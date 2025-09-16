Donald Trump anunció que Estados Unidos destruyó una tercera lancha narco proveniente de Venezuela: “Dejen de enviarnos drogas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios antes de partir para una visita de Estado a Gran Bretaña, en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 16 de septiembre de 2025. REUTERS/Ken Cedeno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el ejército estadounidense había desmantelado un tercer barco con drogas proveniente de Venezuela, a pesar de que el Pentágono solo ha detallado hasta el momento dos de esos ataques.

“Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”, declaró Trump el martes al partir de Washington rumbo a Londres. “Destruimos, en realidad, tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos”.

Trump no proporcionó más detalles sobre el ataque, pero advirtió al dictador venezolano, Nicolás Maduro, que deje de enviar narcóticos y criminales desde su país a Estados Unidos.

Trump publicó detalles del segundo ataque en redes sociales, incluyendo un video que mostraba una embarcación meciéndose en las olas en aguas no identificadas. Tras varios segundos, fue consumida por una enorme bola de fuego. Trump afirmó que el ataque “resultó en la muerte en combate de tres terroristas hombres”. Más tarde el lunes, declaró a la prensa en la Casa Blanca que Estados Unidos está listo para atacar a los cárteles de la droga tanto en tierra como en el mar.

Donald Trump dijo que “tres narcoterroristas de Venezuela” murieron tras un ataque en el Caribe

El mes pasado, Trump ordenó un ataque que, según el Pentágono, dejó 11 muertos en otro barco que presuntamente transportaba drogas.

La campaña ha aumentado la tensión con Venezuela. El lunes, Maduro calificó las acciones de Estados Unidos como una agresión y dijo que no hubo comunicación entre el régimen de Caracas y el gobierno de Washington.

“El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos confirmados se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A ESTADOUNIDENSES!) con destino a Estados Unidos”, declaró Trump en una publicación de Truth Social anunciando el ataque.

“Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos REPRESENTAN UNA AMENAZA para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales de Estados Unidos”, agregó.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene un mapa con el titular "Rutas del narcotráfico en la región" durante una conferencia de prensa, días después de anunciar que Venezuela desplegaría defensas militares, policiales y civiles en 284 puntos estratégicos en todo el país, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

El ataque se llevó a cabo casi dos semanas después de otro ataque militar contra lo que el gobierno de Trump describió como una lancha rápida que transportaba drogas procedente de Venezuela, en el que murieron 11 personas.

En declaraciones a la prensa en el Despacho Oval el lunes por la tarde, Trump afirmó que el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, le había mostrado imágenes del último ataque.

Al preguntársele qué pruebas tenía Estados Unidos de que el buque transportaba drogas, Trump respondió: “Tenemos pruebas. Basta con mirar el cargamento esparcido por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes”.

Trump también sugirió que los ataques militares estadounidenses contra presuntos narcotraficantes en el mar podrían extenderse a tierra.

Añadió que el ejército estadounidense está viendo menos buques en el Caribe desde el primer ataque a principios de este mes. Sin embargo, añadió que los cárteles siguen contrabandeando drogas por tierra.

“Les estamos diciendo a los cárteles ahora mismo que también los vamos a detener”, declaró Trump. “Cuando vengan por tierra, los detendremos de la misma manera que detuvimos los barcos... Pero quizás con un poco de diálogo, no suceda. Si no sucede, es bueno”.

Trump se refirió a un posible ataque de EEUU en Venezuela

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, recurrió posteriormente a X para advertir a los cárteles que Estados Unidos los rastrearía, los eliminaría y desmantelaría sus redes en todo nuestro hemisferio, en los momentos y lugares que decidiéramos, haciendo eco del lenguaje contundente empleado por administraciones anteriores durante la Guerra Global contra el Terrorismo. La Casa Blanca también publicó un breve video no clasificado del ataque en redes sociales.

(Con información de Bloomberg y AP)