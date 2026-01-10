EN VIVO | Familiares aguardan por más liberaciones de presos políticos en Venezuela: solo hubo 9 excarcelados

Luego del encuentro de este viernes entre el presidente estadounidense Donald Trump y líderes del sector petrolero, el mandatario republicano detalló los planes para que compañías estadounidenses inviertan USD 100.000 millones en la reconstrucción y expansión de la producción petrolera venezolana.
En cuanto a la transición política en Venezuela hacia un estado libre y democrático, Trump sostuvo que mantiene una relación “muy buena” con quienes lideran el país caribeño actualmente, entre quienes se encuentra la presidenta interina del régimen Delcy Rodríguez: “Las gestiones con ellos están yendo muy bien. Creo que han sido muy inteligentes en la forma en que han actuado con nosotros”.
Por otra parte, los familiares de presos políticos en Venezuela cumplen más 48 horas esperando la liberación de sus seres queridos, luego de que el régimen ordenara la excarcelación de un “número importante” de estos detenidos. Sin embargo, desde el anuncio, solo fueron puestos en libertad 9 de las 820 personas aprehendidas ilegalmente, según la ONG Foro Penal.
Al menos 60 nicaragüenses fueron detenidos de forma “arbitraria” por la Policía Nacional de Nicaragua tras celebrar o manifestar su apoyo en redes sociales a la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses que llevaron adelante una operación en Carcas hace una semana atrás.
A la espera de nuevas excarcelaciones en Venezuela, el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, afirmó que de los 811 presos políticos detenidos en el páis, 87 personas poseen nacionalidad extranjera.
Ante la incertidumbre familiar por el anuncio del régimen venezolano de liberaciones de presos políticos inminentes, la ONG Foro Penal informó que aún contabilizaba hasta el 5 de enero 806 personas en esta situación, de las cuales 68 estaban en paradero desconocido y 9 bajo arresto domiciliario.
Familiares de los detenidos por el régimen venezolano permanecen en las afueras de la sede de la Policía Nacional Bolivariana Zona 7, Caracas, aguardando la liberación de sus seres queridos.
“Muchos han viajado desde el occidente, el oriente y los llanos del país, con la esperanza de regresar a sus hogares junto a quienes hoy continúan injustamente detenidos. Permanecen con sus pertenencias, expuestos al frío, al hambre y al cansancio, sosteniéndose únicamente por la expectativa de que se concrete una libertad que fue anunciada y aún no llega“, expresa el comunicado difundido vía X por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ().
En otra publicación, la organización hizo mención la espera de familiares y amigos de presos políticos en “vigilia y oración” desde las afueras de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.
Venezuela informó este viernes que, como parte de una operación conjunta con Estados Unidos, un buque petrolero que había salido del país “sin pago ni autorización de las autoridades” y fue incautado esta madrugada, está regresando a aguas venezolanas.
La organización Amnistía Internacional reclamó este viernes el cese inmediato de las detenciones arbitrarias en Venezuela y la liberación de los cientos de presos políticos que aún permanecen privados de libertad.
La ONG calificó las recientes excarcelaciones ocurridas el jueves como un “alivio necesario”, aunque consideró que resultan insuficientes frente a la magnitud del problema
“El fin de cada detención arbitraria es un alivio necesario y esperado para las víctimas que han sido liberadas (...). No por ello dejan de ser medidas insuficientes, en tanto siga habiendo cientos de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Amnistía Internacional exige su libertad inmediata y la de las cientos de personas que aún están detenidas”, comentó la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, en un comunicado.
En su declaración subrayó la importancia de garantizar justicia y reparación para las familias de las aproximadamente mil personas detenidas por motivos políticos en el país, según datos de organizaciones civiles locales.
Las relaciones entre Estados Unidos y el Gobierno de transición venezolano encabezado por Delcy Rodríguez son positivas, según declaraciones de Donald Trump durante una reunión en la Casa Blanca con representantes del sector petrolero. El mandatario dijo que la administración estadounidense mantiene una relación “muy buena” con quienes lideran el país caribeño actualmente, anticipó que probablemente se reunirá “muy pronto” con varios de sus representantes y subrayó que las gestiones con la administración de Rodríguez avanzan de manera favorable.