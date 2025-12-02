Nicolás Maduro designó un “nuevo” buró político socialista con los mismos dirigentes de siempre y luego bailó en un acto público

Maduro designó un "nuevo" buró político, integrado por 12 dirigentes del chavismo

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, designó este lunes un “nuevo” buró político, integrado por 12 dirigentes del chavismo, “para que asuman la dirección al más alto nivel de las fuerzas políticas, sociales y de la revolución bolivariana”, en medio de las crecientes tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

En un acto desde las afueras del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, hasta donde llegó una marcha convocada en esta jornada por el chavismo, el dictador afirmó que este grupo de dirigentes lo acompañará en la “conducción como comandante en jefe de la revolución”.

“Pido las bendiciones y el apoyo de ustedes para este hermoso equipo”, dijo Maduro ante los seguidores chavistas que participaron en la juramentación de los “Comandos Bolivarianos Integrales de Caracas”.

Maduro volvió a bailar en un acto público

Maduro designó y juramentó a varias figuras del oficialismo, que ya forman parte de su régimen y de la dirigencia del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como el secretario general de esa formación política, Diosdado Cabello, también ministro de Interior.

De igual forma, fue designado como subsecretario general del buró el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez; mientras que en Héctor Rodríguez, ministro de Educación, recayó la designación como secretario de Movimientos Sociales, Poder Popular y Polo Patriótico.

Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, en un acto de gobierno este lunes (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Así mismo, el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, recibió el cargo de secretario de Movilización de Calle; y Pedro Infante, primer vicepresidente de la AN, fue nombrado secretario de Asuntos Parlamentarios.

Por su parte, el diputado y presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana, Francisco Ameliach, fue designado secretario de Seguridad y Defensa; al tiempo que Cilia Flores, esposa de Maduro, fue nombrada secretaria de Estrategia.

Igualmente, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, quedó al frente de la secretaría de Formación Política integral; y la diputada Tania Díaz fue elegida secretaria de Asuntos Internacionales.

La actual vicepresidenta, Delcy Rodríguez, fue nombrada secretaria de Producción y Finanzas; Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, es la secretaria de Organización; y, finalmente, la ministra de Juventud, Grecia Colmenares, ocupa la secretaría para la Juventud.

Horas antes, el dictador afirmó, en un discurso ante los centenares de participantes en la movilización, que el poder de Venezuela se sustenta en el pueblo, en sus fusiles y en su decisión de construir la patria.

El dictador Nicolás Maduro (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

El chavismo marchó nuevamente este lunes en medio de las tensiones con Estados Unidos, a raíz del despliegue militar que mantiene desde agosto pasado en el Caribe.

A raíz de un anuncio difundido el pasado 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU que instó a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”, varias aerolíneas internacionales, como Iberia, Avianca y Turkish Airlines, suspendieron sus vuelos al país sudamericano.

Este sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”, lo que fue rechazado por el régimen de Caracas, que ratificó que la única institución autorizada para regular su espacio aéreo es la Institución Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

En el marco de estas tensiones, Caracas denunció ante la alianza OPEP+ y ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) lo que considera un “amedrentamiento” por parte de Estados Unidos contra Venezuela, que, advirtió, tiene como objeto apoderarse de las reservas petroleras del país sudamericano. En contraposición, Washington dice que su objetivo es eliminar a los cárteles del narcotráfico.

(Con información de EFE)