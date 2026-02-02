El preso político venezolano Juan Pablo Guanipa pudo recibir a su familia en prisión: “Está más firme y fuerte que nunca”

El hijo de Juan Pablo Guanipa denunció que desconoce el paradero de su padre, detenido desde hace más de 40 horas por el régimen

Ramón Guanipa informó este domingo que él y sus hermanos pudieron visitar a su padre, el dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, en el centro de reclusión donde permanece detenido, según un mensaje publicado en la cuenta oficial del líder político en la red social X.

En el comunicado, el hijo del ex vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela indicó que su padre se encuentra “en buenas condiciones físicas” y aseguró que lo vieron “más firme y fuerte que nunca”, en referencia a versiones sobre un posible deterioro de su estado de salud tras meses de detención.

La visita constituyó el primer contacto directo de la familia luego de un prolongado período sin comunicación regular. “Al igual que todas las familias de presos políticos en Venezuela, nosotros hemos tenido prácticamente nulo contacto con mi papá desde su detención. Antes de estas visitas, solo pude verlo por 20 minutos hace varios meses”, expresó Ramón Guanipa.

El comunicado del hijo de Juan Pablo Guanipa vía X

El mensaje también aludió al impacto de la separación familiar desde que el dirigente zuliano entró en la clandestinidad hace un año y medio, previo a su captura. “Fue un momento muy emotivo para todos; mi familia ha estado separada desde que papá entró en clandestinidad hace año y medio”, afirmó.

Ramón Guanipa sostuvo que el objetivo de la familia no se limita a la regularización de las visitas y reclamó la liberación de su padre y de todos los presos de conciencia. “Estoy seguro de que pronto podremos repetir el abrazo familiar, pero esta vez en casa y con papá en libertad plena”, afirmó.

Antes de su detención, ocurrida el 23 de mayo de 2025, Guanipa permanecía en la clandestinidad. Fue capturado durante un operativo policial en el que, según el régimen venezolano, se desmanteló un presunto plan destinado a “boicotear” los comicios regionales y legislativos de septiembre de ese año y a ejecutar supuestos “actos terroristas”. En ese procedimiento también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas ciudadanos extranjeros.

Juan Pablo Guanipa fue presentado ante las cámaras esposado y custodiado por numerosos hombres armados, siendo acusado de terrorismo y otros delitos

La visita de la familia del dirigente opositor venezolano ocurre luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara una ley de amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide.

La medida busca abarcar todo el periodo de violencia política desde 1999 hasta el presente, según informó Rodríguez durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), evento transmitido por la cadena estatal Venezolana de Televisión.

Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras haber sido vicepresidenta de Maduro, explicó que la ley será presentada ante la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista, con carácter de urgencia. En sus palabras, el objetivo es “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, y reencauzar la convivencia entre los venezolanos”. La presidenta pidió expresamente a los presos políticos y a quienes hayan recibido medidas de excarcelación que no prevalezcan “la venganza, la revancha ni el odio”.

La propuesta de ley excluye de la amnistía a las personas procesadas o condenadas por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. El texto aún no se ha dado a conocer, por lo que no están claros los criterios específicos para determinar quiénes serán beneficiados.