Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina

La máxima instancia judicial venezolana estableció asuma temporalmente el mando del Ejecutivo tras la detención del ex líder del régimen, en una medida destinada a asegurar la estabilidad gubernamental

Guardar

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó este sábado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma de forma interina las funciones del presidente Nicolás Maduro, tras su arresto por parte de Estados Unidos luego del bombardeo en Caracas.

“Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, debes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, informó la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio, al leer un comunicado transmitido de forma obligatoria en radio y televisión.

El fallo descarta por ahora la falta absoluta de Maduro, que obligaría a convocar elecciones en los 30 días siguientes.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia se tomó “vista la agresión militar extranjera suscitada” y “que tuvo por objeto el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros”. El detenido y extraído de Venezuela fue trasladado a una prisión federal en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo, entre otros.

La vicepresidenta del régimen de
La vicepresidenta del régimen de Venezuela en una reunión con altos mandos militares del país (Europa Press)

La captura se produjo en el marco de una ofensiva de fuerzas estadounidenses que atacaron la capital venezolana y otros tres estados del país. La sentencia del tribunal interpreta la ausencia de Maduro como “temporal”, lo que permite que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma las funciones presidenciales por hasta 90 días, con posibilidad de prórroga por otros tres meses más si así lo decide el Parlamento.

En caso de declararse la falta absoluta de Maduro, la legislación venezolana establece la convocatoria de elecciones presidenciales en un plazo de 30 días. La nueva Asamblea Nacional, elegida ilegítimamente en mayo, inicia funciones el lunes.

Rodríguez, informó este sábado sobre la activación del Consejo de Defensa de la Nación, organismo que preside, y la remisión al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del decreto de estado de conmoción exterior. Rodríguez señaló que se espera que la Corte declare la constitucionalidad del decreto “en las próximas horas” para que las autoridades puedan proceder a su ejecución.

“Suscrito el decreto, estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregarlo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional”, expresó Rodríguez durante una reunión del Consejo de Defensa, en la que participaron ministros y jefes militares, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Delcy Rodríguez corre su cabello
Delcy Rodríguez corre su cabello durante una sesión del Consejo Nacional para la Soberanía y la Paz, en Caracas, el pasado 29 de diciembre (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria, foto archivo)

En un mensaje desafiante dirigido a Estados Unidos, Rodríguez afirmó que el “único” presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. En ese sentido, subrayó que el decreto fue firmado por Maduro, quien —según su relato— fue capturado por fuerzas estadounidenses durante la madrugada de este sábado en el marco de un ataque en Caracas y otros estados del país.

El Consejo de Defensa de la Nación permanece activo y espera la decisión de la Sala Constitucional del TSJ para que, una vez declarada la constitucionalidad, “todo lo que esté previsto en ese Decreto de Conmoción Externa se ejecute a partir de ese momento”, según detalló Rodríguez.

De acuerdo con la nueva presidenta interina del régimen, las facultades otorgadas por el decreto permitirán la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, el control militar inmediato de la infraestructura de servicios públicos, la industria de hidrocarburos y las empresas básicas para asegurar su “pleno funcionamiento”, así como la activación de todos los planes de seguridad ciudadana.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Cayó Nicolás MaduroNicolás MaduroEstados UnidosVenezuelaCaracasWashingtonTribunal Supremo de Justicia

Últimas Noticias

El congresista Mario Díaz-Balart afirmó que María Corina Machado cuenta con apoyo popular y será la próxima presidenta de Venezuela

El legislador republicano considera que la implicación norteamericana debe prolongarse todo lo necesario para garantizar un proceso de cambio genuino

El congresista Mario Díaz-Balart afirmó

Luisito Comunica y su novia, Ary Tenorio, califican la situación que se vive en Venezuela como “tensa” tras la captura de Nicolás Maduro

El arresto del dictador motivó mensajes de alerta y esperanza entre venezolanos dentro y fuera de su territorio

Luisito Comunica y su novia,

Tres escenarios posibles para Venezuela tras la captura de Maduro

Especialistas del Atlantic Council realizaron un primer análisis tras la caída del régimen venezolano. El panorama más favorable, el intermedio y el futuro más sombrío

Tres escenarios posibles para Venezuela

Emmanuel Macron conversó con María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro

“Apoyo plenamente su llamado a la liberación y a la protección de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro”, señaló el presidente francés

Emmanuel Macron conversó con María

Delcy Rodríguez desafió a EEUU y dijo que el “único” presidente de Venezuela es Nicolás Maduro

La vicepresidenta de la dictadura afirmó que el ex mandatario sigue siendo el jefe del Estado, pese a encontrarse bajo custodia de Estados Unidos

Delcy Rodríguez desafió a EEUU
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Focaccia della Befana, el dulce típico con el que los italianos celebran el día de Reyes y que hace honor a una bruja

El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’

Así ha evolucionado el precio del alquiler en 2025: un abismo de 16,4 euros por metro cuadrado entre Barcelona y Zamora

INFOBAE AMÉRICA
Tokio denuncia el lanzamiento de

Tokio denuncia el lanzamiento de al menos dos misiles balísticos por parte de Pyongyang

Supo que iba a morir sin ver crecer a sus hijos y escribió un ensayo desgarrador sobre la dimensión humana de la muerte

El secreto mejor guardado de la Torre Eiffel estaba oculto en la cima

Maduro llega al Centro de Detención Metropolitana (Nueva York) escoltado por la DEA

Martín Kohan y un auto para ser argentinos

ENTRETENIMIENTO

De Diplo a Eugenio Derbez:

De Diplo a Eugenio Derbez: las 30 celebridades que competirán en un nuevo video de MrBeast

El guion original de “Black Panther: Wakanda Forever” se revela tras años de secreto

Dove Cameron y Damiano David anuncian su compromiso: los detalles del anillo y la historia de su romance

Una testigo declaró que la hija de Tommy Lee Jones “había consumido cocaína” horas antes de su muerte

Billy Joel reapareció en el escenario por primera vez tras su diagnóstico de enfermedad cerebral