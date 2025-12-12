Nuevos detalles sobre la salida de María Corina Machado: disfraces, un GPS perdido en el mar y horas a la deriva en el Caribe

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, observa afuera del Grand Hotel, tras su participación en la audiencia en el Palacio Real de Oslo, Noruega, el 12 de diciembre de 2025. NTB/Ole Berg-Rusten vía REUTERS

La arriesgada operación de rescate que permitió a María Corina Machado salir de Venezuela y llegar a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz estuvo marcada por una serie de incidentes que casi la dejan varada en el mar Caribe.

La líder opositora venezolana, reconocida por su enfrentamiento con el régimen de Nicolás Maduro, permaneció incomunicada durante horas en aguas agitadas, hasta que un equipo de extracción logró localizarla y ponerla a salvo, según relató The Wall Street Journal.

En la madrugada del martes, tras más de tres horas a la deriva en el Golfo de Venezuela, Machado y su pequeño grupo de acompañantes fueron rescatados por un equipo liderado por Bryan Stern, un veterano de combate estadounidense.

El GPS de la embarcación en la que viajaban había caído al agua y el dispositivo de respaldo también falló, lo que impidió que llegaran al punto de encuentro previsto. La situación generó una búsqueda contrarreloj en condiciones extremadamente peligrosas, con olas de hasta tres metros (10 pies) y sin comunicación con el exterior. Stern, al confirmar que Machado estaba a salvo, informó a su equipo con el mensaje: “Jackpot, jackpot, jackpot”.

En un video de prueba de vida enviado a funcionarios estadounidenses y compartido con The Wall Street Journal, Machado aparece en la embarcación, visiblemente afectada por el oleaje, y declara: “Mi nombre es María Corina Machado. Estoy viva, a salvo y muy agradecida”.

Stern, quien dirige una organización especializada en extracciones de alto riesgo compuesta por ex miembros de operaciones especiales e inteligencia, denominó la misión como Operación Dinamita Dorada, en alusión al Nobel de la Paz y a Alfred Nobel, inventor de la dinamita.

La travesía de Machado duró casi tres días. Partió por tierra desde las afueras de Caracas hasta un pueblo pesquero en la costa caribeña venezolana, y luego cruzó en bote hasta la isla neerlandesa de Curaçao, en un trayecto marítimo de aproximadamente doce horas. Desde allí, un jet privado la trasladó a Oslo, donde llegó poco después de la ceremonia de entrega del Nobel, que fue recibida en su nombre por su hija.

El operativo, financiado por donantes privados y sin fondos del gobierno estadounidense, involucró a más de treinta personas bajo la coordinación de Stern y su firma Grey Bull, con sede en Tampa.

Stern relató a The Wall Street Journal que mantuvo comunicación constante con altos mandos militares de Estados Unidos antes y durante la operación, compartiendo ubicaciones en tiempo real, describiendo bloqueos y solicitando apoyo cuando perdieron contacto con la embarcación de Machado.

Bryan Stern, el veterano de combate estadounidense

Aunque el Departamento de Estado y el Pentágono remitieron consultas a la Casa Blanca, y esta no respondió, funcionarios estadounidenses de distintos niveles siguieron el desarrollo de la misión a través de mensajes y notas de voz enviadas por Stern y su equipo.

La extracción de Machado representó un desafío excepcional, ya que se trataba de una figura ampliamente reconocida que había pasado a la clandestinidad tras ser excluida de las elecciones de 2024, en las que su partido resultó vencedor según Estados Unidos, aunque Maduro desconoció esos resultados.

Stern comparó la dificultad de mover a Machado con la de trasladar a una figura política de alto perfil en Estados Unidos: “Mover a María es como mover a Hillary Clinton”, afirmó.

El plan contempló al menos nueve escenarios distintos, desde rescates aéreos hasta rutas por Guyana o Colombia. Para despistar a posibles perseguidores, el equipo difundió rumores falsos sobre el paradero de Machado, sugiriendo que se encontraba en Europa, en camino a Colombia o incluso a bordo de un vuelo estadounidense.

Stern negó cualquier colaboración con autoridades venezolanas y subrayó que la operación se realizó sin ayuda del régimen o las fuerzas armadas de Venezuela.

El lunes por la tarde, Machado abandonó su escondite disfrazada y con peluca. El equipo tomó precauciones para evitar rastreos digitales.

Al llegar a la playa, los operativos enfrentaron problemas mecánicos con la embarcación, una lancha de pesca elegida deliberadamente por su aspecto modesto para evitar llamar la atención de las fuerzas estadounidenses, que han intensificado la destrucción de embarcaciones sospechosas de narcotráfico en la región.

La reparación del motor provocó un retraso de doce horas, y el grupo zarpó al anochecer en lugar de la madrugada, como estaba previsto.

Durante la travesía, las condiciones meteorológicas adversas dificultaron el avance y provocaron que uno de los tripulantes sufriera mareos severos.

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, reacciona desde un balcón del Grand Hotel, después de que su hija Ana Corina Sosa Machado, aceptara el premio en su nombre, en Oslo, Noruega. 11 de diciembre de 2025. REUTERS/Leonhard Foeger

No obstante, el mal tiempo también ayudó a que la lancha pasara desapercibida para los radares marítimos. Stern expresó su preocupación por la posibilidad de ser confundidos con traficantes y atacados por fuerzas estadounidenses, que han hundido más de veinte embarcaciones en la zona recientemente. Por ello, notificó a funcionarios de defensa de Estados Unidos sobre su presencia y solicitó que evitaran cualquier acción que pudiera poner en riesgo la operación.

El encuentro en alta mar se complicó cuando la lancha de Machado se desvió veinticinco millas (40 kilómetros) del punto acordado. Tras horas de incertidumbre y mensajes con oficiales de la Marina estadounidense, la comunicación se restableció cerca de las once de la noche.

El equipo de Stern localizó la embarcación, verificó que los ocupantes no estuvieran armados y trasladó a Machado a la nave principal. Stern documentó el rescate con una fotografía enviada por satélite a funcionarios estadounidenses, en la que ambos aparecen exhaustos pero sonrientes.

En el trayecto hacia Curaçao, Machado conversó principalmente sobre su hija, a quien no veía desde hacía dos años. Una vez en la isla, Stern contactó brevemente a las autoridades neerlandesas, pero evitó dar detalles para no comprometerlas ante el régimen venezolano.

Machado permaneció en Curaçao solo unas horas, aprovechando la ventana de veinticuatro horas que permite la entrada formal al país, antes de abordar el vuelo privado hacia Oslo a las 6:42 de la mañana.

Al llegar a Noruega, Machado calificó la operación de rescate como un “milagro”.