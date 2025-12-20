Paraguay denunció al régimen chavista de Nicolás Maduro por el “avasallamiento” de derechos y el “sufrimiento” de los venezolanos

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, habla durante una conferencia de prensa (REUTERS/Cesar Olmedo)

Paraguay elevó este viernes su voz durante la Reunión de Cancilleres del Mercosur para denunciar el “deterioro de la institucionalidad y el avasallamiento de los derechos fundamentales” en Venezuela, al tiempo que reiteró su respaldo a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, responsabilizó “al régimen que gobierna ese país”, en referencia explícita al chavismo, por la crisis que atraviesa Venezuela y por “el sufrimiento del pueblo venezolano”, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante su intervención, Ramírez enfatizó que la situación en Venezuela “ha derivado en una crisis migratoria y de seguridad que desafía la capacidad de respuesta de los países de la región” y que incluso pone en riesgo la estabilidad regional.

El ministro de Exteriores sostuvo además que la restauración de la institucionalidad democrática y la asunción de las funciones por parte de autoridades elegidas legítimamente —en referencia al presidente electo Edmundo González— constituirían “un acto de justicia y un paso fundamental para la estabilidad regional”.

Ramírez reiteró el reconocimiento de Paraguay a María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. El pasado 10 de diciembre, su hija Ana Corina Sosa recogió el premio en Oslo, en una ceremonia que contó con la presencia del presidente Santiago Peña como invitado. Un día después, la premiada aprovechó para llevar adelante reuniones con líderes internacionales y criticó a la dictadura machista desde Europa.

Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, se reúnen durante la ceremonia de firma del acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas entre Estados Unidos y Paraguay (REUTERS/Kevin Mohatt)

“El compromiso de Paraguay con la defensa de la democracia y la dignidad humana se reafirma con este gesto”, subrayó el canciller.

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Paraguay a inicios de este año tras el reconocimiento de Peña a González como “ganador” de los comicios de 2024 y los llamados del jefe de Estado paraguayo para que el país caribeño retorne a la senda democrática, postura que mantiene hasta la fecha.

El Gobierno de Paraguay solicitó el 9 de diciembre que se garantice la vida, la integridad y los derechos humanos de los venezolanos tras la muerte bajo custodia estatal del ex gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, según informó la Cancillería en Asunción.

“El Paraguay lamenta la muerte en prisión de Alfredo Díaz, líder opositor detenido arbitrariamente por el régimen venezolano”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. La Cancillería transmitió sus condolencias a la familia de Díaz y reiteró “la urgente necesidad de garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos del pueblo de Venezuela”.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una espada que perteneció a Ezequiel Zamora, un soldado venezolano y líder de los Federalistas en la Guerra Federal (REUTERS)

Paraguay también advirtió en agosto a sus ciudadanos sobre los peligros de viajar a Venezuela, citando la situación institucional y los riesgos de seguridad que enfrenta ese país. En un comunicado emitido por la Cancillería, Asunción subrayó que actualmente carece de embajada o consulado en Venezuela, por lo que no puede brindar ningún tipo de asistencia consular en caso de emergencia a los paraguayos que pudieran encontrarse en territorio venezolano.

La recomendación surgió luego de que el presidente Santiago Peña firmara el decreto 4465, mediante el cual Paraguay designa al Cartel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro, como organización terrorista internacional.

(Con información de EFE)