La Fuerza Armada de Venezuela formalizó su apoyo a Delcy Rodríguez tras la captura del dictador Nicolás Maduro

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los principales jerarcas chavistas formalizaron este miércoles su reconocimiento a Delcy Rodríguez como comandante en jefe, en un acto celebrado en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.

El respaldo castrense se produce menos de un mes después de la captura del narco dictador Nicolás Maduro en una operación estadounidense y en medio de un escenario de alta incertidumbre política e institucional.

Durante la ceremonia, transmitida por el canal de propaganda Venezolana de Televisión (VTV), los jefes de los distintos componentes militares y policiales ratificaron su subordinación a Rodríguez, quien asumió el cargo el pasado 5 de enero tras ser juramentada por el Parlamento.

La jefa del régimen chavista recibió el bastón de mando y una espada atribuida a Simón Bolívar.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, habló en nombre de la FANB y afirmó que la institución mantiene una “lealtad y subordinación absoluta” a Rodríguez.

“Las mujeres y hombres que integramos todos los organismos y cuerpos de seguridad de la patria (...) la reconocemos a usted, doctora Delcieloína Rodríguez Gómez, como la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de los cuerpos policiales”, dijo Padrino López.

En la misma línea, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, expresó el respaldo de los cuerpos policiales y de seguridad, al señalar que la Fuerza Armada reconoce a Rodríguez como “comandante en jefe” tanto del estamento militar como de las fuerzas del orden interno.

“Nuestra lealtad a la Constitución y a la presidenta encargada es absoluta”, declaró Cabello durante el acto, en el que participaron unos 3.200 uniformados, según cifras oficiales. El dirigente chavista sostuvo que los organismos de seguridad actuarán de forma coordinada para garantizar el control interno y evitar escenarios de “desestabilización”.

Rodríguez calificó la ceremonia como un acto de carácter simbólico y tomó juramento a los mandos militares “ante Dios” para defender la Constitución, las instituciones del Estado y el territorio nacional. No anunció medidas concretas ni cambios inmediatos en la estructura del poder, pero reiteró que su régimen marca el inicio de un nuevo “momento político”.

La captura de Maduro por parte de Estados Unidos dejó un vacío de liderazgo que aceleró la reorganización interna del chavismo.

En paralelo al acto en Fuerte Tiuna, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró ante el Congreso que Washington no está preparando un nuevo ataque militar contra Venezuela, aunque advirtió que no descarta “el uso de la fuerza” para exigir cooperación del gchavismo en distintos frentes. Rubio subrayó que la prioridad de la administración de Donald Trump es garantizar estabilidad regional y acceso a recursos energéticos.

Rodríguez ha señalado en declaraciones previas que mantiene un proceso “exploratorio” para reabrir canales de diálogo con Estados Unidos, que incluiría negociaciones sobre la venta de crudo venezolano.

Trump, por su parte, ha exigido “acceso total” al petróleo del país sudamericano y ha afirmado que el régimen interino ha mostrado un “liderazgo fuerte”, sin precisar los términos de una eventual normalización de relaciones.

Hasta el momento, la nueva líder chavista no ha presentado un cronograma político ni ha aclarado los pasos hacia una eventual transición institucional más amplia.

