Venezuela

La Fuerza Armada de Venezuela formalizó su apoyo a Delcy Rodríguez tras la captura del dictador Nicolás Maduro

Durante un acto en Fuerte Tiuna, los altos mandos militares reiteraron su compromiso de “garantizar la estabilidad” y el orden interno ante eventuales “amenazas externas”

Guardar
La Fuerza Armada de Venezuela
La Fuerza Armada de Venezuela formalizó su apoyo a Delcy Rodríguez tras la captura del dictador Nicolás Maduro

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los principales jerarcas chavistas formalizaron este miércoles su reconocimiento a Delcy Rodríguez como comandante en jefe, en un acto celebrado en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.

El respaldo castrense se produce menos de un mes después de la captura del narco dictador Nicolás Maduro en una operación estadounidense y en medio de un escenario de alta incertidumbre política e institucional.

Durante la ceremonia, transmitida por el canal de propaganda Venezolana de Televisión (VTV), los jefes de los distintos componentes militares y policiales ratificaron su subordinación a Rodríguez, quien asumió el cargo el pasado 5 de enero tras ser juramentada por el Parlamento.

La jefa del régimen chavista recibió el bastón de mando y una espada atribuida a Simón Bolívar.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, habló en nombre de la FANB y afirmó que la institución mantiene una “lealtad y subordinación absoluta” a Rodríguez.

El ministro de Defensa, Vladimir
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, habló en nombre de la FANB y afirmó que la institución mantiene una “lealtad y subordinación absoluta” a Delcy Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Las mujeres y hombres que integramos todos los organismos y cuerpos de seguridad de la patria (...) la reconocemos a usted, doctora Delcieloína Rodríguez Gómez, como la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de los cuerpos policiales”, dijo Padrino López.

En la misma línea, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, expresó el respaldo de los cuerpos policiales y de seguridad, al señalar que la Fuerza Armada reconoce a Rodríguez como “comandante en jefe” tanto del estamento militar como de las fuerzas del orden interno.

Nuestra lealtad a la Constitución y a la presidenta encargada es absoluta”, declaró Cabello durante el acto, en el que participaron unos 3.200 uniformados, según cifras oficiales. El dirigente chavista sostuvo que los organismos de seguridad actuarán de forma coordinada para garantizar el control interno y evitar escenarios de “desestabilización”.

Rodríguez calificó la ceremonia como un acto de carácter simbólico y tomó juramento a los mandos militares “ante Dios” para defender la Constitución, las instituciones del Estado y el territorio nacional. No anunció medidas concretas ni cambios inmediatos en la estructura del poder, pero reiteró que su régimen marca el inicio de un nuevo “momento político”.

El ministro de Interior, Diosdado
El ministro de Interior, Diosdado Cabello (REUTERS/Marco Bello)

La captura de Maduro por parte de Estados Unidos dejó un vacío de liderazgo que aceleró la reorganización interna del chavismo.

En paralelo al acto en Fuerte Tiuna, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró ante el Congreso que Washington no está preparando un nuevo ataque militar contra Venezuela, aunque advirtió que no descarta “el uso de la fuerza” para exigir cooperación del gchavismo en distintos frentes. Rubio subrayó que la prioridad de la administración de Donald Trump es garantizar estabilidad regional y acceso a recursos energéticos.

Rodríguez ha señalado en declaraciones previas que mantiene un proceso “exploratorio” para reabrir canales de diálogo con Estados Unidos, que incluiría negociaciones sobre la venta de crudo venezolano.

Trump, por su parte, ha exigido “acceso total” al petróleo del país sudamericano y ha afirmado que el régimen interino ha mostrado un “liderazgo fuerte”, sin precisar los términos de una eventual normalización de relaciones.

Hasta el momento, la nueva líder chavista no ha presentado un cronograma político ni ha aclarado los pasos hacia una eventual transición institucional más amplia.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

VenezuelaDelcy RodríguezÚltimas Noticias AméricaFuerza Armada Nacional BolivarianaFANBFuerte TiunaNicolás MaduroVladimir Padrino LópezDiosdado Cabello

Últimas Noticias

Chevron prevé elevar a 300.000 barriles diarios las exportaciones de petróleo desde Venezuela a Estados Unidos

La medida busca aprovechar la recuperación de la producción en sus empresas conjuntas con PDVSA y responde al interés de la administración Trump en reactivar el sector energético venezolano

Chevron prevé elevar a 300.000

María Corina Machado pidió “una transición real” en Venezuela y rechazó que “las mafias se queden en el poder”

La líder opositora se reunió con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y descarta cualquier acuerdo que mantenga a sectores del régimen en instituciones clave

María Corina Machado pidió “una

Marco Rubio dijo que la transición en Venezuela “no puede durar para siempre”: “Hay mucho trabajo por hacer”

El jefe de la diplomacia estadounidense detalló ante legisladores que la política exterior hacia el país caribeño buscará asegurar instituciones fuertes, recuperación económica y un sistema democrático inclusivo

Marco Rubio dijo que la

BP y Shell solicitaron licencias para extraer gas de los campos que comparten Trinidad y Tobago y Venezuela

Tras la captura de Maduro este mes, EEUU está acelerando los avances en el sector del petróleo y el gas del país. Las licencias estadounidenses son necesarias para que las empresas desarrollen los proyectos

BP y Shell solicitaron licencias

Murieron las madres de tres presos políticos en Venezuela en medio del proceso de excarcelaciones

La demora en los trámites judiciales y la falta de transparencia impidieron que las madres de Jorge Yéspica, Kevin Orozco y Ramón Centeno compartieran la libertad con sus hijos en sus últimos días. Para ellas no hubo justicia ni reparación

Murieron las madres de tres
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ingresó al Hospital Sabogal con

Ingresó al Hospital Sabogal con más de 200 kilos y un cuadro de insuficiencia respiratoria; tras un abordaje integral, logró bajar 80 kg

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | 247 personas desalojadas en Cádiz y más de una decena en Málaga por el temporal

Extradición de ‘Pipe Tuluá’ no cambiaría el fondo del sistema carcelario colombiano: “Surgen nuevos liderazgos y guerras internas”

‘El Monstruo’ ya tiene un abogado de oficio que lo defenderá en Perú: “Me han asignado, es todo lo que puedo decir”

Descubren fósiles de un millón de años en una cueva de Nueva Zelanda: claves de extinciones antiguas

INFOBAE AMÉRICA
Mbappé: "No es normal lo

Mbappé: "No es normal lo que hemos visto, es una vergüenza"

'Cholo' Simeone: "No encuentro en qué exigirle y pedirle más a los futbolistas"

Flick celebra el pase a octavos pero avisa: "Tenemos que hacer las cosas mucho mejor"

Ernesto Valverde: "La eliminación ha sido cruel por como se ha producido"

José Mourinho, tras su clasificación agónica: "Esto para el prestigio del Benfica es fantástico"

ENTRETENIMIENTO

La millonaria mesada que Nicola

La millonaria mesada que Nicola Peltz recibe de su padre tras casarse con Brooklyn Beckham

“Stranger Things” superó a “El juego del calamar” como la serie original más vista del 2025 en los Estados Unidos

La razón por la que BlackPink podría separarse, según Rosé

‘KPop Demon Hunters’ es la película más vista en streaming de 2025 al acumular más de 200 millones de vistas

Primer vistazo a la temporada 4 de “Ted Lasso”: todo sobre el regreso de la aclamada serie de Apple TV