Venezuela

Una misión de la ONU expondrá hoy en Ginebra su demoledor informe que documenta la represión, asesinatos y torturas en Venezuela

El documento recoge testimonios de víctimas y denuncia la existencia de una política estatal de persecución y abuso contra opositores y familiares tras las elecciones presidenciales de 2024

Guardar
Una misión de la ONU
Una misión de la ONU expondrá hoy en Ginebra su demoledor informe que documenta la represión, asesinatos y torturas en Venezuela (Pexels)

La Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas presentará este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que documenta detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia en Venezuela durante el periodo posterior a las elecciones presidenciales de 2024. El documento también detalla la represión intensificada contra opositores, periodistas y manifestantes por parte del régimen chavista.

La presentación oficial del informe está prevista para las 11:30, hora local de Ginebra. El archivo a presentar abarca el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 y tiene como objetivo mostrar ante la comunidad internacional los patrones de represión sistemática que, según la Misión, persisten en el país caribeño. El documento sostiene que la represión posterior a los comicios representa la continuación de un plan orientado a suprimir a la oposición o a quienes sean percibidos como tal.

Principales hallazgos: detenciones, torturas y muertes bajo custodia

Entre los hallazgos más relevantes, la Misión documenta graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias de adultos y adolescentes, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas y muertes de manifestantes. El informe indica que entre el 28 de julio de 2024 y el 12 de enero de 2025 se registraron 220 detenciones de menores de edad: 187 niños, 22 niñas y 11 personas cuyo género no pudo determinarse, con edades entre 12 y 17 años. Además, se reportaron 30 casos de posible desaparición forzada, de los cuales 12 cumplen con la definición estricta de este delito, afectando a seis hombres, dos mujeres y cuatro menores.

En el contexto de las protestas poselectorales, el informe destaca la muerte de dos adolescentes, Isaías Fuenmayor (15 años) y Ángel Mora (17 años), así como la detención continuada de otros cuatro menores. En total, la Misión registró 25 muertes durante el periodo postelectoral, sin encontrar evidencia que las vincule con las principales figuras de la oposición, sus organizaciones políticas o los denominados “comanditos”. También se documentaron cinco muertes bajo custodia y tres fallecimientos relacionados con negligencia estatal y falta de atención médica oportuna.

Violencia sexual, represión a la prensa y contexto postelectoral

El informe dedica un apartado específico a la violencia sexual y de género, identificando 22 casos documentados en seis estados del país. Las víctimas incluyen mujeres, niñas, adolescentes y hombres privados de libertad, quienes sufrieron estos abusos en el contexto postelectoral. Entre los patrones identificados figuran sexo transaccional coercitivo, posibles actos de esclavitud sexual o prostitución forzada, descargas eléctricas en genitales y desnudez forzada.

La represión contra periodistas y trabajadores de la prensa también ocupa un lugar destacado en el informe. Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, la Misión documentó al menos 18 detenciones arbitrarias de comunicadores, realizadas sin órdenes de captura ni en situaciones de flagrancia. Según la organización Espacio Público, en 2024 se reportaron 99 detenciones de trabajadores de la prensa, lo que representa un incremento del 254 % respecto a los 28 casos registrados en 2023. Al cierre del informe, 11 periodistas (10 hombres y una mujer) permanecían detenidos por ejercer su labor periodística, mientras que otros tres seguían privados de libertad por su activismo político y opiniones. Además, se contabilizaron 199 casos de intimidación, 127 de censura y 80 de hostigamiento judicial contra comunicadores y medios.

El contexto postelectoral venezolano, según la Misión, se caracteriza por una represión exacerbada y la criminalización de la expresión digital, así como por la restricción del espacio cívico. El informe subraya la continuidad de un plan sistemático para silenciar a la oposición y a quienes sean percibidos como disidentes, afectando de manera particular a menores de edad y manifestantes.

En respuesta a la inminente presentación del informe, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, instó a la comunidad internacional a prestar atención a la exposición ante el Consejo de Derechos Humanos y a implementar acciones para frenar los crímenes documentados.

La presentación de estos hallazgos ante el Consejo de Derechos Humanos marcará un momento clave para la comunidad internacional en la evaluación de la situación de los derechos humanos en Venezuela, proporcionando evidencia detallada sobre la persistencia de violaciones sistemáticas en el país.

Temas Relacionados

Derechos humanos en VenezuelaMisión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones UnidasConsejo de Derechos HumanosDetenciones arbitrariasViolencia sexual y de géneroRepresión a periodistasEdmundo González UrrutiaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

El régimen venezolano publicó la carta que el dictador Maduro le envió a Trump en medio de las tensiones

En una misiva fechada el 6 de septiembre, el mandatario chavista negó vínculos con el narcotráfico, denunció “fake news” y pidió abrir un canal de diálogo con Washington a través de Richard Grenell

El régimen venezolano publicó la

YouTube eliminó la cuenta del dictador Nicolás Maduro

La plataforma de videos retiró el canal que sumaba más de 233.000 seguidores, mientras crecen las tensiones entre Caracas y Washington

YouTube eliminó la cuenta del

El régimen venezolano le niega la atención médica a un preso político que está en riesgo de muerte y recluido “en condiciones infrahumanas”

Aldo Roso, de 70 años, permanece encarcelado con graves problemas de salud, mientras las autoridades ignoran recomendaciones médicas y medidas de la CIDH para garantizar su atención

El régimen venezolano le niega

Voluntad Popular expresó su respaldo a las acciones militares de Estados Unidos contra el Cartel de los Soles

El partido opositor venezolano señaló que esta “organización criminal” no representa una estructura paralela, “sino el propio Estado que hoy mantiene secuestrado a un país”

Voluntad Popular expresó su respaldo

Maduro le envió una carta a Trump en medio de las tensiones: rechazó las acusaciones de narcotráfico y propuso abrir un canal de diálogo

Según informó Reuters, el dictador solicitó una interlocución “directa y franca” con un enviado especial estadounidense, sugiriendo el nombre de Richard Grenell. La propuesta llega en medio de la escalada militar de Washington en el Caribe

Maduro le envió una carta
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un policía local recibirá una

Un policía local recibirá una indemnización de 29.479 euros por no haber sido diagnosticado a tiempo tras un accidente de moto estando de servicio

Delincuentes irrumpieron en una casa en Río Negro, maniataron a una familia y huyeron en taxi

Andrés Millán, abogado, revela las cuatro razones por las que comprar una vivienda “será pronto solo para ricos”

¡Millonario en una noche! Pozo de La Tinka revienta y entrega más de 45 millones este 21 de setiembre

El “efecto Angeline Jolie” o cómo la actriz logró generar conciencia sobre el cáncer de mama tras someterse a una doble mastectomía en 2013

INFOBAE AMÉRICA
Muere un hombre de 37

Muere un hombre de 37 años tras chocar una motocicleta con un caballo en Sanlúcar de Barrameda

El Ibex 35 cae un 0,55% en la apertura, hasta los 15.176 puntos, pendiente de Banco Sabadell (-4%)

El volcán Shiveluch entra en erupción y expulsa una columna de cenizas a cinco kilómetros sobre el nivel del mar

Rescatan una patera con 49 migrantes en aguas próximas a Lanzarote

Angelina Jolie arrasa en su debut en el Festival de Cine de San Sebastián

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift reveló cuál fue

Taylor Swift reveló cuál fue la inspiración de su nuevo disco

Adele está en conversaciones para encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Pamela Anderson prepara el regreso de “Barb Wire” junto a sus hijos

Matthew McConaughey reveló el trauma que marcó su vida a los 18 años y cómo lo transformó en fe y resiliencia

Cual es la condición que pone Marlon Wayans para volver a “¿Y dónde están las rubias?"