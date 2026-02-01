El Foro Penal confirmó que al menos 20 presos políticos fueron excarcelados este domingo en Venezuela

El activista venezolano de derechos humanos Javier Tarazona, recién excarcelado de El Helicoide, aparece junto al periodista Carlos Julio Rojas y el activista Carlos Azuaje, también liberados, en Caracas (REUTERS/Gaby Oraa)

Al menos 20 presos políticos fueron excarcelados este domingo en Venezuela, según confirmó la organización no gubernamental Foro Penal, en una de las liberaciones más amplias registradas en un solo día desde el anuncio del régimen chavista el pasado 8 de enero.

“Al menos 20 presos políticos excarcelados el día de hoy. Seguimos verificando”, informó el director de la ONG, Alfredo Romero.

De acuerdo con los registros preliminares de la organización, las liberaciones se produjeron en distintos centros de reclusión del país, entre ellos la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, y alcanzaron a dirigentes políticos, activistas regionales, defensores de derechos humanos y ciudadanos con doble nacionalidad.

Entre los casos confirmados figura el del defensor de derechos humanos Javier Tarazona, director de la organización Fundaredes, detenido desde el 2 de julio de 2021.

“Ya en libertad junto a su madre y hermano José Rafael, quien también fue preso político en Venezuela”, indicó el Foro Penal.

El activista venezolano de derechos humanos Javier Tarazona abraza a su madre, Teresa Sánchez, tras ser excarcelado del centro de detención El Helicoide (REUTERS/Gaby Oraa)

Tarazona fue acusado de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria. Su caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de la criminalización de defensores de derechos humanos en el país, tras haber denunciado un conflicto armado en la frontera con Colombia en 2021.

Fundaredes destacó que su detención estuvo marcada por la “falta de garantías judiciales, el irrespeto al debido proceso y condiciones que vulneraron sus derechos fundamentales”.

Entre los excarcelados también figura Luis Guillermo Istúriz González, abogado y dirigente del partido Vente Venezuela, quien permanecía detenido desde el 24 de agosto de 2024 y se encontraba recluido en El Helicoide.

El Foro Penal confirmó que Istúriz había sido sentenciado a 30 años de prisión en la misma causa en la que fue procesado Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia. Videos difundidos en redes sociales mostraron su reencuentro con su familia tras más de un año privado de libertad.

Video cortesía de la ONG Foro Penal

En el grupo de liberados también fue confirmada la dirigente regional Lorenia Guadalupe Gutiérrez Bolívar, coordinadora de Vente Venezuela en el estado Bolívar, detenida el 25 de agosto de 2025 durante un allanamiento sin orden judicial, según denunció su entorno. Su caso había sido señalado por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo de la persecución contra estructuras políticas de base.

La ONG verificó igualmente la liberación de Mauricio Giampaoli, ciudadano ítalo-venezolano detenido desde el 23 de marzo de 2024; Yandir Loggiodice, secretario general nacional del Partido Centro Democrático, detenido el 14 de julio de 2025; Víctor Enmanuel Castillo Vizcaya, detenido desde abril de 2024; Willians Antonio Díaz Rolong, arrestado en mayo de 2025; Rodrigo Antonio Pérez Mejías; Omaira Josefina Salazar; Guillermo de Jesús López, detenido desde enero de 2024, así como Pedro Javier Fernández Rodríguez y Orangel Tabares, incluidos en la lista oficial de liberados del día.

Entretanto, La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, celebró la excarcelación de Javier Tarzana tras más de cuatro años en prisión.

“Querido Javier, me conmueve verte finalmente abrazando a Teresa, tu mamá y a tu hermano José Rafael. Venezuela toda admira y respeta tu valentía y tu entrega”, escribió Machado en sus redes sociales. En la misma publicación sostuvo que en el país “habrá justicia” y pidió la liberación de todos los presos políticos.

Fundaredes, por su parte, agradeció el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales, periodistas y ciudadanos, y afirmó que durante más de cuatro años el caso de su director se convirtió en un símbolo de la persecución contra defensores de derechos humanos.

Las excarcelaciones de este domingo se producen en el marco de un proceso anunciado por el régimen chavista, que contempla la revisión de casos de personas detenidas por motivos políticos. El viernes, Delcy Rodríguez informó que se impulsa una propuesta de ley de amnistía para personas privadas de libertad por razones políticas desde 1999 hasta la actualidad.

El Foro Penal ha venido documentando de manera sistemática los casos de detención por motivos políticos en el país y señaló que continuará verificando la identidad de los liberados y las condiciones de su excarcelación. Hasta el sábado, la organización había confirmado la salida de prisión de 310 personas como parte de este proceso.

Las excarcelaciones de este domingo se producen en el marco de un proceso anunciado por el régimen chavista, que contempla la revisión de casos de personas detenidas por motivos políticos

La ONG advirtió que la verificación continúa, debido a que las excarcelaciones se realizan de forma escalonada y, en varios casos, las familias reciben notificación informal poco antes de que los detenidos sean trasladados fuera de los centros de reclusión.