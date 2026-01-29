María Corina Machado afirmó que tuvo una “gran conversación” con Marco Rubio y destacó el respaldo de los “genuinos aliados” de Venezuela

María Corina Machado y Marco Rubio conversaron sobre la situación en Venezuela (@MariaCorinaYA)

La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunió el miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Las imágenes del encuentro fueron difundidas por la referente opositora, quien planteó la necesidad de construir “instituciones democráticas robustas, libertad y dignidad” en Venezuela.

En el mensaje mensaje que compartió el miércoles en su cuenta de X, Machado agradeció la “gran conversación” mantenida en la sede del Departamento de Estado en Washington con el funcionario estadounidense, interpretando la reunión como una clara señal del interés prioritario que la administración del presidente Donald Trump otorga a la crisis venezolana.

Según la Premio Nobel de la Paz, el encuentro confirma que Venezuela sigue siendo una prioridad ante las “amenazas, desafíos y oportunidades” que enfrenta el continente.

Machado aprovechó la publicación para hacer un balance crítico sobre los “27 años de devastación criminal” en el país. Frente a este escenario, llamó a la acción colectiva, exhortando a los venezolanos a aportar su talento y esfuerzo para la reconstrucción nacional.

En ese sentido, planteó como objetivos centrales la construcción de “instituciones democráticas robustas, libertad y dignidad”, condiciones que consideró imprescindibles para el retorno de la diáspora y para que “nuestros hijos puedan volver a casa”.

El posteo de María Corina Machado en X (@MariaCorinaYA)

“Tengan la seguridad de que con el apoyo de nuestros genuinos aliados y de la mano de Dios, ¡lo vamos a lograr!”, concluyó Machado.

Tras su encuentro con Rubio, la Premio Nobel de la Paz transmitió un mensaje claro: Venezuela requiere una transición democrática completa que no deje espacio para que se perpetúen las estructuras de poder chavistas.

La reunión se llevó a cabo después de la comparecencia de Rubio ante el Senado, donde delineó la estrategia de la administración Trump para Venezuela tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En sus declaraciones a la prensa, Machado evitó responder de manera directa si participaría en un gobierno de transición junto a Delcy Rodríguez, actual presidenta interina del régimen venezolano.

Sin embargo, fue enfática al afirmar que su objetivo es facilitar “una transición real” y restituir las instituciones que garanticen la justicia y el reencuentro de los venezolanos, dejando claro que no busca la estabilidad de “un sector del régimen en el poder”.

La líder opositora venezolana María Corina Machado habla con los medios tras una reunión en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en Washington (REUTERS/Kylie Cooper)

“Nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando en facilitar una transición real. Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder”, expresó Machado, aludiendo a lo que considera un proceso fallido tras la disolución de la Unión Soviética.

En ese sentido, insistió en que su meta es restaurar las instituciones y lograr una verdadera justicia para Venezuela, no garantizar la continuidad de quienes estuvieron comprometidos con el régimen anterior.

María Corina Machado también manifestó su intención de regresar a Venezuela lo antes posible, aunque no descartó realizar visitas a otros países en el corto plazo para concretar acuerdos y mantener conversaciones que considera indispensables antes de su retorno.

Por su parte, en su comparecencia ante el Senado, Marco Rubio dejó en claro que Estados Unidos no tiene previsto realizar una nueva intervención militar en Venezuela, aunque no descartó recurrir al uso de la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera con Washington.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, testifica ante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado titulada "Política de EE.UU. hacia Venezuela" (REUTERS/Nathan Howard)

El secretario de Estado explicó que el Departamento de Estado supervisará de cerca el desempeño de las autoridades interinas y señaló la posibilidad de que María Corina Machado participe en el proceso de transición, aunque reconoció que “el control de las armas y las instituciones lo tiene el régimen”.