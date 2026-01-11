EN VIVO | En medio de la tercera noche de vigilia, denunciaron la muerte de otro preso político bajo custodia del régimen

Familiares de presos políticos en Venezuela sostienen carteles en una manifestación en Caracas (EFE/Ronald Peña R/Archivo)

El desarrollo de la transición en Venezuela impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó con la firma de un decreto que protege los ingresos por petróleo venezolano retenidos en cuentas estadounidenses. La Casa Blanca detalló que la orden ejecutiva busca impedir que estos fondos sean embargados o confiscados por acreedores, una medida destinada a resguardar recursos reconocidos como propiedad soberana de Venezuela.

En paralelo, los familiares de presos políticos siguen pendientes a posibles e inminentes liberaciones de sus seres queridos, un anuncio realizado por el régimen local. Desde el 8 de enero hasta hoy, solo fueron excarceladas 16 personas de más de 800 detenidos ilegalmente, según la ONG Foro Penal. Además, el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció este domingo la muerte bajo custodia estatal de Edison José Torres Fernández.

Desde la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos actualizaron su recomendación para Venezuela y mantuvieron el nivel de alerta más alto para los viajeros estadounidenses. En ese sentido, advirtieron que colectivos chavistas buscan identificar a estadounidenses o cualquier indicio de apoyo a ese país.