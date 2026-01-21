Venezuela recibió 300 millones de dólares provenientes de una venta de crudo venezolano realizada por Estados Unidos (AP foto/Matías Delacroix)

La líder interina venezolana Delcy Rodríguez afirmó el martes que el país recibió 300 millones de dólares provenientes de una venta de crudo venezolano realizada por Estados Unidos y que esos fondos se destinarán a sostener el bolívar.

Rodríguez indicó que el monto forma parte de una operación total de 500 millones de dólares y que el gobierno utilizará los recursos para intervenir en el mercado cambiario. “Ese dinero se usará para estabilizar el mercado de divisas y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores”, sostuvo.

Washington informó el fin de semana que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negoció lo que describió como un “acuerdo energético histórico” relacionado con la venta de crudo venezolano. Según el gobierno estadounidense, la operación “beneficiará al pueblo estadounidense y al pueblo venezolano”.

Trump declaró que el petróleo venezolano podía venderse a precio de mercado y que los ingresos quedarían bajo su control. “Los ingresos estarán controlados por mí, como presidente de los Estados Unidos de América”, afirmó.

El acceso a divisas resulta un factor central para la economía venezolana desde 2018, cuando el bolívar perdió gran parte de su valor y el dólar pasó a utilizarse de forma extendida en las transacciones internas. Desde entonces, ambas monedas coexistieron en la economía del país.

La escasez de dólares se profundizó como consecuencia del embargo estadounidense al petróleo venezolano, vigente desde hace seis años. Esa restricción redujo la entrada de divisas y elevó el valor del dólar frente a la moneda local.

El uso del dólar se expandió en amplios sectores de la economía, mientras el bolívar mantuvo circulación formal. La falta de divisas impulsó un aumento de su cotización y amplió la diferencia con el tipo de cambio oficial.

La firma Ecoanalítica señaló que la intervención del régimen chavista en el mercado cambiario apunta a reducir de forma gradual la brecha entre la tasa oficial del dólar y la cotización del mercado paralelo. Según la consultora, el ingreso de divisas permitiría incrementar la oferta y moderar las presiones cambiarias.

Antes de la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero durante un bombardeo sobre Caracas, Venezuela ofrecía descuentos significativos en su petróleo para sortear el embargo estadounidense. Esa estrategia permitió sostener exportaciones en un contexto de sanciones.

China figuró como el principal comprador del crudo venezolano durante ese período. Las ventas se realizaron pese a las restricciones impuestas por Washington sobre el sector energético del país sudamericano.

Estados Unidos intensificó las medidas contra esas operaciones en diciembre, cuando comenzó a confiscar buques que transportaban crudo venezolano sancionado. Esa acción afectó las exportaciones y el ingreso de divisas.

Las declaraciones de Rodríguez constituyen la primera confirmación oficial sobre el destino de los fondos obtenidos a partir de la venta de crudo gestionada por Estados Unidos. El régimen chavista no detalló el mecanismo ni el calendario de intervención en el mercado de divisas.

(Con información de AFP)