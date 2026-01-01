Venezuela

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad reportó la excarcelación de 87 presos políticos en Venezuela

Los familiares de los manifestantes liberados afirman que la medida no implica su absolución total, ya que las personas continúan bajo vigilancia judicial y muchos otros aún permanecen privados de libertad de manera considerada arbitraria

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad reportó la excarcelación de 87 presos políticos en Venezuela

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó este jueves sobre la excarcelación de 87 personas detenidas en Venezuela durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, cuando Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato sin que se presentaran las actas de votación que avalaran su triunfo. Según el colectivo, las liberaciones ocurrieron en la madrugada del 1 de enero en el penal de Tocorón, en el estado Aragua, centro donde permanecían numerosos manifestantes arrestados tras los comicios.

En una nota de prensa, el comité señaló que este avance representa solo una “libertad limitada”, ya que los excarcelados continúan bajo juicio y medidas cautelares. El grupo denunció que muchos otros familiares siguen privados arbitrariamente de libertad. “Este logro, que nos llena de alegría, es, sin embargo, insuficiente. Se trata de una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares y muchos otros de nuestros familiares aún continúan privados arbitrariamente de libertad”, advirtió el comité en su comunicado.

Más de 2.400 personas fueron arrestadas después de las elecciones de 2024, según la Fiscalía venezolana, bajo cargos de terrorismo (EFE/ARCHIVO)

Estas liberaciones se suman a las reportadas el 25 de diciembre, cuando el comité mencionó la excarcelación de 71 personas y el gobierno afirmó que fueron 99. Por su parte, organizaciones no gubernamentales como Foro Penal informaron, tras una verificación, que el número superó las 60 excarcelaciones en esa fecha.

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad atribuyó el reinicio de excarcelaciones a la movilización constante de madres y familiares, quienes durante más de un año han exigido justicia y recibido apoyo de diversas organizaciones populares. El colectivo reiteró su demanda de una amnistía general para lograr la libertad plena de todas las personas detenidas por motivos políticos, subrayando que la injusticia todavía afecta a centenares de familias en el país.

En octubre pasado, el mismo comité había denunciado la suspensión del proceso de excarcelaciones desde marzo de 2025 y solicitó la revisión de los casos de sus hijos. La crisis política se agudizó tras las elecciones del 28 de julio de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral por parte de la oposición, que sostiene que el verdadero vencedor fue Edmundo González Urrutia. El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios afines al chavismo, proclamó a Maduro como ganador, lo que provocó protestas en varias ciudades.

Foro Penal registra un total histórico de 18.612 detenciones con fines políticos en Venezuela desde 2014 y más de 10.000 personas aún bajo medidas restrictivas

Según la Fiscalía venezolana que responde al dictador Nicolás Maduro, más de 2.400 personas fueron detenidas tras los comicios bajo acusaciones de terrorismo, aunque ONG y partidos opositores defienden su inocencia y las consideran presas políticas. El gobierno sostiene que el país está “libre de presos políticos” y que quienes permanecen encarcelados lo están por la “comisión de terribles hechos punibles”, postura rechazada por organizaciones y líderes opositores.

De acuerdo con un boletín de Foro Penal publicado el 15 de diciembre, en Venezuela permanecen 902 presos políticos, incluyendo 86 con doble nacionalidad. El informe, difundido en la red social X, precisa que entre los detenidos hay 782 hombres y 120 mujeres, de los cuales 728 son civiles y 174 militares. A estos datos se suman cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años. Foro Penal advirtió que el listado no incluye a quienes han sido arrestados y liberados o detenidos a corto plazo desde su publicación.

La organización también documentó un registro histórico de 18.612 detenciones con fines políticos desde 2014. Además, reportó haber asistido a más de 14.000 detenidos que ya fueron excarcelados y a otras víctimas de violaciones de derechos humanos. Más de 10.000 personas se mantienen actualmente bajo medidas restrictivas de libertad en Venezuela.

