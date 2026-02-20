El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa recuperó la libertad y cuestionó la ley de amnistía promulgada por Delcy Rodríguez

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa confirmó que se encuentra en “libertad plena” la madrugada de este viernes, un día después de que el Parlamento de Venezuela aprobara una ley de amnistía para presos políticos detenidos entre 1999 y 2025. El ex diputado cuestionó la norma y pidió mantener el “foco” en la lucha para que el país vuelva a ser “libre”.

“Quiero confirmar que ya estoy en libertad plena”, escribió en su cuenta de X el dirigente, colaborador cercano de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado.

En un comunicado difundido tras su excarcelación, Guanipa detalló que pasó “10 meses en clandestinidad y casi nueve meses de injusto encarcelamiento” antes de recuperar la libertad. “Reitero que todos los presos políticos, civiles y militares, deben ser liberados inmediatamente y todos los exiliados deben poder volver, para que puedan vivir en paz”, señaló.

El dirigente agradeció a los ciudadanos venezolanos y a la comunidad internacional por las gestiones en favor de los detenidos. “Agradezco a todos los venezolanos por pelear por mi liberación y la de todos los presos políticos. Gracias a los Estados Unidos y a la comunidad internacional por acompañar este proceso”, expresó.

Guanipa cuestionó con dureza la ley aprobada por la Asamblea Nacional y sostuvo que no constituye una amnistía real. “Lo aprobado hoy en el Palacio Legislativo no es ninguna amnistía. Es un documento chucuto que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas”, afirmó.

También se refirió a la reconciliación nacional y advirtió que debe basarse en la verdad. “Estoy de acuerdo con la reconciliación entre venezolanos, pero con la verdad por delante. Una reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio”, sostuvo.

El opositor aseguró que la liberación de los presos políticos no constituye un acto de clemencia. “La liberación de presos políticos no es ningún acto de clemencia. Ninguno de ellos debió estar preso”, indicó, y acusó al gobierno de intentar “quebrar el espíritu del pueblo venezolano”.

Guanipa afirmó que, pese a la represión, ese objetivo no se cumplió. “A pesar del terror, fallaron en su misión de volvernos un pueblo sumiso”, señaló, al tiempo que sostuvo que “los remanentes del régimen son personas de carne y hueso” y “no tienen oportunidad de vencer a este pueblo forjador de libertad”.

“Reitero que no existe reconciliación bajo coerción”, declaró.

Asimismo, denunció que persisten violaciones a los derechos humanos en el país. “Los centros de tortura en Venezuela siguen abiertos, cientos de venezolanos siguen en el exilio, las leyes que usan para reprimir siguen vigentes y hay decenas de oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional que siguen presos por alzar la voz frente al saqueo de nuestra patria”, afirmó.

“Todo eso tiene que terminar ya”, añadió.

Guanipa llamó a la organización política para lograr un cambio en el país junto a Machado y al líder opositor en el exilio Edmundo González Urrutia. “Corresponde organizarnos y trabajar sin descanso para lograr que Venezuela sea libre”, expresó.

La liberación del dirigente ocurre después de un proceso reciente de detenciones y excarcelaciones. Hace casi dos semanas había sido liberado en el marco de un proceso anunciado en enero por el Gobierno, pero horas después volvió a ser detenido y enviado a arresto domiciliario.

Tras aquella primera salida de prisión, Guanipa encabezó una caravana por la libertad de los presos políticos y del país. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, señaló que la detención se debió a que intentaba “generar violencia” y “hacer un show”.

La ley de amnistía aprobada por el Parlamento abarca a detenidos durante distintos períodos de crisis política entre 1999 y 2025 y excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra el país. La norma se inscribe en el “nuevo momento político” anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro durante un ataque militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Delcy Rodríguez firma el documento junto al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Según la ONG Foro Penal, actualmente hay 644 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, pese a más de 400 excarcelaciones recientes.

Guanipa concluyó su mensaje con una expresión de confianza en un cambio político. “Estoy totalmente seguro de que pronto alcanzaremos la victoria definitiva contra la última dictadura de nuestra historia”, afirmó.

(Con información de EFE)