Venezuela

Nicolás Maduro designó un “nuevo” buró político socialista con los mismos dirigentes de siempre y luego bailó en un acto público

El dictador juramentó a varias figuras del oficialismo que forman parte de su régimen y del partido gobernante desde hace años: Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Cilia Flores y Jorge Rodríguez, entre otros

Guardar
Maduro designó un "nuevo" buró político, integrado por 12 dirigentes del chavismo

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, designó este lunes un “nuevo” buró político, integrado por 12 dirigentes del chavismo, “para que asuman la dirección al más alto nivel de las fuerzas políticas, sociales y de la revolución bolivariana”, en medio de las crecientes tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

En un acto desde las afueras del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, hasta donde llegó una marcha convocada en esta jornada por el chavismo, el dictador afirmó que este grupo de dirigentes lo acompañará en la “conducción como comandante en jefe de la revolución”.

Pido las bendiciones y el apoyo de ustedes para este hermoso equipo”, dijo Maduro ante los seguidores chavistas que participaron en la juramentación de los “Comandos Bolivarianos Integrales de Caracas”.

Maduro volvió a bailar en un acto público

Maduro designó y juramentó a varias figuras del oficialismo, que ya forman parte de su régimen y de la dirigencia del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como el secretario general de esa formación política, Diosdado Cabello, también ministro de Interior.

De igual forma, fue designado como subsecretario general del buró el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez; mientras que en Héctor Rodríguez, ministro de Educación, recayó la designación como secretario de Movimientos Sociales, Poder Popular y Polo Patriótico.

Nicolás Maduro junto a su
Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, en un acto de gobierno este lunes (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Así mismo, el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, recibió el cargo de secretario de Movilización de Calle; y Pedro Infante, primer vicepresidente de la AN, fue nombrado secretario de Asuntos Parlamentarios.

Por su parte, el diputado y presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana, Francisco Ameliach, fue designado secretario de Seguridad y Defensa; al tiempo que Cilia Flores, esposa de Maduro, fue nombrada secretaria de Estrategia.

Igualmente, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, quedó al frente de la secretaría de Formación Política integral; y la diputada Tania Díaz fue elegida secretaria de Asuntos Internacionales.

La actual vicepresidenta, Delcy Rodríguez, fue nombrada secretaria de Producción y Finanzas; Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, es la secretaria de Organización; y, finalmente, la ministra de Juventud, Grecia Colmenares, ocupa la secretaría para la Juventud.

Horas antes, el dictador afirmó, en un discurso ante los centenares de participantes en la movilización, que el poder de Venezuela se sustenta en el pueblo, en sus fusiles y en su decisión de construir la patria.

El dictador Nicolás Maduro (REUTERS/Leonardo
El dictador Nicolás Maduro (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

El chavismo marchó nuevamente este lunes en medio de las tensiones con Estados Unidos, a raíz del despliegue militar que mantiene desde agosto pasado en el Caribe.

A raíz de un anuncio difundido el pasado 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU que instó a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”, varias aerolíneas internacionales, como Iberia, Avianca y Turkish Airlines, suspendieron sus vuelos al país sudamericano.

Este sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”, lo que fue rechazado por el régimen de Caracas, que ratificó que la única institución autorizada para regular su espacio aéreo es la Institución Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

En el marco de estas tensiones, Caracas denunció ante la alianza OPEP+ y ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) lo que considera un “amedrentamiento” por parte de Estados Unidos contra Venezuela, que, advirtió, tiene como objeto apoderarse de las reservas petroleras del país sudamericano. En contraposición, Washington dice que su objetivo es eliminar a los cárteles del narcotráfico.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaNicolás MaduroPSUVÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Más detalles de la conversación telefónica entre Trump y el dictador Maduro

En una llamada, de menos de 15 minutos, el presidente de Estados Unidos le dijo al líder del régimen chavista que tenía una semana para abandonar Venezuela con su familia. Ese plazo habría expirado el viernes, según dos fuentes

Más detalles de la conversación

Trump se reunirá con el equipo de seguridad nacional de Estados Unidos para definir la estrategia sobre Venezuela

Según fuentes citadas por CNN y Reuters, el encuentro está programado para las 17:00, hora local, en el Salón Oval y estarán presentes altos funcionarios del gabinete presidencial

Trump se reunirá con el

La escalada de tensiones entre EEUU y el régimen de Venezuela redefine el equilibrio regional en América Latina

La creciente confrontación, con restricciones aéreas y despliegue militar, introduce un nuevo escenario de incertidumbre geopolítica para la región y afecta la vida cotidiana de miles de personas

La escalada de tensiones entre

Un operador turístico ruso redirigirá a Cuba a sus clientes que debían viajar a Venezuela tras las advertencias de EEUU

Pegas Touristik trasladará a Varadero todos los vuelos programados originalmente a la Isla Margarita debido a la “potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles”. Los turistas rusos que ya se encuentran en el país serán repatriados en un vuelo especial directo a Moscú

Un operador turístico ruso redirigirá

La organización de militares venezolanos exiliados advirtió que es inminente una operación extranjera para “liberar” al país

El grupo Carive señaló que solo una acción externa podría liberar a los presos políticos y restaurar la institucionalidad, y acusó a los principales aliados del régimen de Maduro -como Cuba y Rusia- de ser cómplices de la destrucción nacional

La organización de militares venezolanos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La importación de lavarropas se

La importación de lavarropas se multiplicó por diez en el último año: qué pasó con los precios

Mendoza: en una pelea salvaje, le amputaron cuatro dedos a un hombre

Jesús Ansal, español en Islandia, enseña cuánto cuesta hacer la compra: “Les vale más caro el supermercado que los vuelos”

Abelardo de la Espriella invitó a la derecha a unificarse y le recordó que la izquierda ya está organizada: “Hay tiempo”

Dos estrellas pasaron cerca del Sol y dejaron huellas fuera del sistema solar hace 4,4 millones de años

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La catalana Didit amplía la presencia de su software de verificación de identidad en América Latina

Las autoridades de Gaza anuncian que la ofensiva de Israel ha matado ya a más de 70.000 personas

El Senado interrogará esta semana a Juanfran Serrano, ex 'número dos' de Santos Cerdán y actual diputado del PSOE

Google prepara un evento de presentación The Android Show con novedades sobre Android XR, el próximo 8 de diciembre

La banca realizó 7.500 operaciones entre 2022 y 2024 a través del nuevo Código de Buenas Prácticas

ENTRETENIMIENTO

Cómo la adaptación de Camina

Cómo la adaptación de Camina o muere desafía los límites de la resistencia juvenil en el cine contemporáneo de Stephen King

La sorprendente transformación física de Jason Momoa para “El gran guerrero”

Así luce Britney Spears hoy, a los 44 años

La faceta desconocida de Elizabeth Olsen: cómo los libros transforman su trabajo actoral

Paramount expandirá el universo de “Sonic the Hedgehog” con una nueva cinta para 2028