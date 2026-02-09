Venezuela

A horas de ser excarcelado por el régimen chavista, el dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue secuestrado

A través de su cuenta oficial en X, el hijo del político denunció que “un grupo de personas armadas” interceptó a su padre y reclamó una “fe de vida inmediata y su liberación”

Guardar
A horas de ser excarcelado
A horas de ser excarcelado por el régimen chavista, el dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue secuestrado (REUTERS)

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue secuestrado pocas horas después de ser liberado el domingo. La denuncia la realizó su hijo, Ramón Guanipa, en la madrugada del lunes a través de su cuenta oficial en X.

“Denunciamos que un grupo de personas armadas interceptó y secuestró a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol. Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación”, señala el comunicado.

Además, el hijo del dirigente opositor difundió un video en el que relató que su padre “se encontraba en una actividad a las once y cuarenta y cinco de la noche cuando fue emboscado”.

“Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión”, concluyó.

El secuestro también fue denunciado por la líder opositora María Corina Machado. “Urgente alerta internacional. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, expresó la Premio Nobel de la Paz por medio de un comunicado publicado en X.

El comunicado de María Corina
El comunicado de María Corina Machado vía X

El dirigente opositor había sido excarcelado por el régimen chavista el domingo por la tarde, luego de permanecer más de ocho meses detenido por motivos políticos.

“Aquí estamos, saliendo en libertad después de año y medio, diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”, expresó Guanipa en un video publicado en sus redes sociales tras ser liberado.

Guanipa, ex diputado y ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, había sido arrestado el 23 de mayo de 2025 en el marco de una ola de detenciones contra aliados de María Corina Machado. El anuncio lo realizó el ministro de Interior del régimen, Diosdado Cabello, quien lo presentó como uno de los supuestos “jefes” de una “red terrorista” que, según el régimen, planeaba “sabotear” los comicios.

La captura ocurrió en Caracas durante un operativo de las fuerzas de seguridad, mientras Guanipa se encontraba en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, tras denunciar fraude electoral.

Juan Pablo Guanipa fue presentado
Juan Pablo Guanipa fue presentado ante las cámaras esposado y custodiado por numerosos hombres armados, siendo acusado de terrorismo y otros delitos

Cabello mostró en televisión estatal imágenes y videos del momento de la detención: Guanipa apareció esposado, con chaleco antibalas y escoltado por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) vestidos de negro y encapuchados.

El funcionario chavista afirmó que se le incautaron cuatro teléfonos celulares y una laptop que contendrían “el plan” de la supuesta conspiración, y que formaba parte de una ola de arrestos que incluyó a más de 70 personas, entre ellas activistas y extranjeros.

La detención generó fuertes rechazos de la oposición y organizaciones de derechos humanos, que la calificaron como arbitraria y parte de un patrón de persecución política. Guanipa permaneció incomunicado durante varios días, sin acceso inmediato a su familia ni a sus abogados, y fue trasladado inicialmente a una sede policial.

Temas Relacionados

Juan Pablo GuanipaVenezuelaPresos políticosRégimen de VenezuelaMaría Corina MachadoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

“Queremos reconciliación, pero con la verdad”: las primeras reacciones de los presos políticos excarcelados este domingo en Venezuela

Juan Pablo Guanipa, Jesús Armas, Albany Colmenares y otros dirigentes se movilizaron junto a la ciudadanía para exigir libertad plena en el país

“Queremos reconciliación, pero con la

La ONG Foro Penal informó que al menos 35 presos políticos venezolanos fueron excarcelados este domingo por el régimen

Entre los liberados figuran dirigentes opositores cercanos a María Corina Machado como Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha. El Comando con Venezuela celebró las excarcelaciones, pero aclaró: “¡Faltan muchos por liberar!"

La ONG Foro Penal informó

El régimen chavista excarceló al preso político venezolano Juan Pablo Guanipa

“Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”, manifestó el dirigente opositor en un breve video que publicó minutos después de su liberación

El régimen chavista excarceló al

Desconfianza, deserciones y pérdida de beneficios: crecen las fracturas internas en el chavismo tras la captura de Maduro

La desmovilización de las bases y la suspensión de ayudas económicas afectan la lealtad hacia la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)

Desconfianza, deserciones y pérdida de

La lucha de una familia venezolana por encontrar a un oficial que desapareció hace más de siete años del Palacio de Miraflores

Los allegados del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos esperan respuestas después de que su nombre fue incluido en una lista de militares degradados, sin que hasta la fecha existan pruebas sobre su ubicación o condición de vida

La lucha de una familia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué dice la Ley de

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

Multas automáticas: qué cambios se definieron para beneficiar a las pymes

Billie Joe, vocalista de Green Day, sorprende al utilizar medalla de la Virgen de Guadalupe en el Super Bowl

Edomex declara uso obligatorio de cubrebocas en escuelas por brote de sarampión

Jorge Azcón gana las elecciones en Aragón para quedarse como estaba o peor: el PP hace fuerte a Vox y Pilar Alegría estrella al PSOE

INFOBAE AMÉRICA
Expira el mandato del Consejo

Expira el mandato del Consejo Presidencial de Transición en Haití a las puertas de un posible vacío político

Un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Odesa deja un muerto y dos heridos

Vampiros y zombis en la literatura hispanoamericana reflejan tensiones sociales actuales

AFE cree que LaLiga debe dar explicaciones y muestra preocupación por salud de jugadores

Temas del día de Internacional del sábado 7 de febrero (13:00 GMT)

ENTRETENIMIENTO

Netflix sorprende con el teaser

Netflix sorprende con el teaser de la secuela de ‘Érase una vez en Hollywood’ en la Super Bowl: Brad Pitt recupera su papel de Oscar

Kaley Cuoco critica duramente a Ashley Tisdale por el drama de madres tóxicas: “Simplemente vete”

“No quiero compartir mi dinero ni mi espacio”: Whoopi Goldberg explicó por qué renunció a la vida en pareja

La familia de Kim Kardashian respalda su acercamiento a Lewis Hamilton: “Déjenla ser feliz”

La estatuilla de los Oscar: una historia de apodos y curiosidades