Reportan el sobrevuelo de al menos cinco aviones militares de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela

Al menos cinco aviones militares estadounidenses fueron detectados este jueves en aplicaciones de rastreo de vuelos cerca de la costa de Venezuela, según reportes de plataformas como Flightradar.
Entre las aeronaves identificadas se encuentra un Boeing RC-135, utilizado para misiones de reconocimiento por sus capacidades de monitoreo electrónico y análisis de señales.
El avistamiento coincide con recientes movimientos de vigilancia aérea en la región y ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas y ejercicios militares en el área del Caribe.
Noticia en desarrollo...
