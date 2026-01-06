Chevron refuerza su presencia en Venezuela: 11 buques navegan rumbo al país tras la caída de Nicolás Maduro

El petrolero de bandera griega Minerva Astra, fletado por la compañía estadounidense Chevron, se encuentra frente al puerto de Bajo Grande, en Maracaibo, Venezuela. 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Isaac Urrutia/

Una flotilla compuesta por al menos once buques fletados por Chevron se dirige este mes a Venezuela, consolidando a la petrolera estadounidense como el único exportador autorizado del crudo del país sudamericano tras la salida forzada del dictador Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Según datos preliminares recopilados por Bloomberg, los barcos tienen previsto arribar a los puertos de José y Bajo Grande, ambos en el noroeste del país, incrementando la actividad respecto a diciembre, cuando nueve buques realizaron operaciones similares.

El volumen de cargas programadas alcanza el mayor nivel desde octubre, cuando se registró la llegada de doce petroleros.

Chevron, con sede en Houston, opera bajo una licencia especial otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que le permite producir y exportar petróleo venezolano pese a las sanciones impuestas por Washington.

“Chevron sigue centrada en la seguridad y bienestar de nuestros empleados, así como la integridad de nuestros activos. Seguimos operando en total cumplimiento con las leyes y regulaciones relevantes”, señaló la compañía en un comunicado citado por las agencias de noticias Bloomberg y EFE.

Una gasolinera de Chevron en Columbus, Mississippi, Estdos Unidos (AP foto/Rogelio V. Solis)

A pesar del refuerzo militar estadounidense en el Caribe, que derivó en que al menos doce buques cisterna con destino a Venezuela tuvieran que cambiar de ruta, Chevron ha mantenido el flujo de cargas marítimas. Dos petroleros empleados previamente en el transporte de crudo sancionado fueron interceptados durante el bloqueo naval estadounidense, mientras que un tercer navío, identificado como Marinera o Bella 1, sigue bajo persecución, informó CBS News.

De los once buques programados por Chevron, uno ya ha cargado petróleo y otros dos permanecen atracados en los puertos venezolanos, según el seguimiento de movimientos portuarios realizado por Bloomberg.

El petrolero Ionic Anax, fletado por Chevron, se ve cerca del puerto de Bajo Grande en el lago de Maracaibo, Venezuela, después de cargar para la exportación, en San Francisco, estado Zulia, Venezuela, el 13 de diciembre de 2025. REUTERS/Isaac Urrutia

Todo el crudo extraído por Chevron en Venezuela se destina a refinerías estadounidenses, incluyendo a Valero Energy Corp, Phillips 66 y Marathon Petroleum Corp. El gobierno de Donald Trump apuesta a que las compañías petroleras estadounidenses reactiven la producción en Venezuela, tras años de caída por corrupción y falta de inversión, aunque los productores aún actúan con cautela. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, tiene previsto reunirse esta semana con ejecutivos del sector, según Bloomberg.

Las exportaciones petroleras venezolanas, medidas por operaciones de carga, tocaron en diciembre un mínimo de diecisiete meses, reflejando el impacto del bloqueo naval estadounidense para cortar el comercio ilícito de hidrocarburos, de acuerdo con estimaciones de Bloomberg. Trump ha declarado que Estados Unidos “controlará” Venezuela hasta que se concrete una “transición segura” y ha advertido sobre la posibilidad de nuevos ataques si el nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez “no se porta bien”, según recogió Bloomberg.

(Con información de EFE y Bloomberg)