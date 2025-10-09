Nueva amenaza del dictador Nicolás Maduro: “Si los ‘gringos’ atacan, responderemos”

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el miércoles que su país está cada vez más preparado para defenderse de Estados Unidos, a cuyo Gobierno acusó de querer “una guerra en el Caribe y Suramérica”, y expresó: “Si los ‘gringos’ atacan, responderemos”.

“Si los ‘gringos’ amenazan, más trabajamos; si los ‘gringos’ atacan, responderemos, pero el trabajo nada lo para, el trabajo por la patria, el trabajo por la salud del pueblo, por la educación, por la vida del pueblo”, dijo durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

EEUU mantiene en el Caribe al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, bajo el argumento de combatir el presunto narcotráfico procedente de Venezuela, pero Maduro insistió en que se trata de un intento para propiciar un “cambio de régimen” e imponer un “gobierno títere”.

El líder del chavismo aseveró que los venezolanos están “cada vez más preparados para defender el suelo sagrado de Venezuela” de un “imperio ‘gringo’” que, dijo, “no tiene razón” y busca “robarse el petróleo, el gas y el oro”.

“Pero le tenemos noticias al imperio norteamericano: ese petróleo, ese gas, ese oro, esta tierra y este pueblo seguirá siendo de los venezolanos y las venezolanas y jamás permitiremos que nuestra patria sea vulnerada ni tocada, jamás”, agregó Maduro, quien afirmó que, cuando “la patria lo llame”, hay que “tomar el fusil” para defenderla.

El dictador Maduro aseguró que las Fuerzas Armadas tienen “orden de combate” ante el despliegue militar de EEUU en el Caribe

El dictador también anunció que se activarán “sorpresivamente” las denominadas zonas de defensa integral en todo el territorio, como se hizo el miércoles en los estados La Guaira y Carabobo, ubicados en el norte del país, frente al mar Caribe.

“¿Allí qué se probó? Todos los equipos, todo el mundo en situación activado, protegiendo lo que hay que proteger y sacando lo que hay que sacar y apuntando a donde hay que apuntar. ¿Somos un pueblo de paz? Sí. ¿Queremos paz? Sí, pero la paz se gana. Si usted quiere paz, prepárese para defenderla”, agregó.

Venezuela activó el miércoles en ambas regiones el "Plan Independencia 200″, anunciado en septiembre pasado, en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval en aguas próximas a la nación suramericana.

Posteriormente, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó en la televisión estatal que los ejercicios son necesarios “para que el pueblo se instruya y evite la parálisis de sectores estratégicos en caso de una presunta agresión estadounidense”.

Relató que las actividades incluyeron la protección de instalaciones petroleras, petroquímicas, estaciones de servicio, gasoductos y depósitos de combustible, así como la seguridad de infraestructuras eléctricas, de telecomunicaciones y centros de salud.

Padrino López advirtió que “todo eso hay que practicarlo para mantener el orden interno porque las amenazas causan caos”. Y añadió: “Nosotros debemos orientar a la población, concientizar a la población de que el caos sería nuestro peor enemigo”.

(Con información de EFE)