarrollo del proyecto Cardón IV, uno de los mayores campos gasíferos de la región, y busca fortalecer el suministro doméstico y ampliar las exportaciones

Venezuela firmó un acuerdo con

María Corina Machado afirmó que regresará a Venezuela “en el contexto de un gran acuerdo nacional”

La líder opositora, quien evitó hablar de fechas para su retorno, subrayó que “la historia y la justicia juzgarán los errores o los actos que cada uno ha cometido”

María Corina Machado afirmó que

María Corina Machado y Flávio Bolsonaro prometieron ayudarse en defensa de la justicia

La líder opositora venezolana y el senador brasileño, candidato a la Presidencia de su país, coincidieron en la investidura de José Antonio Kast en Chile

María Corina Machado y Flávio

La producción petrolera de Venezuela subió un 10% y volvió a superar el millón de barriles por día

El país, que permitió la entrada de capital privado y extranjero en su industria mediante una reforma significativa de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, alcanzó un promedio de 1.021.000 bpd en febrero

La producción petrolera de Venezuela
