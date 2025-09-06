Venezuela

El fiscal general de la dictadura chavista amenazó a Edmundo González Urrutia: “Regrese a Venezuela para que vea lo que le va a ocurrir”

Tarek William Saab apuntó contra el presidente electo, quien se encuentra en el exilio por la persecución del régimen de Maduro

Guardar
Foto de archivo del fiscal
Foto de archivo del fiscal general de la dictadura chavista en Venezuela, Tarek William Saab (EFE/ Miguel Gutiérrez)

El fiscal general de la dictadura chavista en Venezuela, Tarek William Saab, lanzó este sábado fuertes acusaciones contra el líder opositor Edmundo González Urrutia y declaró que enfrentará a la justicia venezolana si retorna al país.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV), Saab recordó que actualmente pesa sobre el presidente electo una orden de captura bajo el régimen de Nicolás Maduro. “Tiene una orden de aprehensión, que regrese a Venezuela para que vea lo que le va a ocurrir”, advirtió.

Por otra parte, el funcionario chavista utilizó el espacio televisivo para abordar también la relación entre Venezuela y Estados Unidos, acusando a Washington de una campaña de acoso contra el régimen en Caracas, enfocada en presuntos delitos de narcotráfico. Defendió a Maduro al afirmar que “Venezuela está libre del tránsito de drogas”, señalando que solo el 8% del narcotráfico del Caribe tiene origen venezolano, mientras que la mayoría proviene de Colombia, Perú y Ecuador con destino a Estados Unidos y Europa. “El 87% de la droga se moviliza por la ruta del Pacífico; para nada cercano a Venezuela”, enfatizó Saab.

En relación con las tensiones bilaterales, Saab acusó a Estados Unidos de proteger a dirigentes opositores como Juan Guaidó, a quienes responsabilizó de desfalcos durante el periodo de gobierno interino. “Si dicen que están luchando contra la corrupción y la mafia, deberían entregar a todos esos sátrapas que están en esa nación”, afirmó el fiscal general en su intervención televisiva.

Saab también dedicó parte de sus declaraciones a María Corina Machado, líder opositora inhabilitada a ejercer cargos públicos, a quien acusó de “odiar a los venezolanos” y de colaborar con Estados Unidos para apoderarse de los recursos estratégicos del país. Según el titular del Ministerio Público en Caracas, las acciones de la oposición buscan “convertir a Venezuela en Libia o Irak”.

El fiscal general desestimó videos divulgados por Washington sobre presuntas operaciones militares de Estados Unidos en contra de embarcaciones venezolanas en el Caribe, calificándolos como “videos estilo Hollywood” y asegurando que pueden ser refutados fácilmente. Por último, Saab concluyó que Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, estaría manejando una campaña internacional para “demonizar y destruir al gobierno de Donald Trump”, añadiendo que esta narrativa incrementa la tensión política en el país y desafía la estabilidad gubernamental.

Edmundo González Urrutia llamó a prepararse para “una transición política, moral y social” en Venezuela

En paralelo, Edmundo González Urrutia participó el jueves en el foro “Venezuela, Memoria y Justicia”, realizado en Ciudad de Panamá, donde declaró la necesidad de prepararse para “una transición política, moral y social” en Venezuela. Al presentar el plan Venezuela Tierra de Gracia, González Urrutia priorizó la atención a la emergencia humanitaria, la reinstitucionalización democrática y la recuperación económica, destacando la urgencia de garantizar verdad y reparación a las víctimas de la represión.

“Esta transición significa reconstruir la confianza, abrir espacios para la memoria y garantizar verdad y reparación a las víctimas”, afirmó González en el evento ante representantes de la sociedad civil, expertos internacionales y venezolanos en el exilio. Enfatizó que los cambios democráticos requieren organización, reglas claras y acompañamiento internacional.

El opositor remarcó que el proceso de transición debe involucrar a las instituciones y a la vida social del país, y describió el plan Tierra de Gracia como una hoja de ruta nacional fundada en tres pilares: asistencia a millones de familias afectadas por la emergencia humanitaria y social, restauración de la justicia y la transparencia en la vida pública, y apertura de la recuperación económica con oportunidades para migrantes retornados.

Temas Relacionados

VenezuelaTarek William SaabNicolás MaduroEdmundo González Urrutiaúltimas noticias américa

Últimas Noticias

JD Vance defendió el uso de la fuerza contra los narcotraficantes que “envenenan” a los norteamericanos

“Es el mejor uso de nuestras fuerzas armadas”, aseveró el vicepresidente de Estados Unidos, en medio de la lucha de Washington contra el tráfico de drogas en el Caribe

JD Vance defendió el uso

Cartel de los Soles: cómo la red criminal de Maduro convirtió a Venezuela en puente del narcotráfico

En entrevista con Infobae, el subdirector de la Oficina Internacional en Washington DC del Comando con Venezuela, David Smolansky, afirmó que esta organización criminal controla rutas terrestres, marítimas y aéreas hacia el Caribe, Estados Unidos, Europa y África, con ingresos que superan a los del petróleo venezolano

Cartel de los Soles: cómo

Puerto Rico respaldó las operaciones de EEUU contra el narco y acusó al régimen de Maduro de haber “inundado” a la isla “con drogas peligrosas”

“Estamos orgullosos de apoyar las operaciones antidrogas de nuestra nación en el Caribe”, afirmó la gobernadora Jenniffer González

Puerto Rico respaldó las operaciones

Maduro amenazó con una “lucha armada” si Estados Unidos ataca a Venezuela

El dictador chavista advirtió que el país pasará de la “fase política” a un enfrentamiento militar en caso de agresión de Washington, en medio de la presencia de buques y cazas estadounidenses en el Caribe. Trump reiteró que aviones venezolanos que representen peligro “serán derribados”

Maduro amenazó con una “lucha

Un general reveló el acuerdo entre el régimen venezolano y la guerrilla colombiana para traficar cocaína: “No me lo contaron, lo viví”

Néstor González González, militar retirado, envió un escrito a sus compañeros de armas sobre el papel del gobierno chavista: “Ha sido narcoterrorista convirtiendo a Venezuela en una corporación criminal”

Un general reveló el acuerdo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cielo Rusinque se desató contra

Cielo Rusinque se desató contra miembros de la coalición de Gobierno que habrían traicionado a Gustavo Petro: “El tiempo pone todo en su lugar”

Atrapan a 15 en Zacatecas por presunta trata de personas en hoteles; van varias mujeres rescatadas

OMS levanta la emergencia internacional por el virus mpox, pero señaló que la alerta sigue vigente

La balanza comercial energética del primer semestre tuvo el mayor superávit en 35 años

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ pone a prueba el liderazgo y trabajo en equipo de las candidatas en la prueba del sábado 6 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Varios directivos y funcionarios detenidos

Varios directivos y funcionarios detenidos en México en una operación contra el tráfico ilegal de hidrocarburos

Aryna Sabalenka deshace a Amanda Anisimova y revalida su título individual en Nueva York

Trump formaliza en una orden el acuerdo comercial con Japón que impone el arancel del 15%

UNICEF avisa de que el colapso de los servicios esenciales "deja a los más jóvenes luchando por sobrevivir"

Luis de la Fuente: "Tenemos en muchas posiciones a los mejores jugadores del mundo"

ENTRETENIMIENTO

Kristin Cabot, la mujer captada

Kristin Cabot, la mujer captada con el CEO de Astronomer durante un show de Coldplay, le pidió el divorcio a su esposo

El impactante cambio físico de Sydney Sweeney para encarnar a una campeona de boxeo

‘El conjuro 4’ incluyó un tributo a Dan Rivera, el difunto cuidador de la muñeca Annabelle

Jack Osbourne rompió el silencio y reveló cómo se enteró de la muerte de Ozzy

El líder de R.E.M. puso fin a una polémica histórica sobre una de sus letras más icónicas