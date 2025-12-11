Venezuela

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Las gestiones para que deje el poder incluyeron reuniones entre el embajador venezolano en Moscú y autoridades bielorrusas, que ofrecieron su respaldo al régimen venezolano

Guardar
El dictador venezolano Nicolás Maduro
El dictador venezolano Nicolás Maduro (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Nuevas revelaciones arrojaron luz sobre la reciente conversación entre el dictador venezolano Nicolás Maduro y el presidente estadounidense Donald Trump, en la que el líder chavista habría manifestado su disposición a dejar el poder bajo condiciones específicas.

Según informaron fuentes a la agencia Reuters, Maduro comunicó a Trump en una llamada telefónica celebrada el 21 de noviembre que estaba listo para abandonar Venezuela, siempre y cuando se garantizara una amnistía legal completa tanto para él como para su familia.

La propuesta transmitida a Trump llega en un contexto de máxima presión por parte de Estados Unidos para lograr la salida de Maduro, sancionado internacionalmente y desconocido como presidente legítimo por Washington y otros gobiernos occidentales desde 2019. El entorno de la conversación ha sido marcado por un creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, dirigido al combate del narcotráfico pero que, en palabras de la dictadura venezolana y sus aliados, constituye un intento de propiciar un cambio de régimen en Caracas.

Ni la Casa Blanca ni la dictadura chavista han hecho comentarios públicos sobre el contenido concreto de la llamada o si han existido negociaciones formales posteriores, indicó Reuters. Las fuentes consultadas subrayan que Maduro condicionó su renuncia y salida del país al otorgamiento de un salvoconducto jurídico, lo que podría traducirse en un escenario de refugio político, aunque no se han detallado los posibles destinos para el dictador y su círculo familiar.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Anna Rose Layden)

El presidente Donald Trump, por su parte, intensificó recientemente la retórica en torno a la situación venezolana. En una entrevista concedida a Politico, declaró que “los días de Maduro están contados”, sin precisar si consideraría el envío de tropas estadounidenses para precipitar una transición. Paralelamente, la administración Trump ha reforzado las medidas de presión económica y diplomática contra Venezuela y sostiene que no reconoce a Maduro, quien alega haberse impuesto en unas elecciones consideradas “fraudulentas” por observadores internacionales y gobiernos occidentales.

En este ambiente de incertidumbre, han surgido movimientos diplomáticos y mensajes de respaldo a Maduro desde aliados como Rusia y Bielorrusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró en una llamada telefónica este jueves su “apoyo firme y categórico” a Maduro y criticó la injerencia externa en la política interna del país sudamericano, según comunicados oficiales de Moscú y Caracas.

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, mantuvo dos reuniones en menos de tres semanas con el embajador venezolano en Moscú, Jesús Rafael Salazar Velázquez. De acuerdo con reportes de la agencia estatal Belta, Lukashenko habría reiterado la bienvenida a Maduro en caso de que decidiera salir de Venezuela, alimentando especulaciones sobre Bielorrusia como posible país receptor.

Imagen de archivo: El presidente
Imagen de archivo: El presidente bielorruso Alexander Lukashenko y el presidente ruso Vladimir Putin se reunieron en el Kremlin en Moscú el 26 de septiembre de 2025 (REUTERS/Ramil Sitdikov)

Reuters solicitó comentarios a la oficina de Lukashenko sobre un eventual ofrecimiento de refugio político, pero no hubo respuesta. Tampoco existen confirmaciones oficiales sobre la continuación o resultado de las gestiones iniciadas tras la conversación entre Maduro y Trump.

La información sobre el diálogo y las condiciones de salida marcó un nuevo capítulo en las negociaciones discretas que han acompañado la crisis venezolana, mientras Estados Unidos sostiene su estrategia de presión máxima y aliados internacionales de Maduro reafirman públicamente su cercanía política y diplomática.

(Con información de AFP, AP, EFE, EP y Reuters)

Temas Relacionados

Estados UnidosVenezuelaNicolás MaduroDonald Trumpúltimas noticias américaOperación Lanza del SurMar CaribeCasa BlancaWashingtonBielorrusiaRusia

Últimas Noticias

La advertencia de Trump al régimen de Maduro si arrestan a María Corina Machado: “No estaría contento con eso”

El presidente de Estados Unidos se refirió a una posible detención de la líder opositora venezolana si retorna a su país. La premio Nobel de la Paz dijo que Washington la ayudó a salir de la clandestinidad y llegar a Oslo

La advertencia de Trump al

De la fallida criptomoneda estatal al USDT: cómo Venezuela mantiene a flote su economía en la sombra digital

Los venezolanos recurren a las stablecoins como respuesta a la hiperinflación mientras Washington intensifica la vigilancia sobre las rutas financieras alternativas

De la fallida criptomoneda estatal

El dictador Nicolás Maduro pidió “partirle los dientes” a Estados Unidos y luego cantó “Don’t worry, be happy”

El chavista encabezó una marcha por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, en Caracas

El dictador Nicolás Maduro pidió

Así fue el reencuentro entre María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en Oslo

La líder opositora, quien se encontraba en la clandestinidad dentro de Venezuela, tenía varios meses sin ver al presidente electo, ya que éste último se vio forzado a salir al exilio debido a la persecución del régimen de Nicolás Maduro

Así fue el reencuentro entre

María Corina Machado llamó a las democracias del mundo a apoyar a los venezolanos para recobrar la libertad de su país

La opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz expuso en Noruega la colaboración de regímenes totalitarios y terroristas con el chavismo y solicitó mayor implicación de sus aliados para fortalecer la transición política en Venezuela

María Corina Machado llamó a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
A Karina García la recibieron

A Karina García la recibieron por todo lo alto en Medellín tras haber ganado el ‘reality’ ‘La mansión de Luinny’

Judicializaron 11 integrantes de banda dedicada al terrorismo y vandalismo en Bogotá: fabricaban bombas molotov y papas bomba

Eduardo Zapateiro respondió a versión de Juan Miguel Huertas, acusado de aliarse con ‘Calarcá’, sobre un posible complot: “Fue él quien quedó expuesto”

Estos son los destinos colombianos en los que más dinero gastan los turistas extranjeros

Esta es la preocupante razón por la que no debes lavar tus frutas y verduras con jabón para trastes

INFOBAE AMÉRICA
Herederos de Matisse donaron más

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París

Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y dejaron al menos dos muertos en Gaza e Israel

Quiénes son los artistas que dominan el podio global de venta de entradas, según Pollstar

Sharon Osbourne reveló cómo fueron los últimos minutos de vida de Ozzy

El secretario general de la OTAN pidió prepararse para una guerra con Rusia: “Somos el próximo objetivo de Putin”

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Erivo y Hugh Jackman

Cynthia Erivo y Hugh Jackman revelan secretos más allá del telón: “Hacer un musical es como escalar el Everest”

Disney firma pacto con Open AI: más de 200 personajes llegarán a ChatGPT y Sora tras acuerdo multimillonario

La noche en que Glenn Close ignoró un potencial romance con Robert Redford: “Estaba despistada”

Khloé Kardashian sobre sus 4 años de celibato: “Tengo telarañas ahí abajo”

La confesión de Khloé Kardashian sobre la herencia y el conflicto con la exesposa de su papá: “No tengo nada”