En qué se diferencian las designaciones del Tesoro de EEUU y del Departamento de Estado al Cártel de los Soles como grupo terrorista

El anuncio de la dependencia dirigida por Marco Rubio se sumó a la decisión adoptada meses antes por el Departamento del Tesoro. Qué implica cada una de las decisiones tomadas por la administración de Donald Trump

El presidente de EEUU, Donald
El presidente de EEUU, Donald Trump (AP)

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que designará al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO de sus siglas en inglés) a partir del 24 de noviembre, en una medida adoptada “de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad”. La dependencia indicó que “las designaciones de Organizaciones Terroristas Extranjeras entran en vigor tras su publicación en el Registro Federal”.

El anuncio de este domingo se suma a la decisión tomada meses antes por el Departamento del Tesoro, que en julio incorporó al grupo a la lista de Organizaciones Terroristas Globales Especialmente Designadas (SDGT de sus siglas en inglés). Esa primera medida se aplica bajo la Orden Ejecutiva 13224 y se orienta a congelar activos y prohibir transacciones con ciudadanos o instituciones estadounidenses. La inclusión en la lista SDGT no equivale a una designación FTO y se fundamenta en un marco legal distinto.

La nueva decisión del Departamento de Estado introduce al Cártel de los Soles en la categoría FTO, que utiliza un criterio jurídico diferente y activa consecuencias penales relacionadas con el concepto de apoyo material. La sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que resulta ilegal proporcionar recursos, equipamiento o asistencia a organizaciones registradas como FTO. La incorporación a esta lista no reemplaza ni modifica la categoría SDGT aplicada por el Tesoro, sino que opera en paralelo dentro de otra estructura legal.

El Departamento de Estado precisó que la designación FTO llega después de la acción financiera del Tesoro y que ambas medidas poseen objetivos distintos. Las dos vías pueden coexistir, pero no cumplen funciones equivalentes.

Estados Unidos aumenta la presión
Estados Unidos aumenta la presión sobre el dictador Nicolás Maduro (REUTERS)

La nueva designación coincidió con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford al mar Caribe, en el marco de la “Operación Southern Spear”. Según la Armada de Estados Unidos, el grupo de ataque del Ford atravesó el paso de Anegada el domingo por la mañana con escuadrones de aviones de combate y destructores con misiles guiados. El despliegue involucra cerca de 12.000 soldados y casi una docena de buques, lo que constituye la mayor concentración de poderío militar estadounidense en la región en generaciones.

Desde septiembre, Estados Unidos sostiene una campaña antidrogas intensificada que registra al menos 20 ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el océano Pacífico oriental, con un saldo de más de 80 muertes.

El domingo, fuerzas estadounidenses destruyeron otra embarcación en el Pacífico y mataron a tres personas calificadas por Washington como “narcoterroristas”. El contralmirante Paul Lanzilotta, comandante del grupo de ataque del Ford, afirmó que la misión busca “proteger la seguridad y la prosperidad de nuestra nación contra el narcoterrorismo en el hemisferio occidental”, según AP.

La nueva designación coincidió con
La nueva designación coincidió con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford al mar Caribe, en el marco de la “Operación Southern Spear” (REUTERS)

Trump también sugirió que la operación podría extenderse más allá de los ataques por mar, con el objetivo de “detener la entrada de drogas por tierra”.

Por su parte, el régimen venezolano rechazó la existencia del Cártel de los Soles. El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, lo calificó como un “invento” estadounidense y afirmó que “en ese tiempo ha tenido como 300 jefes, cada vez que alguien les molesta ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles”.

El dictador Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos, señaló que Washington “fabrica” una guerra en su contra y anunció una movilización “masiva” de tropas y civiles ante posibles ataques, según AP.

El Departamento de Estado norteamericano

Persecución en Venezuela: la dictadura

El portaaviones más avanzado de

Un ataúd sellado, el acoso

María Corina Machado apeló a
