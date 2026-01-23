Venezuela anunció dos nuevos cambios en el mando militar

General Domingo Hernández Lárez

El Gobierno de Venezuela dispuso dos cambios en la conducción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), al renovar los comandantes de las Zonas de Defensa Integral (Zodi) en los estados Trujillo y Nueva Esparta. Así lo informó el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez.

A través de dos mensajes en Telegram, Hernández Lárez anunció el nombramiento del general de división Lumar Hernández Vargas como nuevo jefe de la Zodi en Trujillo.

En cuanto a Nueva Esparta, el vicealmirante Pedro González Rubio asumió la dirección de la Zodi local. Hernández Lárez explicó que González Rubio fue designado por demostrar “sobradas cualidades para ser conductor de hombres, pertenecientes al Ejército unido libertador”.

Además, Hernández Lárez difundió imágenes de los actos de transmisión de mando de los nuevos jefes de las Zodi en Miranda, Falcón, Monagas, Táchira, Trujillo, Barinas y Delta Amacuro, nombramientos que el jefe militar comunicó la noche anterior.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (Europa Press)

Estos nombramientos son los primeros que ordenó Delcy Rodríguez en el ámbito militar desde que asumió la presidencia encargada de Venezuela el 5 de enero, dos días después de la operación militar estadounidense en el país, que resultó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan a la Justicia en Nueva York.

El 6 de enero, Rodríguez destituyó al jefe de Seguridad de Maduro, el mayor general Javier Marcano Tábata, y designó al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y responsable de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Rodríguez también incorporó nuevos ministros, entre ellos Miguel Ángel Pérez Pirela en Comunicación e Información; el capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad de Maduro, como ministro del Despacho de la Presidencia; y el ex presidente del Banco Central, Calixto Ortega, como vicepresidente de economía sectorial y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva.