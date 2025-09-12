Venezuela

Diosdado Cabello amenazó con una “revolución armada” en Venezuela frente a la presencia militar de EEUU en el Caribe

El llamado “número dos” del chavismo señaló que la estrategia de la dictadura incluye movilizar a la Fuerza Armada, la milicia y organizaciones populares para responder ante cualquier acción estadounidense. “No es una guerra convencional”, dijo

Guardar

El llamado “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó este jueves que “tenemos que pasar de una revolución pacífica a una revolución armada, a una lucha armada por la patria, por nuestra independencia, por nuestra soberanía contra el opresor”, en referencia a Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe.

Durante una plenaria del régimen transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también ministro de Interior y Justicia de la dictadura afirmó que “llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso”.

Según sus palabras, la confrontación no debe limitarse a los cuerpos armados tradicionales. “Este partido debe revisar inmediatamente todas las formas, más allá de lo que ya existe. ¿Qué es lo que ya existe? Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra milicia, cuerpos policiales y organización popular”, expresó.

Cabello subrayó que Estados Unidos no debe ser “subestimado ni sobrestimado”, aunque insistió en que “son derrotables, ellos lo saben”. También envió un mensaje a quienes considera adversarios internos. “Verán los vendepatrias que están aquí qué van a hacer, pero a la hora de defender la patria la duda es traición”, dijo.

El funcionario del régimen aseguró que una eventual confrontación con Washington no se daría bajo esquemas tradicionales. “No es con la guerra convencional. Es otro tipo de guerra y tenemos que pasar a esa fase y prepararnos”, sostuvo.

Durante una plenaria del régimen
Durante una plenaria del régimen transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también ministro de Interior y Justicia de la dictadura afirmó que “llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso” (AP)

En ese sentido, recordó la guerra de EEUU en el sudeste asiático. “Quien quiera recuerde a Vietnam (...), cuando un pueblo pequeño, pero con una voluntad férrea y unido, fue capaz de darle una soberana lección al imperialismo norteamericano”, señaló.

También, insistió en que Venezuela se defenderá en todos los ámbitos: “Esa guerra que no será convencional se librará en todos los sitios, en todos los terrenos, en todos los frentes, con lo que tengamos a mano”.

En otro pasaje de su intervención, Cabello aseguró que un eventual conflicto podría extenderse durante décadas. “Si se meten con Venezuela esa guerra no va a durar dos días, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Serán 100 años de guerra, pero los vamos a derrotar”, afirmó.

El dirigente oficialista sostuvo que el país debe prepararse para un escenario prolongado. “Llamo a una resistencia activa prolongada, porque Estados Unidos nunca va a estar preparado para una guerra prolongada”, dijo, y advirtió que en algún momento las tropas estadounidenses tendrían que enfrentar al pueblo venezolano directamente.

El buque lanzamisiles "USS Lake
El buque lanzamisiles "USS Lake Erie" cruzó el Canal de Panamá para sumarse al despliegue frente a Venezuela (EP)

Algún día, más allá de sus aviones, de sus submarinos, de sus naves nucleares, tendrán que poner los pies en tierra venezolana y ahí van a saber de qué está hecho este pueblo”, afirmó.

Las declaraciones se producen mientras Estados Unidos mantiene un despliegue de ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en el Caribe, además del reciente envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico. Washington sostiene que estas operaciones buscan reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región.

El martes pasado, la Casa Blanca reiteró que considera “ilegítimo” al régimen del sucesor de Hugo Chávez y lo acusa de traficar drogas hacia Estados Unidos. La portavoz del Ejecutivo estadounidense, Karoline Leavitt, se refirió al ataque contra una lancha con 11 presuntos miembros de la banda Tren de Aragua y sostuvo: “Esto envía un mensaje claro a los narcotraficantes del mundo: el presidente no lo tolerará”.

La portavoz del Ejecutivo estadounidense,
La portavoz del Ejecutivo estadounidense, Karoline Leavitt (REUTERS)

Leavitt señaló que la cantidad de droga incautada en esa embarcación podría haber causado la muerte de miles de estadounidenses.

En paralelo, Cabello reiteró su postura. “Nosotros no estamos llamando a guerra de ningún tipo, ni queremos guerra con nadie. Pero nuestro pueblo debe estar preparado y alerta, en todas las instancias, en todos los frentes, de todas las maneras y formas”, declaró. “Nosotros no subestimamos ninguna amenaza. Tampoco la sobrestimamos y mucho menos la desestimamos (...). Nos preparamos para lo peor siempre”, agregó.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Diosdado CabelloVenezuelaRégimen chavistaRégimen de VenezuelaNicolás MaduroEstados UnidosÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El régimen de Maduro desplegó militares en “284 frentes de batalla” en Venezuela como respuesta a las maniobras de Estados Unidos en el Caribe

La dictadura chavista activó la operación “Independencia 200”, que involucra a las Fuerzas Armadas, milicias y trabajadores públicos, en medio de la escalada de tensión con Washington tras el despliegue de buques y aviones de combate estadounidenses frente a costas venezolanas

El régimen de Maduro desplegó

Edmundo González Urrutia celebró la decisión europea de incluir al Cartel de los Soles en la lista de grupos terroristas

El Parlamento aprobó la moción con 355 votos a favor. Desde Madrid, el ex candidato opositor calificó la medida como evidencia de la creciente preocupación internacional por las estructuras criminales del régimen de Maduro

Edmundo González Urrutia celebró la

La presidenta de la Comunidad de Madrid manifestó su apoyo a Edmundo González Urrutia y a los venezolanos: “No están solos”

Isabel Díaz Ayuso mantuvo un encuentro con el presidente electo y miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela

La presidenta de la Comunidad

El Observatorio Venezolano de Prisiones alertó sobre el aislamiento de 58 presos políticos en la cárcel de Tocorón

La ONG advirtió sobre “condiciones inhumanas” que afectan la “integridad personal” de estos reclusos

El Observatorio Venezolano de Prisiones

El Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide a la UE incluir al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas

Expresó su “grave preocupación” por la consolidación de estructuras criminales transnacionales que operan en la frontera colombo-venezolana y que Estados Unidos considera que son manejadas desde el régimen de Nicolás Maduro

El Parlamento Europeo aprobó una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Afecta los bolsillos de todos

Afecta los bolsillos de todos

Vacunas contra el dengue: cuándo abre la inscripción en la provincia de Buenos Aires y quiénes podrán recibirla

El consejo de Banco Sabadell rechaza por unanimidad la OPA del BBVA y califica de “insuficiente” la oferta

Hallaron el cuerpo mutilado de una mujer en Pilar y su pareja intentó suicidarse antes de ser detenido

Ricardo Monreal plantea regular transporte de gas LP tras explosión de pipa en Puente de la Concordia

INFOBAE AMÉRICA
Más de un centenar de

Más de un centenar de personas se reúnen frente a la Embajada de EEUU en Madrid en homenaje al activista Charlie Kirk

(Previa) Barça y Atlético buscan seguir mandando en la Liga F y el Real Madrid aprovechar el soplo europeo

Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado

Barça, Real Madrid, Atlético, Athletic y Villarreal inician la 'cuesta de septiembre' con un duro calendario

Trump dice que la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco "pudo haber sido un error"

ENTRETENIMIENTO

Expectativa por el regreso de

Expectativa por el regreso de Foo Fighters: imágenes inéditas y novedades de Studio 606

Nueva era para el sector: dos gigantes del entretenimiento negocian una megafusión histórica

Gorillaz anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum ‘The Mountain’

El día en que Slash convenció a Charlie Sheen de salvar su vida en rehabilitación

Cine y moda rendirán homenaje a Giorgio Armani: qué se sabe sobre la película que explorará su legado