Venezuela

Venezuela reclama una negociación directa con Guyana por el Esequibo y rechaza la jurisdicción de La Haya

El régimen chavista insiste en que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único mecanismo válido para resolver la disputa territorial, mientras Georgetown mantiene su confianza en la Corte Internacional de Justicia

Guardar
03/11/2025 El ministro de Relaciones
03/11/2025 El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE VENEZUELA

El régimen venezolano reafirmó este jueves su determinación de resolver mediante negociación directa la disputa por el Esequibo, un territorio de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados que administra Guyana desde hace más de un siglo y que Caracas reclama como propio. En un acto conmemorativo del 60 aniversario del Acuerdo de Ginebra, el chavismo insistió en que será “paciente, constante y firme” en la defensa de lo que considera sus derechos históricos sobre la región.

El canciller venezolano, Yván Gil, expresó su esperanza de que ambos países vuelvan a reunirse presencialmente “para, de una vez por todas, dar solución a esta controversia”. Durante su intervención, Gil describió el Acuerdo de Ginebra como “el único instrumento jurídicamente vinculante y válido” para resolver el conflicto territorial, firmado el 17 de febrero de 1966 entre Venezuela, Reino Unido y la entonces Guayana Británica, tres meses antes de la independencia de Guyana.

El ministro reiteró categóricamente que Venezuela “no ha dado consentimiento” a la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia, por lo que considera que “su aplicación es inválida”. Esta posición representa un rechazo frontal a la jurisdicción del máximo tribunal de Naciones Unidas, que en diciembre de 2023 dictó medidas provisionales ordenando a Caracas abstenerse de modificar el statu quo en el territorio disputado.

La declaración del canciller Gil se produce en un contexto político inédito para Venezuela. Gil reafirmó la voluntad de la nueva administración de “seguir avanzando por la vía del entendimiento directo entre las partes”, descartando la participación de “ninguna tercera parte, ninguna corte, ningún arbitraje”.

Transeúntes caminan frente a un
Transeúntes caminan frente a un mural con el mapa de Venezuela que dice "El Esequibo es nuestro", en Caracas (Venezuela), en una fotografía de archivo EFE/ Rayner Peña R

El martes, el régimen venezolano había propuesto formalmente a Guyana “entablar definitivamente una negociación de buena fe”, argumentando que el Acuerdo de Ginebra “sepultó la discusión sobre la validez o invalidez del Laudo Arbitral de 1899” y estableció la obligación de ambas naciones de alcanzar “un arreglo práctico y mutuamente aceptable”. Venezuela considera nulo ese laudo, que en 1899 otorgó el territorio a la entonces colonia británica, alegando vicios procedimentales y fraude en el arbitraje.

La respuesta de Georgetown fue inmediata y contundente. El miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores guyanés aseguró que su país continuará “defendiendo su soberanía e integridad territorial por medios legítimos y pacíficos” y reafirmó su confianza en la Corte Internacional de Justicia como instancia apropiada para resolver la controversia. El comunicado exhortó a Venezuela a renovar su compromiso con el derecho internacional, respetar el proceso judicial en curso y “abstenerse de realizar acciones o declaraciones que puedan socavar la paz y la estabilidad en la región”.

Caracas calificó la postura guyanesa como un intento “desesperado e irresponsable” de desvirtuar sus obligaciones bajo el Acuerdo de Ginebra. El cruce de declaraciones evidencia posiciones irreconciliables: mientras Venezuela apuesta exclusivamente por la negociación bilateral, Guyana confía en la vía judicial internacional.

13/10/2022 El presidente de Guyana,
13/10/2022 El presidente de Guyana, Irfaan Ali ECONOMIA PRESIDENCIA GUYANA

El último encuentro presencial entre ambas partes tuvo lugar en diciembre de 2023, cuando Maduro y el presidente guyanés, Irfaan Ali, se reunieron en San Vicente y las Granadinas tras una escalada de tensiones provocada por un referéndum venezolano sobre el Esequibo. En aquella ocasión, ambos países acordaron no amenazarse ni usar la fuerza en circunstancia alguna, compromiso que han mantenido formalmente pese al endurecimiento retórico.

La disputa centenaria se intensificó en 2015, tras el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros en aguas adyacentes al Esequibo por parte de la compañía estadounidense ExxonMobil. Desde entonces, Venezuela ha denunciado que Guyana otorga concesiones de exploración en áreas marítimas pendientes de delimitación, mientras Georgetown defiende su derecho soberano a explotar recursos en su territorio reconocido internacionalmente.

La Corte Internacional de Justicia se declaró competente en 2020 para examinar el caso, iniciado por demanda unilateral de Guyana en 2018. Según informaciones recientes, las audiencias orales de la fase de fondo del proceso judicial iniciarían en mayo de 2026, lo que podría derivar en una sentencia vinculante que Venezuela ya ha anticipado que no acatará.

Temas Relacionados

VenezuelaGuyanaEsequibo

Últimas Noticias

El Parlamento de Venezuela aprobó por unanimidad la ley de amnistía impulsada por Delcy Rodríguez

El texto legal pasará ahora al Ejecutivo para su promulgación

El Parlamento de Venezuela aprobó

El Parlamento de Venezuela retomará este jueves el debate sobre la ley de amnistía

Una ONG denuncia la falta de información sobre los presos políticos mientras un grupo de familiares lleva en huelga de hambre más de 100 horas

El Parlamento de Venezuela retomará

Venezuela y EEUU acordaron una agenda de cooperación contra el narcotráfico y el terrorismo en la región

La reunión, a la que han asistido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el titular de Defensa, Vladimir Padrino, “ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias”

Venezuela y EEUU acordaron una

Delcy Rodríguez recibió al primer ministro de Qatar en Caracas y revisaron un “mapa de cooperación integral”

El encuentro tuvo lugar en el palacio de Miraflores y contó además con la presencia del canciller venezolano, con el fin de revisar acuerdos bilaterales y fomentar nuevas oportunidades de negocios entre ambos países

Delcy Rodríguez recibió al primer

Delcy Rodríguez anunció que se reunirá “próximamente” con el presidente colombiano Gustavo Petro

La presidenta encargada de Venezuela señaló que el objetivo será “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”

Delcy Rodríguez anunció que se
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son los efectos de

Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso

El Ministerio de Ciencia lanzó convocatoria de becas en maestrías y doctorados: tome nota

Niña de 10 años que dio positivo a fentanilo en Puebla fue por administración de medicamentos, asegura FGE

Inseguridad en Bogotá: nuevo asalto con armas en Usaquén genera alerta entre los habitantes, la víctima no denunció

Mi Beca para Empezar 2026: cuándo será el tercer pago de este año para todos los beneficiarios

INFOBAE AMÉRICA
Uber gastará 84,6 millones de

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

Irán pide a la ONU presión para frenar las amenazas de Trump e indica que atacaría bases de EEUU ante una agresión

FIBRA Prologis anuncia que Terrafina obtuvo autorización de la CNBV para la cancelación de la inscripción de sus CBFIs en el Registro Nacional de Valores

Un avión del Ejército iraní se estrella en el oeste del país

El Senado de Florida aprueba poner el nombre de Trump al aeropuerto de Palm Beach

ENTRETENIMIENTO

Giselle Blondet anuncia su despedida

Giselle Blondet anuncia su despedida de Telemundo tras enfrentar varios problemas de salud

Daniel Radcliffe y su decisión de ocultar Harry Potter en casa: “Quiero ser solo su papá el mayor tiempo posible”

Final explicado de ‘El arte de Sarah’: ¿Sarah Kim realmente murió?

Shia LaBeouf habría gritado insultos homofóbicos en caótica pelea por la que fue arrestado en Nueva Orleans

Esto es lo que piensan Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint sobre la serie de “Harry Potter”