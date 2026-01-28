Venezuela

BP y Shell solicitaron licencias para extraer gas de los campos que comparten Trinidad y Tobago y Venezuela

Tras la captura de Maduro este mes, EEUU está acelerando los avances en el sector del petróleo y el gas del país. Las licencias estadounidenses son necesarias para que las empresas desarrollen los proyectos

Guardar
Vista de la plataforma de
Vista de la plataforma de gas Aban Pearl en el mar Caribe, frente a la costa venezolana. REUTERS/PDVSA/Folleto

Shell y BP están solicitando licencias en Estados Unidos para extraer gas natural de yacimientos de Trinidad y Tobago y Venezuela, dijo el miércoles el ministro de Energía del país insular, Roodal Moonilal.

Trinidad y Tobago es el mayor exportador de gas natural licuado de América Latina y uno de los mayores exportadores mundiales de amoníaco y metanol, pero la isla caribeña ha estado intentando desarrollar yacimientos en alta mar en Venezuela y en la frontera marítima para contrarrestar la disminución de sus reservas y asegurar el suministro.

Sus proyectos de gas han avanzado lentamente en los últimos años en medio de los frecuentes cambios de política de Estados Unidos hacia Venezuela.

Venezuela, bajo la dictadura de Nicolás Maduro, suspendió el año pasado la cooperación para el desarrollo energético con Trinidad y Tobago, incluidos los proyectos conjuntos de gas natural en los que se estaba trabajando.

Pero tras la captura de Maduro este mes, Estados Unidos está acelerando los avances en el sector del petróleo y el gas del país. Las licencias estadounidenses son necesarias para que las empresas desarrollen los proyectos debido a las sanciones de Washington a la industria energética de Venezuela.

Shell y BP buscan licencias

Shell busca una licencia para explotar el yacimiento Loran-Manatee, dijo Moonilal a la prensa al margen de la conferencia Indian Energy Week. El yacimiento contiene unos 10 billones de pies cúbicos de gas natural, de los cuales 7,3 tcf corresponden a Venezuela y los 2,7 tcf restantes a Trinidad y Tobago.

El logotipo de la multinacional
El logotipo de la multinacional británica de petróleo y gas Shell. REUTERS/Chris Helgren/Foto de archivo

BP está buscando una licencia para desarrollar el yacimiento Cocuina-Manakin, añadió, cuya parte venezolana pertenece al proyecto de gas en alta mar Plataforma Deltana, que cuenta con 1 billón de pies cúbicos de reservas probadas de gas.

Shell y BP no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

“Estados Unidos es un aliado y un amigo muy fuerte que intenta hacer reformas, por lo que ayudaríamos a las empresas a la hora de apoyar sus solicitudes”, dijo Moonilal.

Gas dragón

Washington concedió en octubre una autorización a Shell y Trinidad y Tobago para explotar el yacimiento de gas Dragón frente a las costas venezolanas, cerca de la frontera marítima, un proyecto destinado a abastecer a Trinidad y Tobago de gas venezolano.

Moonilal dijo que espera iniciar la producción en el yacimiento de gas Dragón en el cuarto trimestre de 2027, y que producirá 350 millones de pies cúbicos de gas al día.

Dragón posee uno de los mayores yacimientos de gas natural de Venezuela. Con reservas y producción insuficientes, Trinidad y Tobago necesita el gas para alimentar sus industrias generadoras de ingresos, desde el GNL hasta la petroquímica.

Con sus proyectos de nuevo en marcha, Trinidad y Tobago espera liderar y cooperar con otras naciones caribeñas como Surinam, Guyana y Granada para desarrollar el gas natural, dijo Moonilal.

“Está surgiendo ahora un nuevo panorama energético caribeño, del que Trinidad y Tobago puede situarse a la cabeza”, añadió.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

BPShellTrinidad y TobagoVenezuela

Últimas Noticias

Marco Rubio dijo que la transición en Venezuela “no puede durar para siempre”: “Hay mucho trabajo por hacer”

El jefe de la diplomacia estadounidense detalló ante legisladores que la política exterior hacia el país caribeño buscará asegurar instituciones fuertes, recuperación económica y un sistema democrático inclusivo

Marco Rubio dijo que la

Murieron las madres de tres presos políticos en Venezuela en medio del proceso de excarcelaciones

La demora en los trámites judiciales y la falta de transparencia impidieron que las madres de Jorge Yéspica, Kevin Orozco y Ramón Centeno compartieran la libertad con sus hijos en sus últimos días. Para ellas no hubo justicia ni reparación

Murieron las madres de tres

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos anunció ocho nuevas excarcelaciones en Venezuela

Entre los liberados figuran familiares de personas que permanecen en campamentos improvisados frente a El Rodeo I

El Comité por la Libertad

Reapareció la líder opositora Delsa Solórzano en Venezuela tras más de un año oculta: “La transición hay que construirla”

La dirigente de Encuentro Ciudadano volvió a la vida pública con un llamado urgente a liberar a los presos políticos que aún permanecen encarcelados. Insistió en que solo habrá cambio real cuando se celebren elecciones libres

Reapareció la líder opositora Delsa

Rubio advierte que EEUU volvería a usar la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera con Washington

El secretario de Estado comparecerá ante el Senado por la captura de Maduro y recibirá a María Corina Machado este miércoles

Rubio advierte que EEUU volvería
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Contralor General nombró a Jenny

Contralor General nombró a Jenny Lindo como delegada para Economía y Finanzas del Estado: vigilará cierre del Gobierno Petro

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 28 de enero de 2026

Mary Méndez criticó las publicaciones que promueven el ‘secreto’ de la longevidad: “¿A cuenta de qué, vivir 100 años?”

‘El Monstruo’ llegó a Perú: advierten que podrían atentar contra su vida si no declara antes de ir a prisión

Convocatoria de 5 mil becas de pregrado, maestría y doctorado para estudiar en Turquía: conoce los requisitos

INFOBAE AMÉRICA
Colombia escala el conflicto con

Colombia escala el conflicto con Ecuador con un arancel del 30% al arroz importado

IU respalda las movilizaciones contra el acuerdo con Mercosur, "una estafa para los agricultores y ganaderos"

Alemania registra las oficinas de Deutsche Bank por supuestos vínculos con negocios de Roman Abramovich

Daniel Chong dirige 'Hoppers', lo nuevo de Pixar que explora cómo los líderes usan el poder "para bien o para mal"

Jordi Ribera: "Portugal es un rival mucho más curtido que nosotros"

ENTRETENIMIENTO

El desesperado pedido de ayuda

El desesperado pedido de ayuda de la familia de Mick Jagger: el novio de su nieta lleva 4 días desaparecido en el Reino Unido

Natalie Portman y el sacrificio detrás de su Oscar por ‘El cisne negro’: “Una costilla se me salió”

Claire Danes recordó su debut en televisión: “Interpreté a una asesina adolescente”

Denise Richards suma esfuerzos para evitar que su exesposo reciba la mitad de sus ganancias de OnlyFans

“Bridgerton”: a qué hora se verá la cuarta temporada en América Latina