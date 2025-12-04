Venezuela

Un grupo de 250 migrantes llegó a Venezuela desde EEUU en medio de la tensión por el espacio aéreo cerrado

La aeronave, operada por Eastern Airlines, marca el vuelo número 95 de la Misión Vuelta a la Patria en 2025, el programa de la dictadura chavista de repatriación

Guardar
Migrantes venezolanos caminan por una
Migrantes venezolanos caminan por una pasarela tras su llegada en un avión de Eastern Airlines desde Estados Unidos (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Un vuelo procedente de Phoenix, Arizona, aterrizó este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con 266 migrantes venezolanos repatriados, en el primer arribo de este tipo desde que el régimen de Nicolás Maduro anunció la reanudación de vuelos de retorno en medio de crecientes tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

La aeronave, operada por Eastern Airlines, marca el vuelo número 95 de la Misión Vuelta a la Patria en 2025, el programa de la dictadura chavista de repatriación. Según el canciller del régimen, Yván Gil, se trata además del vuelo número 76 desde Estados Unidos, tras el acuerdo entre los dos países —sin relaciones diplomáticas desde 2019— que autoriza estos traslados desde enero.

Según Gil, los retornos son voluntarios y hasta la fecha regresaron 18.354 venezolanos a través de esta modalidad, 14.407 provenientes de Estados Unidos. “Es una demostración de que Venezuela está más firme que nunca”, sostuvo el funcionario desde Maiquetía, que funciona con vuelos limitados después de la cancelación de rutas por parte de numerosas aerolíneas internacionales ante advertencias de seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Por este motivo, la administración del dictador Nicolás Maduro lanzó en respuesta oficial la revocación de concesiones a ocho compañías extranjeras: Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), LATAM Colombia, GOL (Brasil) y Turkish Airlines (Turquía).

lñ avión de Eastern Airlines
lñ avión de Eastern Airlines que transportaba migrantes venezolanos llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

En la jornada, también aterrizó un vuelo de Conviasa con 304 repatriados desde Ciudad de México. Gil explicó que Washington “había suspendido de manera verbal la ejecución de estos vuelos” y que apenas el lunes solicitó nuevamente su reanudación, solicitud que Maduro aprobó “sin dilaciones”.

El Ministerio de Transporte venezolano había oficializado la autorización para que continúen llegando los vuelos de Eastern Airlines, que suelen operar miércoles y viernes, tras una solicitud del gobierno de Donald Trump.

El sábado pasado, Trump advirtió que el espacio aéreo venezolano debía considerarse “cerrado en su totalidad”, declaración que Caracas repudió. Tras este mensaje, el régimen venezolano acusó a Estados Unidos de suspender unilateralmente los vuelos de migrantes, aunque desde Washington no se informó una decisión formal en ese sentido.

Las autoridades de la dictadura calificaron el pronunciamiento como una “amenaza colonialista” y lo denunciaron como “un acto hostil y arbitrario”, en el marco del creciente clima de tensión entre Washington y Caracas.

Donald Trump advirtió a Nicolás
Donald Trump advirtió a Nicolás Maduro que Estados Unidos multiplicará sus acciones militares, si no abandona Caracas junto a las principales figuras de la dictadura venezolana

Gil, subrayó que Venezuela “exige respeto a su espacio aéreo” y advirtió que no aceptará “órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero”. Además, la Cancillería denunció que la advertencia estadounidense representa una “nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.

A raíz del conflictivo panorama, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, informó sobre una “persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela”, señalando que esta situación se debe al despliegue militar de Estados Unidos en la región.

El formación de los buques de guerra estadounidenses en el Caribe coincide con el endurecimiento de la postura de la Casa Blanca respecto a Venezuela, argumentando lucha contra el narcotráfico, mientras el régimen chavista califica la medida como “amenaza” y en búsqueda de un cambio de régimen.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaVenezuelaNicolás Maduroespacio aéreoDonald Trumprégimen venezolanodictadura chavistaAdministración Federal de AviaciónCaribe

Últimas Noticias

Nuevas aerolíneas cancelaron sus vuelos hacia Venezuela tras la advertencia de EEUU sobre el cierre del espacio aéreo

Copa Airlines y Wingo se sumaron a otras compañías internacionales que interrumpieron viajes tras la recomendación estadounidense de extremar precauciones por la intensificación de actividades militares en el Caribe

Nuevas aerolíneas cancelaron sus vuelos

El dictador Nicolás Maduro confirmó que habló con Trump en medio de la presión militar de Washington: “Fue cordial”

El líder del régimen chavista reveló que la conversación se produjo hace unos diez días y expresó su expectativa de que pueda abrir la puerta a un “diálogo respetuoso”

El dictador Nicolás Maduro confirmó

Edmundo González Urrutia denunció que la condena a su yerno es una represalia política para intimidar a la oposición

El presidente electo de Venezuela criticó que el proceso judicial fue opaco, sin acceso al expediente y con un juicio realizado en una sola audiencia prolongada

Edmundo González Urrutia denunció que

Trump aseguró que su despliegue militar en el Caribe “va mucho más allá de una campaña de presión” contra el régimen de Maduro

El presidente de Estados Unidos describió las operaciones antidrogas como parte de una estrategia ampliada que podría extenderse “pronto”

Trump aseguró que su despliegue

La dictadura de Nicolás Maduro sentenció a 30 años de cárcel a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia

La familia denunció que el proceso se llevó a cabo de forma clandestina, con el expediente declarado confidencial y sin permitir acceso a una defensa independiente

La dictadura de Nicolás Maduro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Santiago Segura protagoniza una noche

Santiago Segura protagoniza una noche de reproches en ‘El Hormiguero’: “Eres tan egoísta”

El delicado estado de salud del padre de Meghan Markle, ingresado en la UCI: “Recen por él”

El entrenamiento psicológico de los militares de Alemania: utiliza la realidad virtual para simular situaciones de estrés

Silvia Severino, psicóloga, sobre los comportamientos que se confunden con amor propio: “Llamas paz a lo que, en el fondo, es miedo”

Cuáles son los requisitos para deducir gastos médicos ante el SAT y qué beneficios tiene

INFOBAE AMÉRICA
El Tesoro de EEUU investiga

El Tesoro de EEUU investiga supuestas desviaciones del estado de Minnesota a Al Shabaab

Santander vende el 3,5% de su filial polaca por 407 millones de euros

El 93,9% de personas bajo el umbral de la pobreza no percibe rentas mínimas de inserción de las CCAA, según informe

Eugenia Martínez de Irujo da la última hora de su hermano Cayetano tras cancelar su luna de miel por problemas de salud

El Ejército de Israel mata al autor de un atropello con fuga que hirió a un militar cerca de Hebrón

ENTRETENIMIENTO

La exestrella porno, Jenna Jameson

La exestrella porno, Jenna Jameson atribuye su pérdida de peso a su camino espiritual: “Siguiendo a Jesús”

Dakota Johnson analiza su carrera: “Tengo una relación de amor y odio con la actuación”

Sharon Osbourne dedicó un amoroso mensaje a Ozzy Osbourne en su primer cumpleaños póstumo

Una carta, dos magos y la promesa de una nueva aventura: así se vive el recambio de protagonistas en Harry Potter

Un médico fue condenado a 30 meses de prisión por la muerte de Matthew Perry tras una sobredosis de ketamina