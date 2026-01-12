Pese a las vigilias de las familias y los reclamos de las ONG, este domingo no hubo liberaciones de presos políticos en Venezuela

Familiares y organizaciones de derechos humanos confirmaron que solo 17 detenidos han sido liberados desde el 8 de enero, mientras 803 personas siguen en prisión

Este domingo no se registraron nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, pese a la promesa anunciada por el régimen chavista el pasado 8 de enero de liberar a un “número importante” de detenidos en el marco de negociaciones con Estados Unidos.

Organizaciones de derechos humanos y familiares confirmaron que, tras varios días de expectativas, el proceso quedó virtualmente paralizado y la mayoría de los presos de conciencia continúa tras las rejas.

El balance más reciente del Foro Penal, una de las principales ONG que documenta la represión en el país, indica que desde el anuncio oficial solo se ha podido verificar la liberación de 17 presos políticos, mientras 803 personas siguen privadas de libertad por razones políticas.

La organización subrayó que este domingo no se produjo ninguna nueva excarcelación, a pesar de que el régimen había generado expectativas de un proceso más amplio y sostenido.

Entre las personas liberadas figuran dirigentes políticos, activistas y ciudadanos con doble nacionalidad, incluidos varios españoles. Sin embargo, el número contrasta fuertemente con los anuncios iniciales del régimen chavista y con la magnitud del universo de detenidos, que incluye opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y militares acusados de conspiración.

Este domingo, el régimen chavista habilitó las visitas a presos políticos en la cárcel El Rodeo, que fueron suspendidas desde hace año y medio. Decenas de familiares volvieron a concentrarse en las inmediaciones del centro de reclusión con la esperanza de recibir noticias.

Muchos aguardaban desde hacía días luego de que el chavista Jorge Rodríguez anunciara excarcelaciones como gesto político tras las presiones de Washington.

Aurora Silva, esposa del dirigente opositor Freddy Superlano, relató que pudo verlo por primera vez tras meses sin información clara sobre su paradero. “Pude constatar que está vivo (…) y que está fuerte y convencido de que pronto va a salir de allí”, declaró a la prensa.

Relatives of prisoners queue outside El Rodeo I prison in Guatire, Miranda State, some 30 kilometers east of Caracas on January 11, 2026. Venezuelans were waiting for more political prisoners to be released, as ousted president Nicolas Maduro defiantly claimed from his US jail cell that he is "doing fine" after being seized by US forces a week ago. (Photo by Ronaldo SCHEMIDT / AFP)

Superlano permanece detenido en El Rodeo I, luego de haber estado recluido previamente en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), señalado por organismos internacionales como un centro de tortura.

Silva aseguró que los presos están al tanto de los anuncios oficiales, aunque sin resultados concretos. “Están ansiosos, están claros y están a la espera de su libertad”, afirmó tras su visita. La incertidumbre, sin embargo, se ha prolongado ante la ausencia de listas oficiales, cronogramas o criterios claros para las supuestas liberaciones.

El régimen chavista comenzó a hablar de excarcelaciones el jueves 8 de enero, en un contexto de fuerte presión internacional, particularmente de Estados Unidos, luego de la operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro. No obstante, organizaciones independientes advierten que el proceso ha sido “a cuentagotas” y sin transparencia.

El Foro Penal recordó que Venezuela mantiene uno de los registros más altos de presos políticos en el hemisferio occidental. La mayoría enfrenta procesos judiciales cuestionados, acusaciones de terrorismo o conspiración y prolongados períodos de incomunicación. En muchos casos, las detenciones ocurrieron tras protestas, elecciones controvertidas o publicaciones críticas en redes sociales.

Entre los detenidos se encuentra el periodista y activista Roland Carreño, quien ya había estado encarcelado entre 2020 y 2023 bajo cargos de terrorismo y fue arrestado nuevamente tras la crisis poselectoral. Según familiares, permanece recluido en El Rodeo I sin una fecha definida para su liberación.

Para las organizaciones de derechos humanos, la ausencia de nuevas excarcelaciones este domingo confirma que el anuncio del régimen no se tradujo en un cambio estructural. Advierten que la liberación selectiva de un número reducido de presos no modifica la situación general ni garantiza el respeto al debido proceso.

Mientras tanto, más de 800 familias continúan a la espera. Sin información oficial verificable y sin avances concretos, el proceso anunciado por el chavismo sigue rodeado de dudas, en un país donde la prisión política continúa siendo una herramienta central de control y represión.

(Con información de AFP)