Venezuela

El hijo de Nicolás Maduro llamó a garantizar la “hegemonía absoluta” del chavismo en Venezuela

Las nuevas declaraciones de Nicolás Maduro Guerra reafirmaron su intención de mantener la estructura represiva y autoritaria del régimen dentro del país caribeño tras la captura de su padre el 3 de enero pasado

Nicolás Maduro Guerra, hijo del
Nicolás Maduro Guerra, hijo del ex dictador venezolano, Nicolás Maduro, habla durante una manifestación para exigir la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, hijo del ex dictador Nicolás Maduro, afirmó este martes que el chavismo debe “garantizar su hegemonía absoluta” en Venezuela, al cumplirse dos meses de la captura del padre durante la operación militar de Estados Unidos en Caracas, “Resolución Absoluta”.

Tenemos que garantizar la hegemonía absoluta del proyecto bolivariano, cueste lo que nos cueste. Es nuestra responsabilidad. Hacerla irreversible”, declaró Maduro Guerra ante cientos de militantes chavistas que marcharon en Caracas para exigir la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, ambos encarcelados en Nueva York.

En su discurso, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el diputado reconoció que Venezuela atraviesa una “situación compleja” y que se debe “maniobrar para mantener la paz, la gobernabilidad” del país.

En ese sentido, señaló que “contra todo pronóstico” la dirigencia chavista del régimen sigue en el poder de la mano de la actual presidenta encargada.

“Hoy tienen que hablar en Miraflores con Delcy Rodríguez, que es el equipo de Nicolás Maduro, la vicepresidenta desde 2018, su mano derecha”, afirmó el legislador, quien calificó a Rodríguez como una mujer “extraordinaria”, “preparada” y “leal hasta los tuétanos”.

Nicolas Maduro Guerra, son of
Nicolas Maduro Guerra, son of ousted President Nicolas Maduro, speaks during a rally to demand the release of Maduro and his wife, Cilia Flores, one month after their capture by the U.S. during recent U.S. strikes on the country, in Caracas, Venezuela, February 3, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

Por otra parte, pidió “conciencia” a las bases chavistas para entender la situación nacional, mantener la organización y atender “las directrices del alto mando”, sobreponiéndose a los sentimientos que pueda generar este proceso.

“El país cambió, no es el mismo país del 3 de enero. No puede ser el mismo, primera vez que nos bombardea una potencia nuclear. El país cambió, para bien o para mal. Es nuestra responsabilidad que sea para bien”, agregó.

Nicolás Maduro está acusado de cuatro cargos en Estados Unidos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas. Flores, por su parte, enfrenta otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

El pasado jueves, el presidente venezolano solicitó a través de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso en su contra en Estados Unidos, tras la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a otorgar una licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela, debido a las sanciones impuestas por Washington.

En paralelo y desde Nueva York, el abogado de su papá presentó la semana pasada una moción ante un tribunal federal de la ciudad para solicitar la desestimación de los cargos por narcotráfico y corrupción en su contra, después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueara el uso de fondos estatales del régimen venezolano para financiar su defensa legal.

El abogado de Nicolás Maduro,
El abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack (Europa Press)

Barry Pollack, defensor de Maduro, argumentó en documentos judiciales que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro estadounidense, se negó a otorgar una licencia para que el Gobierno de Venezuela cubriera los honorarios de la defensa. El letradosostuvo que esta negativa interfiere con el derecho fundamental del acusado a contratar al abogado de su elección, protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución.

La moción, presentada ante el juez Alvin Hellerstein, mencionó que “cualquier juicio que se lleve a cabo bajo estas circunstancias será inconstitucionalmente defectuoso y no podrá producir un veredicto que resista impugnaciones futuras”.

El episodio se originó en una decisión de la OFAC del 9 de enero. Según Pollack, la agencia federal otorgó inicialmente una licencia para permitir el pago de los honorarios, pero la revocó menos de tres horas después mediante una licencia enmendada que bloqueó la transacción. Esta reversión dejó al abogado sin la financiación necesaria para continuar la representación en un caso que podría implicar décadas de prisión para Maduro.

La documentación presentada incluye una declaración jurada de Maduro, en la que expresa su deseo de seguir siendo representado por Pollack, sostiene que tiene derecho a que el régimen venezolano cubra sus gastos legales y afirma no poder costear su propia defensa. Maduro se comprometió a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere. Desde su primera comparecencia el 5 de enero, en la que se declaró inocente junto a su esposa Cilia Flores, Maduro ha trabajado de manera continua con Pollack en la preparación de su estrategia.

(Con información de EFE)

