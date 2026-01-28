El gobierno de Trump exige a Rodríguez cortar relaciones diplomáticas y expulsar asesores de países enemigos como parte de su política en Venezuela

Los informes de inteligencia de Estados Unidos han planteado dudas sobre si la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cooperará con el Gobierno de Donald Trump cortando formalmente los lazos con los adversarios de Washington, dijeron en los últimos días cuatro personas familiarizadas con los reportes.

Funcionarios estadounidenses han dicho públicamente que quieren que Rodríguez rompa relaciones con aliados internacionales cercanos como Irán, China y Rusia, con medidas que incluyan la expulsión de sus diplomáticos y asesores de Venezuela.

Pero Rodríguez, a cuya ceremonia de investidura asistieron representantes de esos países a principios de este mes, aún no ha anunciado públicamente ninguna medida como esa. Llegó a la presidencia después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro el 3 de enero.

Los informes de inteligencia de Estados Unidos dijeron que no estaba claro si ella está totalmente alineada con la estrategia de Washington para su país, según las fuentes, que no quisieron ser identificadas.

Cuánto durará la cooperación de Delcy Rodríguez con Washington: surgen dudas en Estados Unidos

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó el 15 de enero a Caracas, donde conversó con Rodríguez sobre el futuro político del país. Reuters no pudo determinar si esas conversaciones cambiaron la opinión de las agencias de inteligencia.

Washington quiere frenar la influencia de sus enemigos en el hemisferio occidental, incluyendo en Venezuela, donde Trump busca explotar las vastas reservas de petróleo de la nación miembro de la OPEP.

Si la presidenta encargada rompiera lazos con los rivales de Estados Unidos, abriría más oportunidades para la inversión de sus empresas en el sector energético de Venezuela.

Pero una eventual falta de influencia sobre Rodríguez podría socavar los esfuerzos de Washington para controlar desde lejos a los gobernantes interinos del país y evitar un papel militar más profundo de Washington.

La Agencia Central de Inteligencia y el Gobierno de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.

John Ratcliffe, director de la CIA, se reunió en Caracas con Rodríguez para debatir el futuro político de Venezuela bajo presión estadounidense (AP/ARCHIVO)

Cuando se le pidió un comentario, un funcionario de alto rango del Gobierno de Trump, que no quiso ser identificado, dijo que el mandatario “continúa ejerciendo la máxima influencia” sobre los líderes de Venezuela y “espera que esta cooperación continúe”.

¿Abandonar aliados de larga data?

La CIA había evaluado previamente que los funcionarios leales a Maduro, incluida la propia Rodríguez, estaban mejor posicionados para gobernar el país después de su derrocamiento.

Pero los críticos de la estrategia de Trump en Venezuela han expresado dudas sobre la sensatez de mantener a los leales a Maduro como líderes encargados del país. Las preocupaciones sobre la fiabilidad de Rodríguez estaban presentes antes de la operación militar de inicios de este mes, dijeron dos fuentes.

Para Venezuela, la directriz estadounidense significa abandonar a sus aliados más cercanos fuera de la región. Irán ha ayudado al país a reparar refinerías de petróleo, mientras que China ha tomado petróleo como pago de la deuda.

Rusia, en tanto, ha suministrado armamento, incluidos misiles, al ejército venezolano.

La investidura de Delcy Rodríguez contó con la presencia de representantes de Irán, China y Rusia, lo que genera incertidumbre sobre su alineación con Washington (REUTERS/ARCHIVO)

Trump también ha citado a Cuba como otro enemigo de Estados Unidos que quiere que Venezuela abandone. La Habana ha proporcionado seguridad y apoyo de inteligencia mientras recibía petróleo venezolano a bajo precio.

Desde el derrocamiento de Maduro, Rodríguez, cuyos profundos lazos con el sector petrolero son cruciales para mantener la estabilidad del país, ha tomado medidas para mantener el favor de Washington, incluyendo la liberación de algunos presos políticos y la autorización de la venta de 30 a 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

Pero en un discurso pronunciado el domingo, Rodríguez dijo que “ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela”. Aun así, funcionarios estadounidenses también han mantenido llamadas positivas con ella en los últimos días, según dos de las fuentes.

El Gobierno de Trump no ve una alternativa inmediata a trabajar con Rodríguez, dado que la ha respaldado públicamente con mucha firmeza, dijeron dos de las fuentes.

Pero Washington está desarrollando contactos con funcionarios militares y de seguridad de alto rango en caso de que decidan cambiar su enfoque, dijo una fuente informada sobre la política de Venezuela.

Machado, opción a largo plazo

Los recientes informes de inteligencia también concluyeron que la líder opositora María Corina Machado no está actualmente en condiciones de dirigir con éxito el país, en parte porque carece de fuertes vínculos con los servicios de seguridad o con el sector petrolero, dijeron las fuentes.

El gobierno de Trump considera a María Corina Machado una opción a largo plazo para el liderazgo de Venezuela pero mantiene contacto con Rodríguez por falta de alternativas inmediatas

Algunos observadores y el movimiento de Machado dicen que ganaron las elecciones de 2024 por un amplio margen, aunque las autoridades electorales y judiciales respaldaron una victoria de Maduro. Ella sigue siendo popular entre los venezolanos.

Trump dijo a periodistas la semana pasada que quería a Machado “involucrada” en el liderazgo del país, sin dar detalles.

Una persona familiarizada con las discusiones de Washington con Machado dijo que ella es muy querida por la Casa Blanca y se considera una opción a largo plazo para una posición de liderazgo en Venezuela.

Otra fuente informada sobre la política venezolana sugirió que, por ahora, Machado podría ser considerada para un papel de asesora, pero que no se había tomado ninguna decisión en firme. Los representantes de Machado no respondieron a la petición de comentarios.

(Reuters)