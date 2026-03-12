El yerno de Edmundo González Urrutia recibió la libertad plena en Venezuela

Rafael Eduardo Tudares Bracho y su esposa Mariana González, yerno e hija respectivamente de Edmundo González

Mariana González, hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, comunicó que su esposo, Rafael Tudares Bracho, obtuvo libertad plena bajo el amparo de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero e impulsada por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

En una publicación en la red social X, González expresó: “Hoy, 11 de marzo de 2026, mi esposo, Rafael Tudares Bracho, y su abogado fueron notificados de la decisión judicial mediante la cual se le concedió amnistía a Rafael”.

González precisó que Tudares Bracho presentó la solicitud de amnistía el 23 de febrero, cuatro días después de la aprobación de la normativa.

En su mensaje, González agradeció el apoyo recibido durante “el duro via crucis” de su familia y la solidaridad de quienes acompañaron a los suyos en los momentos más difíciles.

Agregó: “Más temprano que tarde, tocará construir la memoria histórica que nuestra sociedad necesita en materia de derechos humanos, para que situaciones como las que hemos vivido Rafael, mis hijos y yo, así como miles de ciudadanos, no vuelvan a repetirse”.

El tuit de Mariana González de Tudares, fechado el 11 de marzo de 2026, detalla la concesión de amnistía a su esposo, Rafael Tudares Bracho, bajo la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática (@MarianaGTudares)

Rafael Tudares Bracho fue liberado el 22 de enero tras más de un año detenido. Su esposa denunció en varias ocasiones que desconocía el paradero del yerno del ex candidato presidencial González Urrutia.

La detención de Tudares ocurrió el 7 de enero de 2025, días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato de seis años. Ese mismo día también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al ex candidato presidencial opositor Enrique Márquez, ambos posteriormente liberados.

Tudares es yerno de Edmundo González, quien permanece exiliado en España y fue designado en 2024 como candidato unitario de la oposición (Plataforma Unitaria Democrática) para la presidencia de Venezuela.

Edmundo González fue reconocido por la comunidad internacional como ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024. El resultado fue rechazado por Maduro, quien fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El Parlamento venezolano, bajo control del chavismo, aprobó el 19 de febrero una Ley de Amnistía aplicable a procesos de presos políticos desde 1999, pero delimitada a 13 “hechos” ocurridos en años distintos, excluyendo el resto del período y casos asociados a operaciones militares.

Hasta el viernes pasado, el Parlamento contabilizaba 7.654 personas beneficiadas por la amnistía: 247 liberadas y 7.407 con medidas cautelares que ya obtuvieron libertad plena.