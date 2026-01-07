“Diosdado Cabello es el principal saboteador del gobierno de Delcy Rodríguez”, advirtió James Story, ex embajador de EEUU en Venezuela

El ex embajador norteaericano en Caracas James Story advierte que la fragmentación del poder dificulta la gobernabilidad y la apertura internacional de Venezuela

James Story, ex embajador de Estados Unidos en Caracas entre 2018 y 2023, advirtió que Diosdado Cabello representa el mayor peligro para la estabilidad y la gobernabilidad en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez al poder. Story describió un escenario de incertidumbre y tensión, en el que la estructura de poder se fragmenta entre actores enfrentados y el principal factor de amenaza proviene del sector controlado por Cabello.

El control de los colectivos y servicios de inteligencia por parte de Diosdado Cabello condiciona cualquier intento de reforma en Venezuela (Reuters)

“Actualmente hay tres grandes centros de poder en el país”, explicó Story en el último debate organizado por el Atlantic Council. El primero de estos núcleos lo representa Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, quien dirige el sector militar y constituye el principal sostén de las Fuerzas Armadas.

El segundo eje corresponde a Diosdado Cabello, que lidera los grupos armados y los principales servicios de inteligencia del Estado: “Controla los colectivos junto con Freddy Bernal y, por supuesto, también controla el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)”.

Finalmente, el tercer centro de poder era la alianza formada por Maduro y los hermanos Rodríguez, que hasta ahora mantenía una cierta inercia política hasta que la intervención norteamericano sacó a Maduro de ecuación.

La llegada de Delcy Rodríguez al poder no disipa la sombra de los viejos actores del régimen

Así, explicó Story, la figura de Diosdado Cabello emerge como la principal fuente de imprevisibilidad y presión interna. Para graficar el potencial de daño de Cabello, el diplomático rememoró escalofriante episodio: “En 2018, cuando un miembro del Congreso estadounidense se reunieron con Maduro, agentes vinculados a Cabello arrojaron al concejal opositor Fernando Albán desde un décimo piso del edificio El Escorial. Fue un mensaje directo a Maduro: ‘No negocies con los estadounidenses sin consultar conmigo’”.

Para el ex embajador, este tipo de maniobras demuestran que cualquier intento de cambio en Venezuela está condicionada al visto bueno de todos los actores relevantes.

Además, la nueva presidenta debe lidiar con la falta de respaldo sólido en el oficialismo y la hostilidad abierta de Cabello. “Delcy no es especialmente apreciada por Cabello”, advirtió Story. Y agregó que, a pesar de su discurso de independencia, la enfrenta el reto de conciliar las expectativas internas con las demandas de la comunidad internacional.

Story insistió en que cualquier intento de reforma o negociación internacional depende del aval de Cabello, quien actúa como el principal saboteador de la gestión de Delcy Rodríguez: “Habrá un momento en el que le solicitemos algo, como reducir los envíos de petróleo a Cuba, y si Cabello no lo permite, simplemente no sucederá”.

La presión de Diosdado Cabello sobre la administración de Delcy Rodríguez pone en riesgo la estabilidad política (Reuters)

“No hubo nunca un momento de convulsión tan grande como el que acaba de ocurrir”, recalca Story y explica que, a pesar de los cambios formales, la estructura de autoridad en Venezuela permanece intacta, bajo la influencia de los mismos actores.

“Dejar a alguien como Diosdado Cabello suelto va a generar una complicación”, afirmó. El temor a los colectivos armados y la capacidad de Cabello para movilizarlos inhiben a la ciudadanía. “La gente no sale a la calle porque tiene miedo a los colectivos y a Diosdado Cabello, porque él puede lanzarlos contra la población”.

Vladimir Padrino López aún controla las FFAA en Venezuela (Reuters)

Sobre la relación con Estados Unidos, Story señala que Washington evalúa el control real del nuevo gobierno mediante hechos concretos: “Si siguen existiendo más de 900 presos políticos y ciudadanos estadounidenses detenidos, entonces no controlamos Venezuela”. Advierte que la liberación de opositores y el cese de la represión estatal son condiciones indispensables para cualquier cambio real en la relación bilateral.

En el plano internacional, Story observa alarmantes señales de continuidad en el régimen tras la asunción de Rodríguez. Recuerda que la nueva presidenta fue saludada en primer lugar por los embajadores de China, Rusia e Irán. “¿Qué compañía internacional se arriesgaría a invertir en Venezuela si percibe que es la misma dictadura con una cara diferente?”, plantea Story, anticipando que la desconfianza externa y la llegada de inversión extranjera seguirán limitadas mientras no existan transformaciones sustanciales.

Alerta que la persistencia de figuras con poder residual, como Diosdado Cabello, sostiene la vulnerabilidad del sistema y puede derivar en nuevas crisis en cualquier momento. Para Story, el desafío central de Delcy Rodríguez no solo radica en conciliar demandas internas y externas, sino en sobrevivir a la presión constante del sector que controla Cabello, quien actúa como el verdadero obstáculo y factor decisivo del futuro político venezolano.