Félix Plasencia fue designado como nuevo representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos

El entonces ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, se dirige a los medios durante una conferencia de prensa sobre la situación de la embajada venezolana en Bolivia (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

El régimen de Venezuela designó este lunes a Félix Plasencia como su nuevo representante diplomático ante Estados Unidos, en un paso clave para restablecer la presencia oficial venezolana en Washington y relanzar la relación bilateral tras años de tensiones y ausencia formal de embajadores.

El nombramiento fue anunciado por Delcy Rodríguez, poco después de la reunión sostenida en Miraflores con la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu, quien recientemente asumió la reapertura de la misión diplomática de su país en Caracas.

El canciller chavista, Yván Gil, confirmó que Plasencia y su equipo viajarán a Estados Unidos en los próximos días para iniciar su labor diplomática en territorio norteamericano.

Según Gil, el encuentro entre Rodríguez y Dogu permitió establecer una agenda de trabajo que abordará diferencias históricas, así como temas energéticos, políticos y económicos de interés común para ambos países.

“Hemos hecho un repaso de la agenda de paz y de respeto”, señaló el canciller al detallar el alcance de la conversación bilateral.

Delcy Rodríguez recibió en el Palacio de Miraflores a la enviada de Trump para Venezuela, Laura Dogu

Félix Plasencia inició su carrera en la década de los noventa en la embajada venezolana en Londres y, desde entonces, ha ocupado cargos clave en el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo la dirección de Protocolo, viceministerios regionales y el área de temas multilaterales.

Entre 2019 y 2021 fue ministro de Turismo y Comercio Exterior y jefe del Territorio Insular Francisco de Miranda.

Plasencia fue embajador en China durante dos años, etapa en la que promovió acuerdos de cooperación económica y diplomática con el régimen de Beijing.

Posteriormente, asumió la Cancillería venezolana entre agosto de 2021 y mayo de 2022, y luego se desempeñó como embajador en Colombia durante la reactivación de relaciones con el gobierno de Gustavo Petro.

En el ámbito multilateral, Plasencia participó en sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde rechazó en reiteradas ocasiones las sanciones estadounidenses sobre Venezuela. Durante su gestión como canciller y embajador, defendió la política de alianzas con países como China, Rusia y Turquía.

Félix Plasencia asumió la Cancillería venezolana entre agosto de 2021 y mayo de 2022 (EFE/Yuri Kochetkov/Archivo)

El diplomático ha sido una figura central en la estrategia de Caracas para enfrentar el aislamiento internacional y promover un discurso de resistencia frente a las sanciones. No figura en las listas de sancionados individuales por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, a diferencia de otros altos cargos del chavismo.

La designación de Plasencia se produce apenas horas después de un encuentro clave en Miraflores, donde Delcy Rodríguez recibió a Laura Dogu, la nueva encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela.

Se trata del primer contacto formal de alto nivel entre ambos países desde la ruptura de relaciones diplomáticas en 2019. La visita de Dogu, quien aterrizó en Caracas el sábado para reabrir la misión estadounidense, marca el inicio de una etapa de restablecimiento de los canales institucionales entre Washington y el chavismo.

El mensaje de Laura Dogu en redes sociales

“Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición”, escribió Dogu en la cuenta oficial en X de la embajada de Estados Unidos en Venezuela.

El nombramiento de Plasencia busca consolidar la representación venezolana en Washington y facilitar el avance en una agenda bilateral que incluye seguridad regional, comercio, energía y derechos humanos.

Se prevé que en los próximos días, Plasencia y su equipo inicien los trámites para instalarse en la capital estadounidense, donde deberán gestionar tanto los aspectos administrativos de la misión como el restablecimiento de los canales institucionales de contacto y negociación.

(Con información de AFP y EFE)