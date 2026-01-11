EEUU alertó que colectivos chavistas armados están buscando ciudadanos norteamericanos en Venezuela tras la captura de Maduro

EEUU alerta que colectivos armados buscan a ciudadanos norteamericanos en Venezuela

En las últimas horas, el Gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia urgente para sus ciudadanos debido a la presencia de colectivos chavistas armados en Venezuela que, según información oficial, buscan identificar a estadounidenses o cualquier indicio de apoyo a ese país.

Esta alerta coincide con la reanudación de vuelos internacionales y una creciente inestabilidad interna en el país sudamericano.

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su recomendación para Venezuela, manteniendo el nivel de alerta más alto para los viajeros estadounidenses.

Los grupos armados buscan identificar a ciudadanos estadounidenses y cualquier vínculo con Estados Unidos (Reuters)

En el comunicado, la autoridad advierte: “Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, que cortan carreteras y registran vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos”.

Además, el organismo subrayó que “la situación de seguridad en Venezuela sigue siendo fluida”, lo que incrementa el riesgo para quienes permanecen en el país.

“La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo inestable. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato. Antes de partir, los ciudadanos estadounidenses deben tomar precauciones y estar atentos a su entorno”, señalan las autoridades norteamericanas.

Venezuela tiene el nivel más alto de alerta de viaje (“Nivel 4: No viajar”) debido a los graves riesgos para los estadounidenses, que incluyen “detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente”.

El contexto político en Venezuela se ha tornado especialmente tenso tras la captura del exdictador Nicolás Maduro y la instauración de un gobierno provisional encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Esta situación ha elevado la preocupación por la seguridad de los ciudadanos extranjeros, en particular estadounidenses, en un entorno donde, según el Departamento de Estado, persisten cortes de electricidad y servicio intermitente.

La recomendación oficial del Departamento de Estado mantiene a Venezuela en el nivel 4 de alerta de viaje, el más alto, con la consigna “no viajar” para los estadounidenses.

El Gobierno de Estados Unidos aconsejó a sus ciudadanos evacuar Venezuela de inmediato (Reuters)

Los riesgos identificados incluyen detención ilegal, tortura en custodia, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de leyes locales, crimen, disturbios civiles y malas infraestructuras sanitarias.

Fox News aclara que la embajada advirtió que los estadounidenses no deben esperar asistencia consular, ya que desde marzo de 2019 todos los servicios diplomáticos y de emergencia se encuentran suspendidos en Caracas.

Parte de estos colectivos se desplazan en motocicletas y han intensificado su accionar en las calles en busca de supuestos partidarios del presidente Donald Trump y cualquier persona vinculada con intereses estadounidenses.

Bajo este contexto, ayer el gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez anunció el inicio de un proceso diplomático para restablecer las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, tras la llegada de una misión diplomática estadounidense a Caracas, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro.

El ejecutivo provisional, comandado por Delcy Rodríguez, inició gestiones diplomáticas para restaurar relaciones con Estados Unidos (Reuters)

John McNamara, encargado de negocios para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, arribó este viernes a Caracas para realizar una evaluación inicial sobre la posible reapertura gradual de la embajada estadounidense en el país sudamericano, cerrada desde 2019.

Este hombre es originario de Nueva York y cuenta con más de 20 años de experiencia en el Servicio Exterior estadounidense. Actualmente, también se desempeña como encargado de negocios, ad interim, en la embajada en Bogotá.

(Con información de EFE)