Venezuela

Paraguay denunció al régimen chavista de Nicolás Maduro por el “avasallamiento” de derechos y el “sufrimiento” de los venezolanos

La autoridad diplomática del país atribuyó a la dictadura en Venezuela la responsabilidad por el sufrimiento de la población y la migración, según un comunicado oficial difundido tras el encuentro regional

Guardar
El canciller de Paraguay, Rubén
El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, habla durante una conferencia de prensa (REUTERS/Cesar Olmedo)

Paraguay elevó este viernes su voz durante la Reunión de Cancilleres del Mercosur para denunciar el “deterioro de la institucionalidad y el avasallamiento de los derechos fundamentales” en Venezuela, al tiempo que reiteró su respaldo a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, responsabilizó “al régimen que gobierna ese país”, en referencia explícita al chavismo, por la crisis que atraviesa Venezuela y por “el sufrimiento del pueblo venezolano”, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante su intervención, Ramírez enfatizó que la situación en Venezuela “ha derivado en una crisis migratoria y de seguridad que desafía la capacidad de respuesta de los países de la región” y que incluso pone en riesgo la estabilidad regional.

El ministro de Exteriores sostuvo además que la restauración de la institucionalidad democrática y la asunción de las funciones por parte de autoridades elegidas legítimamente —en referencia al presidente electo Edmundo González— constituirían “un acto de justicia y un paso fundamental para la estabilidad regional”.

Ramírez reiteró el reconocimiento de Paraguay a María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. El pasado 10 de diciembre, su hija Ana Corina Sosa recogió el premio en Oslo, en una ceremonia que contó con la presencia del presidente Santiago Peña como invitado. Un día después, la premiada aprovechó para llevar adelante reuniones con líderes internacionales y criticó a la dictadura machista desde Europa.

Estado de Estados Unidos, Marco
Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, se reúnen durante la ceremonia de firma del acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas entre Estados Unidos y Paraguay (REUTERS/Kevin Mohatt)

El compromiso de Paraguay con la defensa de la democracia y la dignidad humana se reafirma con este gesto”, subrayó el canciller.

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Paraguay a inicios de este año tras el reconocimiento de Peña a González como “ganador” de los comicios de 2024 y los llamados del jefe de Estado paraguayo para que el país caribeño retorne a la senda democrática, postura que mantiene hasta la fecha.

El Gobierno de Paraguay solicitó el 9 de diciembre que se garantice la vida, la integridad y los derechos humanos de los venezolanos tras la muerte bajo custodia estatal del ex gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, según informó la Cancillería en Asunción.

El Paraguay lamenta la muerte en prisión de Alfredo Díaz, líder opositor detenido arbitrariamente por el régimen venezolano”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. La Cancillería transmitió sus condolencias a la familia de Díaz y reiteró “la urgente necesidad de garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos del pueblo de Venezuela”.

El dictador de Venezuela, Nicolás
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una espada que perteneció a Ezequiel Zamora, un soldado venezolano y líder de los Federalistas en la Guerra Federal (REUTERS)

Paraguay también advirtió en agosto a sus ciudadanos sobre los peligros de viajar a Venezuela, citando la situación institucional y los riesgos de seguridad que enfrenta ese país. En un comunicado emitido por la Cancillería, Asunción subrayó que actualmente carece de embajada o consulado en Venezuela, por lo que no puede brindar ningún tipo de asistencia consular en caso de emergencia a los paraguayos que pudieran encontrarse en territorio venezolano.

La recomendación surgió luego de que el presidente Santiago Peña firmara el decreto 4465, mediante el cual Paraguay designa al Cartel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro, como organización terrorista internacional.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaParaguayNicolás MaduroVenezuelarégimen venezolanodictadura chavistaRubén Ramírez

Últimas Noticias

Estados Unidos mantiene la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro: sancionó por corrupción a familiares del dictador

La medida apunta a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores— y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos vinculados a operaciones financieras con el Ejecutivo venezolano

Estados Unidos mantiene la presión

Marco Rubio: “El régimen de Nicolás Maduro coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos”

El secretario de Estado de Donald Trump aseguró que la estrategia del republicano en el Caribe busca proteger “los intereses” estadounidenses

Marco Rubio: “El régimen de

El informe que documenta cómo los militares salieron a matar a quienes protestaban contra el fraude electoral en Venezuela

Funcionarios recibieron instrucciones de controlar protestas que iban a ocurrir, lo que explica la respuesta violenta de la Guardia Nacional y el Ejército en las manifestaciones de Maracay

El informe que documenta cómo

Una ONG venezolana denunció que 91 presos políticos padecen “enfermedades graves” y enfrentan un “deterioro físico progresivo”

La organización también identificó a “más de 20 presos con enfermedades cardíacas”, entre ellas síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias severas e hipertensión crónica, además de afectados por diabetes e insuficiencia renal crónica

Una ONG venezolana denunció que

Trump afirmó que puede atacar objetivos narco en Venezuela sin autorización del Congreso

El pulso entre la Casa Blanca y el Capitolio se intensifica en medio de la escalada contra Caracas, con despliegues militares, bloqueos petroleros y un debate abierto sobre los límites constitucionales del poder presidencial

Trump afirmó que puede atacar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
ACM alerta que emergencia económica

ACM alerta que emergencia económica sería “el tercer estado de excepción en menos de tres años” y expone riesgos

Luego de intensos días de calor, anunciaron lluvias y un descenso de temperatura en el AMBA

Una adolescente fue apuñalada luego de haber sido golpeada en grupo: “Le perforaron el pulmón”

Detuvieron a la madre y a la abuela de una nena de 7 años que habría sido víctima de explotación infantil en Córdoba

Se registra sismo en Salina Cruz, Oaxaca

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos, Ucrania y representantes

Estados Unidos, Ucrania y representantes europeos abrieron una nueva ronda de negociaciones en Miami para sellar el acuerdo de paz

Iberdrola instala 500 nuevos puntos de recarga en los centros de producción de Airbus en España

BP nombra a Meg O'Neill próxima consejera delegada, la primera mujer en ocupar el cargo de forma permanente

Dabiz Muñoz se cuela en 'El Hormiguero' y sorprende a Cristina Pedroche arrodillándose para pedirle matrimonio

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 18 de diciembre

ENTRETENIMIENTO

El guitarrista que pudo reemplazar

El guitarrista que pudo reemplazar a Mick Taylor en los Rolling Stones y quedó afuera por una razón inesperada

La obsesión de Harrison Ford por el realismo llevó a su elenco al límite durante el rodaje de “Hollywood: Departamento de homicidios”

Rob Reiner y Michele Singer: la recapitulación completa de uno de los asesinatos más escandalosos en la historia de Hollywood

“Misery”: la turbia película de Rob Reiner que nadie quería protagonizar y llevó a un nuevo nivel el terror de Stephen King

¿El fin del T-800?: Arnold Schwarzenegger se despide de Terminator y James Cameron confirma una nueva era en la saga