Edmundo González Urrutia denunció que los presos políticos excarcelados por el régimen venezolano carecen de “libertad plena”

Edmundo González criticó la persistencia de causas judiciales abiertas tras las liberaciones de presos políticos

El presidente electo venezolano Edmundo González Urrutia sostuvo que los presos políticos liberados esta semana en Venezuela no cuentan con libertad plena y que la verdadera justicia solo se alcanza con el cierre definitivo de los procesos y garantías efectivas.

Según González Urrutia , quienes salieron de prisión continúan bajo procesos abiertos, vigilancia y amenazas, lo que mantiene una advertencia constante sobre ellos.

A través de un mensaje en la red X, el allegado de la Premio Noble de la Paz, María Corina Machado, afirmó que la justicia en estos casos sigue pendiente y que la situación de fondo no ha cambiado. “La justicia sigue suspendida sobre ellos como una advertencia permanente”, escribió en su perfil.

A su vez, mencionó que los excarcelados siguen siendo utilizados como “instrumentos” por el poder, al ser detenidos de forma arbitraria y liberados de manera selectiva, sin garantías reales ni transparencia en el proceso. Recordó que todavía permanecen numerosos presos políticos y denunció que esos casos no deben quedar fuera de la agenda pública.

“Seguimos denunciando cada detención arbitraria, cada causa fabricada, cada vida suspendida”, recalcó.

Venezolanos exigiendo la liberación de presos políticos (Associated Press)

El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó el miércoles la liberación de 99 presos políticos, en su mayoría detenidos tras las protestas por el fraude electoral de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado de manera fraudulenta vencedor por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la lista completa de excarcelados.

Organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón reportaron este viernes que solo pudieron verificar cerca de la mitad de esas liberaciones y exigieron la publicación del listado oficial. González subrayó que no se trata solo de cifras o balances, sino “de personas que nunca debieron estar privadas de libertad, de familias marcadas por la arbitrariedad, de derechos fundamentales vulnerados”.

El dirigente consideró que la paz solo será posible si hay justicia verdadera, entendida como “libertad plena y cierre de causas”, y criticó que en Venezuela la libertad y la dignidad humana se manejen como herramientas de presión y negociación.

González insistió en que las personas no pueden ser tratadas como monedas de cambio. “En Venezuela, la libertad se administra. La dignidad humana se usa como moneda. Las personas se convierten en instrumentos”, lamentó el presidente electo.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene un sombrero mientras se une a sus partidarios durante una marcha en Caracas, el 10 de diciembre de 2025 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Cabe recordar que el Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó que 99 personas detenidas tras las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela fueron liberadas desde la madrugada del jueves.

Diversas organizaciones civiles consideran la medida insuficiente ante el alcance de la represión del régimen venezolano registrada tras los comicios.

Según el comunicado del colectivo, los hombres excarcelados se encontraban en el penal de Tocorón, estado Aragua; las mujeres, en el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, estado Miranda; y los menores de edad, en centros de reclusión del estado La Guaira.

El comité valoró las liberaciones, pero advirtió que no modifican la situación estructural. En el texto, se reclamó la “libertad plena” de todos los detenidos tras las elecciones a través de una amnistía general, enfatizando que “la injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”.

El balance de presos políticos del Foro Penal, al 15 de diciembre de 2025 (X)

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), compuesta por familiares de personas privadas de libertad, confirmó las excarcelaciones en la red social X. A su vez, afirmó este viernes que las recientes liberaciones de presos políticos no constituyen un gesto de benevolencia por parte del régimen, sino que responden a la presión constante y al esfuerzo de los familiares.

La organización señaló que ninguna de las personas excarceladas debió estar privada de libertad, ya que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, restricciones al derecho a la defensa y vulneraciones sistemáticas al debido proceso.

El régimen venezolano informó la liberación de 99 personas detenidas tras las protestas poselectorales, pero la ONG indicó que solo lograron verificar 63 excarcelaciones, mientras que otras organizaciones, como Foro Penal, reportan 45 casos confirmados.

(Con información de EFE)