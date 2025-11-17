El Departamento de Estado norteamericano designará como grupo terrorista al Cártel de los Soles en Venezuela

El secretario de Estado, Marco Rubio, junto al presidente Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este domingo que designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, una medida que intensifica la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y coincide con el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe en décadas.

La designación, que entrará en vigor el 24 de noviembre, se produce después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera en julio al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas globales especialmente designadas.

De acuerdo con el secretario de Estado, Marco Rubio, el Cartel de los Soles “está liderado por Nicolás Maduro y otros individuos de alto rango en el ilegítimo régimen de Maduro que han corrompido al ejército de Venezuela, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial”.

Rubio subrayó que ni Maduro ni sus aliados representan al gobierno legítimo de Venezuela y vinculó al cartel, junto con otras organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, con la violencia terrorista y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

El anuncio tuvo lugar pocas horas después de la llegada al mar Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, como parte de la “Operación Southern Spear”. Este despliegue incluye cerca de 12.000 soldados y casi una docena de buques de la Armada, constituyendo la mayor concentración de poderío militar estadounidense en la región en generaciones. El grupo de ataque del Ford, reforzado por escuadrones de aviones de combate y destructores con misiles guiados, atravesó el paso de Anegada, cerca de las Islas Vírgenes Británicas, el domingo por la mañana, según la Armada de Estados Unidos.

En el marco de una campaña antidrogas intensificada desde septiembre, Estados Unidos ha realizado al menos 20 ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el océano Pacífico oriental, resultando en más de 80 muertes.

El domingo, las fuerzas estadounidenses destruyeron otra embarcación en el Pacífico, matando a tres personas a las que acusaron de “narcoterroristas”. El contralmirante Paul Lanzilotta, al mando del grupo de ataque del Ford, afirmó que la misión busca “proteger la seguridad y la prosperidad de nuestra nación contra el narcoterrorismo en el hemisferio occidental”, según AP.

EEUU aumenta la presión sobre Maduro (EFE/ Prensa Miraflores)

La administración Trump ha insistido en que el aumento de la presencia militar responde a la necesidad de frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, aunque no ha presentado pruebas que respalden la acusación de que los fallecidos en los ataques marítimos eran efectivamente “narcoterroristas”. El propio Trump ha sugerido que la acción militar podría ampliarse más allá de los ataques por mar, con la intención de “detener la entrada de drogas por tierra”.

Marco Rubio aseguró que “Estados Unidos continuará usando todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiamiento y recursos a los narcoterroristas”.

Por su parte, el régimen venezolano, a través del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, rechazó la existencia del Cartel de los Soles, calificándolo de “invento” estadounidense y señalando que “en ese tiempo ha tenido como 300 jefes, cada vez que alguien les molesta ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles”. Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos, acusó a Washington de “fabricar” una guerra en su contra y anunció una movilización “masiva” de tropas y civiles para defenderse de posibles ataques estadounidenses, según AP.

El despliegue militar y la designación del Cartel de los Soles han generado un intenso debate sobre sus implicaciones regionales y la legalidad de las acciones estadounidenses. Trump ha justificado los ataques contra embarcaciones alegando que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de la droga, mientras que algunos expertos y líderes regionales han cuestionado la idoneidad del portaaviones Ford para combatir a los cárteles y han advertido que su presencia podría servir más como instrumento de presión sobre Maduro que como herramienta efectiva contra el narcotráfico.

El portaaviones más avanzado de EEUU llegó al Caribe en medio de la creciente tensión con el régimen de Maduro (AP foto/John Clark)

El trasfondo político de la medida se inscribe en la tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela. Washington no reconoce a Maduro como presidente legítimo, acusándolo de fraude electoral y de encabezar un “gobierno de transbordo” que colabora abiertamente con traficantes de drogas, según Rubio. La Oficina del Departamento de Estado para Latinoamérica había anticipado en julio que la designación permitiría a Estados Unidos emplear “todos los recursos a su disposición para impedir que el presidente Nicolás Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses”.

En palabras de Elizabeth Dickinson, analista principal del International Crisis Group para la región andina, la llegada del portaaviones Ford “es el ancla de lo que significa volver a tener el poderío militar estadounidense en América Latina”. La situación ha generado inquietud tanto en Venezuela como en el resto de la región, donde se observa con atención el alcance de la respuesta estadounidense y sus posibles consecuencias.