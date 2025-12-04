Un grupo de 250 migrantes llegó a Venezuela desde EEUU en medio de la tensión por el espacio aéreo cerrado

Migrantes venezolanos caminan por una pasarela tras su llegada en un avión de Eastern Airlines desde Estados Unidos (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Un vuelo procedente de Phoenix, Arizona, aterrizó este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con 266 migrantes venezolanos repatriados, en el primer arribo de este tipo desde que el régimen de Nicolás Maduro anunció la reanudación de vuelos de retorno en medio de crecientes tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

La aeronave, operada por Eastern Airlines, marca el vuelo número 95 de la Misión Vuelta a la Patria en 2025, el programa de la dictadura chavista de repatriación. Según el canciller del régimen, Yván Gil, se trata además del vuelo número 76 desde Estados Unidos, tras el acuerdo entre los dos países —sin relaciones diplomáticas desde 2019— que autoriza estos traslados desde enero.

Según Gil, los retornos son voluntarios y hasta la fecha regresaron 18.354 venezolanos a través de esta modalidad, 14.407 provenientes de Estados Unidos. “Es una demostración de que Venezuela está más firme que nunca”, sostuvo el funcionario desde Maiquetía, que funciona con vuelos limitados después de la cancelación de rutas por parte de numerosas aerolíneas internacionales ante advertencias de seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Por este motivo, la administración del dictador Nicolás Maduro lanzó en respuesta oficial la revocación de concesiones a ocho compañías extranjeras: Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), LATAM Colombia, GOL (Brasil) y Turkish Airlines (Turquía).

lñ avión de Eastern Airlines que transportaba migrantes venezolanos llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

En la jornada, también aterrizó un vuelo de Conviasa con 304 repatriados desde Ciudad de México. Gil explicó que Washington “había suspendido de manera verbal la ejecución de estos vuelos” y que apenas el lunes solicitó nuevamente su reanudación, solicitud que Maduro aprobó “sin dilaciones”.

El Ministerio de Transporte venezolano había oficializado la autorización para que continúen llegando los vuelos de Eastern Airlines, que suelen operar miércoles y viernes, tras una solicitud del gobierno de Donald Trump.

El sábado pasado, Trump advirtió que el espacio aéreo venezolano debía considerarse “cerrado en su totalidad”, declaración que Caracas repudió. Tras este mensaje, el régimen venezolano acusó a Estados Unidos de suspender unilateralmente los vuelos de migrantes, aunque desde Washington no se informó una decisión formal en ese sentido.

Las autoridades de la dictadura calificaron el pronunciamiento como una “amenaza colonialista” y lo denunciaron como “un acto hostil y arbitrario”, en el marco del creciente clima de tensión entre Washington y Caracas.

Donald Trump advirtió a Nicolás Maduro que Estados Unidos multiplicará sus acciones militares, si no abandona Caracas junto a las principales figuras de la dictadura venezolana

Gil, subrayó que Venezuela “exige respeto a su espacio aéreo” y advirtió que no aceptará “órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero”. Además, la Cancillería denunció que la advertencia estadounidense representa una “nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.

A raíz del conflictivo panorama, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, informó sobre una “persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela”, señalando que esta situación se debe al despliegue militar de Estados Unidos en la región.

El formación de los buques de guerra estadounidenses en el Caribe coincide con el endurecimiento de la postura de la Casa Blanca respecto a Venezuela, argumentando lucha contra el narcotráfico, mientras el régimen chavista califica la medida como “amenaza” y en búsqueda de un cambio de régimen.

(Con información de EFE)