Venezuela

EN VIVO | En medio de la tercera noche de vigilia, denunciaron la muerte de otro preso político bajo custodia del régimen

Se trata de Torres Fernández, funcionario de la Policía del estado Portuguesa, adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare. El detenido contaba con más de 20 años de servicio y fue encarcelado por criticar a la dictadura

Familiares de presos políticos en
Familiares de presos políticos en Venezuela sostienen carteles en una manifestación en Caracas (EFE/Ronald Peña R/Archivo)

El desarrollo de la transición en Venezuela impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó con la firma de un decreto que protege los ingresos por petróleo venezolano retenidos en cuentas estadounidenses. La Casa Blanca detalló que la orden ejecutiva busca impedir que estos fondos sean embargados o confiscados por acreedores, una medida destinada a resguardar recursos reconocidos como propiedad soberana de Venezuela.

En paralelo, los familiares de presos políticos siguen pendientes a posibles e inminentes liberaciones de sus seres queridos, un anuncio realizado por el régimen local. Desde el 8 de enero hasta hoy, solo fueron excarceladas 16 personas de más de 800 detenidos ilegalmente, según la ONG Foro Penal. Además, el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció este domingo la muerte bajo custodia estatal de Edison José Torres Fernández.

Desde la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos actualizaron su recomendación para Venezuela y mantuvieron el nivel de alerta más alto para los viajeros estadounidenses. En ese sentido, advirtieron que colectivos chavistas buscan identificar a estadounidenses o cualquier indicio de apoyo a ese país.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:28 hsHoy

Carta Abierta a María Corina Machado

Negocie con Trump en nombre de Venezuela ya que es la lideresa indiscutida y demuéstrele que se equivocaron con usted

María Corina Machado, líder de
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz (Jimmy Villalta / Europa Press)

Por vez primera escribo una carta abierta en esta columna. Pido excusas, ya que lo mío es el análisis, pero lo hago por respeto a Ud. María Corina (MCM) y porque creo que podría estar en juego no solo su liderazgo, sino también su lugar en la historia, además de considerar que EE. UU. se equivocó, ya que no debe quedar duda alguna que, desde el primer día, la estación final de este viaje es la democracia. Quizás no correspondía que junto a la captura de Maduro se instalara al gobierno electo el 28-7-2024, pero jamás imaginé que irían a quedar afuera de todo, pero tal como lo dijo Rubén Blades, “sorpresas tiene la vida, sorpresas”.

07:04 hsHoy

Quiénes son los 16 presos políticos liberados desde el anuncio del régimen

Mientras familiares de detenidos ilegalmente por las fuerzas de la dictadura chavista aguardan por nuevas liberaciones en medio de la incertidumbre ante la falta de información oficial, la ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de 16 aprehendidos.

José María Basoa (de nacionalidad española), al igual que Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe y Miguel Moreno Dapena, Rocío San Miguel (española-venezolana), Biagio Pillieri, Enrique Márquez, Larry Osorio, Aracelis Balza, Virgilio Laverde, Didelis Raquel Corredor, Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco (ítalo-venezolano), Luis Aquiles Rojas, Yanny Esther González Terán, Luis Fernando Junior Sánchez Flores y Diógenes Omar Angulo Molina fueron liberados desde el pasado 8 de enero.

Según la organización, las autoridades de transición del régimen aún deben excarcelar a más de 800 presos políticos

06:50 hsHoy

Scott Bessent anunció que Estados Unidos evalúa levantar sanciones a Venezuela para impulsar ventas de petróleo

El Departamento del Tesoro estudia cómo garantizar que las ganancias por venta de crudo regresen al país sudamericano y beneficien a la población

Scott Bessent anunció que Estados
Scott Bessent anunció que Estados Unidos evalúa suavizar sanciones contra Venezuela diciembre de 2025 (Reuters)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló en una entrevista con la agencia Reuters, que el gobierno estadounidense evalúa levantar más sanciones contra Venezuela la próxima semana para facilitar las ventas de petróleo.

06:06 hsHoy

El CLIPP denunció la muerte de Edison Torres Fernández bajo custodia del régimen

El CLIPP denunció la muerte
El CLIPP denunció la muerte de Edison Torres Fernández bajo custodia del régimen

El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció la muerte bajo custodia estatal de Edison José Torres Fernández, de 52 años, ocurrida el 10 de enero de 2026 en la sede de la PNB Zona 7, apenas 62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones.

Torres Fernández era funcionario de la Policía del estado Portuguesa, adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare y contaba con más de 20 años de servicio. Fue arrestado el 9 de diciembre de 2025 por compartir mensajes críticos contra el régimen. De manera extraoficial, se le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre las circunstancias ni las causas de su fallecimiento, ni sobre la atención médica que habría recibido bajo custodia. “Esta falta de información y de transparencia hace responsable al Estado por su vida e integridad”, denunció la organización.

El CLIPP exigió una investigación inmediata, independiente y transparente, así como la liberación de todos los presos políticos que continúan detenidos injustamente. La organización remarcó que no puede haber más muertes bajo custodia estatal y que la vida de las personas privadas de libertad es responsabilidad absoluta de quienes las detienen.

04:55 hsHoy

El acuerdo petrolero de Donald Trump con Venezuela ya está en marcha

Parece más colaborativo que coercitivo y eso preocuparía a la oposición democrática

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, asisten a una reunión con ejecutivos de la industria petrolera en la Casa Blanca, en Washington, el pasado 9 de enero (REUTERS/Kevin Lamarque)

El ritmo del cambio es vertiginoso. El 3 de enero, las fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, el dictador venezolano. El 6 de enero, Donald Trump anunció que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Dos días después, el régimen anunció la liberación de un número significativo de presos políticos. Al día siguiente, una delegación estadounidense llegó a Caracas, la capital, para trabajar en la reapertura de la embajada. Se espera que un equipo venezolano viaje a Washington, y Trump afirmó que se reunirá con ellos muy pronto.

03:16 hsHoy

EEUU alertó que colectivos chavistas armados están buscando ciudadanos norteamericanos en Venezuela tras la captura de Maduro

Las autoridades instaron a sus connacionales a retirarse de inmediato del territorio venezolano

EEUU alerta que colectivos armados
EEUU alerta que colectivos armados buscan a ciudadanos norteamericanos en Venezuela

En las últimas horas, el Gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia urgente para sus ciudadanos debido a la presencia de colectivos chavistas armados en Venezuela que, según información oficial, buscan identificar a estadounidenses o cualquier indicio de apoyo a ese país.

