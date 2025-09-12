Diosdado Cabello amenazó con una “revolución armada” en Venezuela frente a la presencia militar de EEUU en el Caribe

El llamado “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó este jueves que “tenemos que pasar de una revolución pacífica a una revolución armada, a una lucha armada por la patria, por nuestra independencia, por nuestra soberanía contra el opresor”, en referencia a Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe.

Durante una plenaria del régimen transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también ministro de Interior y Justicia de la dictadura afirmó que “llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso”.

Según sus palabras, la confrontación no debe limitarse a los cuerpos armados tradicionales. “Este partido debe revisar inmediatamente todas las formas, más allá de lo que ya existe. ¿Qué es lo que ya existe? Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra milicia, cuerpos policiales y organización popular”, expresó.

Cabello subrayó que Estados Unidos no debe ser “subestimado ni sobrestimado”, aunque insistió en que “son derrotables, ellos lo saben”. También envió un mensaje a quienes considera adversarios internos. “Verán los vendepatrias que están aquí qué van a hacer, pero a la hora de defender la patria la duda es traición”, dijo.

El funcionario del régimen aseguró que una eventual confrontación con Washington no se daría bajo esquemas tradicionales. “No es con la guerra convencional. Es otro tipo de guerra y tenemos que pasar a esa fase y prepararnos”, sostuvo.

En ese sentido, recordó la guerra de EEUU en el sudeste asiático. “Quien quiera recuerde a Vietnam (...), cuando un pueblo pequeño, pero con una voluntad férrea y unido, fue capaz de darle una soberana lección al imperialismo norteamericano”, señaló.

También, insistió en que Venezuela se defenderá en todos los ámbitos: “Esa guerra que no será convencional se librará en todos los sitios, en todos los terrenos, en todos los frentes, con lo que tengamos a mano”.

En otro pasaje de su intervención, Cabello aseguró que un eventual conflicto podría extenderse durante décadas. “Si se meten con Venezuela esa guerra no va a durar dos días, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Serán 100 años de guerra, pero los vamos a derrotar”, afirmó.

El dirigente oficialista sostuvo que el país debe prepararse para un escenario prolongado. “Llamo a una resistencia activa prolongada, porque Estados Unidos nunca va a estar preparado para una guerra prolongada”, dijo, y advirtió que en algún momento las tropas estadounidenses tendrían que enfrentar al pueblo venezolano directamente.

El buque lanzamisiles "USS Lake Erie" cruzó el Canal de Panamá para sumarse al despliegue frente a Venezuela (EP)

“Algún día, más allá de sus aviones, de sus submarinos, de sus naves nucleares, tendrán que poner los pies en tierra venezolana y ahí van a saber de qué está hecho este pueblo”, afirmó.

Las declaraciones se producen mientras Estados Unidos mantiene un despliegue de ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en el Caribe, además del reciente envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico. Washington sostiene que estas operaciones buscan reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región.

El martes pasado, la Casa Blanca reiteró que considera “ilegítimo” al régimen del sucesor de Hugo Chávez y lo acusa de traficar drogas hacia Estados Unidos. La portavoz del Ejecutivo estadounidense, Karoline Leavitt, se refirió al ataque contra una lancha con 11 presuntos miembros de la banda Tren de Aragua y sostuvo: “Esto envía un mensaje claro a los narcotraficantes del mundo: el presidente no lo tolerará”.

La portavoz del Ejecutivo estadounidense, Karoline Leavitt (REUTERS)

Leavitt señaló que la cantidad de droga incautada en esa embarcación podría haber causado la muerte de miles de estadounidenses.

En paralelo, Cabello reiteró su postura. “Nosotros no estamos llamando a guerra de ningún tipo, ni queremos guerra con nadie. Pero nuestro pueblo debe estar preparado y alerta, en todas las instancias, en todos los frentes, de todas las maneras y formas”, declaró. “Nosotros no subestimamos ninguna amenaza. Tampoco la sobrestimamos y mucho menos la desestimamos (...). Nos preparamos para lo peor siempre”, agregó.

(Con información de EFE)