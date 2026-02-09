A horas de ser excarcelado por el régimen chavista, el dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue secuestrado (REUTERS)

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue secuestrado pocas horas después de ser liberado el domingo. La denuncia la realizó su hijo, Ramón Guanipa, en la madrugada del lunes a través de su cuenta oficial en X.

“Denunciamos que un grupo de personas armadas interceptó y secuestró a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol. Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación”, señala el comunicado.

Además, el hijo del dirigente opositor difundió un video en el que relató que su padre “se encontraba en una actividad a las once y cuarenta y cinco de la noche cuando fue emboscado”.

“Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión”, concluyó.

El secuestro también fue denunciado por la líder opositora María Corina Machado. “Urgente alerta internacional. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, expresó la Premio Nobel de la Paz por medio de un comunicado publicado en X.

El comunicado de María Corina Machado vía X

El dirigente opositor había sido excarcelado por el régimen chavista el domingo por la tarde, luego de permanecer más de ocho meses detenido por motivos políticos.

“Aquí estamos, saliendo en libertad después de año y medio, diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”, expresó Guanipa en un video publicado en sus redes sociales tras ser liberado.

Guanipa, ex diputado y ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, había sido arrestado el 23 de mayo de 2025 en el marco de una ola de detenciones contra aliados de María Corina Machado. El anuncio lo realizó el ministro de Interior del régimen, Diosdado Cabello, quien lo presentó como uno de los supuestos “jefes” de una “red terrorista” que, según el régimen, planeaba “sabotear” los comicios.

La captura ocurrió en Caracas durante un operativo de las fuerzas de seguridad, mientras Guanipa se encontraba en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, tras denunciar fraude electoral.

Juan Pablo Guanipa fue presentado ante las cámaras esposado y custodiado por numerosos hombres armados, siendo acusado de terrorismo y otros delitos

Cabello mostró en televisión estatal imágenes y videos del momento de la detención: Guanipa apareció esposado, con chaleco antibalas y escoltado por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) vestidos de negro y encapuchados.

El funcionario chavista afirmó que se le incautaron cuatro teléfonos celulares y una laptop que contendrían “el plan” de la supuesta conspiración, y que formaba parte de una ola de arrestos que incluyó a más de 70 personas, entre ellas activistas y extranjeros.

La detención generó fuertes rechazos de la oposición y organizaciones de derechos humanos, que la calificaron como arbitraria y parte de un patrón de persecución política. Guanipa permaneció incomunicado durante varios días, sin acceso inmediato a su familia ni a sus abogados, y fue trasladado inicialmente a una sede policial.