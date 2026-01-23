Venezuela

Venezuela anunció dos nuevos cambios en el mando militar

Se trata de los comandantes de las Zonas de Defensa Integral en los estados Trujillo y Nueva Esparta

Guardar
General Domingo Hernández Lárez
General Domingo Hernández Lárez

El Gobierno de Venezuela dispuso dos cambios en la conducción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), al renovar los comandantes de las Zonas de Defensa Integral (Zodi) en los estados Trujillo y Nueva Esparta. Así lo informó el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez.

A través de dos mensajes en Telegram, Hernández Lárez anunció el nombramiento del general de división Lumar Hernández Vargas como nuevo jefe de la Zodi en Trujillo.

En cuanto a Nueva Esparta, el vicealmirante Pedro González Rubio asumió la dirección de la Zodi local. Hernández Lárez explicó que González Rubio fue designado por demostrar “sobradas cualidades para ser conductor de hombres, pertenecientes al Ejército unido libertador”.

Además, Hernández Lárez difundió imágenes de los actos de transmisión de mando de los nuevos jefes de las Zodi en Miranda, Falcón, Monagas, Táchira, Trujillo, Barinas y Delta Amacuro, nombramientos que el jefe militar comunicó la noche anterior.

La presidenta encargada de Venezuela,
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (Europa Press)

Estos nombramientos son los primeros que ordenó Delcy Rodríguez en el ámbito militar desde que asumió la presidencia encargada de Venezuela el 5 de enero, dos días después de la operación militar estadounidense en el país, que resultó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan a la Justicia en Nueva York.

El 6 de enero, Rodríguez destituyó al jefe de Seguridad de Maduro, el mayor general Javier Marcano Tábata, y designó al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y responsable de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Rodríguez también incorporó nuevos ministros, entre ellos Miguel Ángel Pérez Pirela en Comunicación e Información; el capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad de Maduro, como ministro del Despacho de la Presidencia; y el ex presidente del Banco Central, Calixto Ortega, como vicepresidente de economía sectorial y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva.

Temas Relacionados

VenezuelaFuerza Armada Nacional BolivarianaDomingo Hernández LárezÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Donald Trump volvió a dialogar con María Corina Machado: “La aprecio mucho”

El presidente de Estados Unidos mantuvo un contacto telefónico con la líder opositora venezolana tras el encuentro de la semana pasada. También destacó el “liderazgo” de Delcy Rodríguez

Donald Trump volvió a dialogar

Familiares de presos políticos mantienen la expectativa sobre nuevas excarcelaciones en Venezuela

Las declaraciones de seres queridos y allegados, a la espera de novedades frente a centros penitenciarios venezolanos, reflejaron la falta de claridad sobre el número de liberados por parte del régimen

Familiares de presos políticos mantienen

Trump defendió el liderazgo de Delcy Rodríguez aunque prometió un papel futuro para María Corina Machado

El mandatario estadounidense mantiene su apoyo a la líder chavista para garantizar la estabilidad en Venezuela mientras confirma operaciones comerciales de petróleo

Trump defendió el liderazgo de

Tras la presión de Trump, el Parlamento de Venezuela aprobó una reforma que desmantela el control estatal del petróleo

La iniciativa rompe con las bases del modelo instaurado por Hugo Chávez y elimina la obligación de asociación mayoritaria con PDVSA, flexibiliza regalías y habilita el arbitraje internacional

Tras la presión de Trump,

Estados Unidos apuesta por la diplomacia en Venezuela: designó a una nueva encargada de negocios de la Oficina de Asuntos Externos

Laura F. Dogu, ex embajadora en Honduras y Nicaragua, asumirá la conducción de los contactos de Washington con Caracas y el seguimiento de la situación de los derechos humanos

Estados Unidos apuesta por la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por secuestro de siete periodistas

Por secuestro de siete periodistas en el Catatumbo, los tres cabecillas del ELN, “Pablo Beltrán”, “Antonio García” y “Gabino” fueron condenados

Nuevos estudios médicos revelaron que Bastian tiene lesiones cerebrales y cervicales severas

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 23 de enero: tránsito lento en Av. 608 rumbo avenida Oceanía

La reflexión de Julio Rodríguez, el adolescente de 16 años que participó junto a su amigo en las labores de rescate de Adamuz: “La vida puede cambiar en cuestión de segundos”

Sigue la suba de tasas de plazos fijos: cuánto hay que depositar para ganar $100 mil de intereses

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea instó a

La Unión Europea instó a Bruselas a implementar la aplicación provisional del acuerdo con el Mercosur

COAG celebra que el Parlamento Europeo paralice Mercosur e insta al campo a seguir "peleando en la calle"

Galán (Iberdrola) llama en Davos a acelerar inversiones en redes, ya que la electrificación es "imparable"

Chile aspira a recuperar la cifra prepandémica de turistas españoles en 2026

Turull (Junts) invita a agentes sociales y económicos a decir "ya basta" al Govern por Rodalies

ENTRETENIMIENTO

El DJ de la boda

El DJ de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz comparte la verdad detrás del “incómodo” baile de Victoria

Sophie Turner marcó un límite en su carrera después de Game of Thrones: “No quiero más papeles de época”

La presión del apellido Beckham: el frustrado sueño futbolístico de Brooklyn

Lisa Rinna desafió los estigmas de Hollywood: “Como mujeres, sentimos que tenemos fecha de caducidad y que ronda los 40”

Zak Starkey reveló cómo quedó su relación con The Who tras ser despedido tres veces en menos de un año