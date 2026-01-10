EN VIVO | Familiares aguardan por más liberaciones de presos políticos en Venezuela: solo hubo 9 excarcelados

Familiares de presos políticos en Venezuela sostienen carteles en una manifestación en Caracas (EFE/Ronald Peña R/Archivo)

Luego del encuentro de este viernes entre el presidente estadounidense Donald Trump y líderes del sector petrolero, el mandatario republicano detalló los planes para que compañías estadounidenses inviertan USD 100.000 millones en la reconstrucción y expansión de la producción petrolera venezolana.

En cuanto a la transición política en Venezuela hacia un estado libre y democrático, Trump sostuvo que mantiene una relación “muy buena” con quienes lideran el país caribeño actualmente, entre quienes se encuentra la presidenta interina del régimen Delcy Rodríguez: “Las gestiones con ellos están yendo muy bien. Creo que han sido muy inteligentes en la forma en que han actuado con nosotros”.

Por otra parte, los familiares de presos políticos en Venezuela cumplen más 48 horas esperando la liberación de sus seres queridos, luego de que el régimen ordenara la excarcelación de un “número importante” de estos detenidos. Sin embargo, desde el anuncio, solo fueron puestos en libertad 9 de las 820 personas aprehendidas ilegalmente, según la ONG Foro Penal.