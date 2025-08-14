María Corina Machado advirtió a altos funcionarios chavistas que tienen “poco tiempo” para decidir su futuro político (REUTERS/Gaby Oraa)

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado advirtió este miércoles a los altos funcionarios que aún respaldan al dictador Nicolás Maduro, que cuentan con “muy poco tiempo” para tomar una decisión sobre su futuro político. En declaraciones a la cadena Fox News, Machado sostuvo que estos colaboradores deben elegir entre mantenerse junto al régimen o apartarse y facilitar una transición ordenada que ponga fin a la “empresa criminal terrorista” del chavismo.

“Maduro y sus tropas ven que sus opciones se están agotando… al final, quienes aún lo apoyan tendrán que tomar una decisión, y tienen muy poco tiempo para hacerlo: o se unen a Maduro o intervienen, facilitan y cooperan con una transición ordenada”, señaló.

Las declaraciones de Machado se produjeron tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de elevar a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro. La opositora calificó esta decisión como “un paso decisivo” para desmantelar la estructura de poder del chavismo y envió un mensaje “claro” a su núcleo de apoyo.

“Estamos profundamente agradecidos con el presidente Trump por su apoyo inquebrantable a la libertad y la justicia y sus acciones decisivas para desmantelar esta empresa criminal terrorista”, afirmó. Aseguró que la medida apunta no solo al mandatario, sino también a “los pocos individuos de alto nivel que todavía lo apoyan y están robando a Venezuela”.

Machado agregó que la presión internacional, combinada con la organización interna en Venezuela, ha reducido las opciones de Maduro. Reiteró que la prioridad no es un “cambio de régimen” en sentido político tradicional, sino desarticular una estructura criminal que se sostiene por la fuerza.

La líder de Vente Venezuela afirmó que el gobierno legítimo, encabezado por el opositor Edmundo González Urrutia —exiliado en España—, está listo para asumir el poder y ejecutar un plan en las primeras 100 horas y días de transición. Aseguró que su visión es transformar a Venezuela en “el centro energético de las Américas” y un aliado clave de Estados Unidos en comercio y seguridad, con un potencial económico de 1,7 billones de dólares en petróleo, gas, minerales y turismo.

“El cambio de régimen ya estaba ordenado y ganamos las elecciones presidenciales por una amplia mayoría… estamos listos para tomar el poder, con el gobierno legítimo elegido. Venezuela avanzará ordenada y pacíficamente hacia la transición”, expresó.

Machado denunció la magnitud de la crisis humanitaria: “El pueblo venezolano está hambriento. Nuestros niños van solo dos días a la semana a la escuela. Nuestros maestros ganan un dólar al día. Esa es la realidad de Venezuela”.

Contrastó estas cifras con el enriquecimiento ilícito que atribuye a funcionarios del régimen, mencionando propiedades y activos confiscados por Estados Unidos en Florida y República Dominicana, que, según ella, provienen del saqueo de recursos petroleros.

La opositora advirtió a los ciudadanos estadounidenses sobre los riesgos de políticas similares al modelo chavista, recordando que muchos venezolanos lamentan haber creído en las promesas de Hugo Chávez. “No tienen idea de cuántas personas en Venezuela me dicen cuánto lamentan haber creído en las mentiras… una vez que un régimen comunista se instala, es muy difícil revertirlo”, señaló.

Con USD 50 millones por su captura, Maduro desplazó a jefes terroristas y del narcotráfico en la lista de los más buscados por EEUU

Machado, que permanece en la clandestinidad desde hace más de un año, concluyó su intervención con un mensaje de esperanza y compromiso: “Millones de venezolanos quieren regresar a casa, incluidos más de medio millón que viven en Estados Unidos. Venezuela será libre”.

A su juicio, la nueva recompensa anunciada por Washington y el aislamiento creciente del chavismo ponen a sus aliados en un momento de definición: o se mantienen junto a Maduro y enfrentan las consecuencias, o se apartan para facilitar un cambio político que, asegura, cuenta con respaldo interno y externo.