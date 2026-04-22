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La previamente cancelada ‘Coyote vs. Acme’ presenta su primer adelanto y confirma su estreno para este año

El largometraje combina comedia judicial y animación, mezclando clásicos de Looney Tunes con sátira legal

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Coyote Vs. ACME presenta su primer tráiler.

El estreno en cines de Coyote vs. Acme marca el cierre de una saga tan absurda como cómica, manteniéndose fiel al espíritu de Looney Tunes. Tras haber sido archivada por Warner Bros. en 2023, la película dirigida por Dave Green y protagonizada por Will Forte y John Cena se salvó de la cancelación definitiva cuando fue adquirida por Ketchup Entertainment. Basada en un artículo satírico de The New Yorker de 1990, la cinta llevará al icónico Wile E. Coyote ante los tribunales en una comedia judicial animada, prevista para llegar a las salas el 28 de agosto de 2026. Este caso pone en evidencia tanto las tensiones existentes tras bambalinas en Hollywood como el impacto de las decisiones corporativas sobre el público y los creativos involucrados.

Una parodia judicial protagonizada por estrellas y personajes animados

Coyote vs. Acme parte de un planteamiento inusual pero lógico: el Coyote, cansado de que los productos de la Corporación Acme siempre fallen, decide demandar a la gigantesca empresa. Con una combinación de animación y acción real, la película sigue a Wile E. Coyote, asesorado por el abogado Kevin Avery, interpretado por Will Forte, un especialista en demandas colectivas contra Acme, y lo enfrenta en el tribunal con Buddy Crane, el carismático defensor de la compañía, interpretado por John Cena. El elenco se completa con Lana Condor en el papel de Paige, la sobrina de Avery, quien actúa como la voz de la conciencia alentando a su tío a luchar realmente por la justicia y no conformarse con arreglos mínimos.

El tráiler, presentado recientemente, adelanta que la película no solo llevará al Coyote al banquillo, sino que también contará con personajes como Porky Pig, Daffy Duck, Foghorn Leghorn, y presentará a Bugs Bunny en un papel enigmático y de informante, asesorando desde las sombras. Estas apariciones prometen una experiencia llena de referencias tanto para seguidores antiguos como para nuevos espectadores.

El recorrido accidentado desde el archivo hasta la pantalla grande

Coyote vs. Acme estaba originalmente planeada para estrenarse en HBO Max y fue completada en 2023 con un presupuesto estimado de 70 millones de dólares. Sin embargo, Warner Bros., bajo la dirección del CEO David Zaslav, tomó la polémica decisión de archivar el proyecto junto a otras producciones finalizadas, como Batgirl y Scoob! Holiday Haunt, priorizando recortes fiscales y estrategias corporativas. El anuncio causó descontento tanto en la industria como entre parte del público y el equipo creativo, pues la película estaba lista para su distribución y había generado expectativas dentro del público de Looney Tunes.

A diferencia de otros títulos que nunca llegaron a estrenarse, Warner puso Coyote vs. Acme en venta. Durante meses, ninguna empresa estuvo dispuesta a cubrir el precio solicitado. Solo en 2025, Ketchup Entertainment formalizó la compra por cerca de 50 millones de dólares, garantizando su estreno global y dándole una segunda oportunidad al proyecto casi tres años después de la fecha original prevista.

Coyote vs. ACME (Captura de tráiler oficial)
Coyote vs. ACME (Captura de tráiler oficial)

Consecuencias en la industria y los riesgos de la estrategia de Warner Bros.

El caso de Coyote vs. Acme se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo las decisiones empresariales pueden silenciar o transformar producciones ya finalizadas. Esta práctica, adoptada recientemente por Warner Bros. bajo el argumento de eficiencia económica y reducción de riesgos, ha generado un intenso debate sobre los límites entre la gestión empresarial y la creación artística. Entre los hechos más relevantes destaca que, a diferencia de Batgirl, destinada a no ser exhibida y aprovechada como deducción fiscal, Coyote vs. Acme fue finalmente ofrecida a compradores interesados, lo que posibilitó su salvación posterior.

Este antecedente plantea interrogantes sobre la estabilidad laboral en la industria cinematográfica y el papel de los estudios en la viabilidad de proyectos arriesgados o costosos, así como su impacto directo en quienes participan en ellos creativamente. Will Forte ha expresado sentirse orgulloso de la película y espera que este accidentado proceso despierte la curiosidad de un público amplio, no solo de los seguidores tradicionales de Looney Tunes. El caso también lleva a reflexionar cuántos otros proyectos archivados por motivos financieros podrían recuperarse en el futuro y en qué condiciones.

Paralelamente, para el público, el regreso de los personajes clásicos y la posibilidad de ver Coyote vs. Acme en la pantalla grande representa una pequeña victoria frente a la lógica, muchas veces impredecible y opaca, de la industria cinematográfica.

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