Tras el aumento de la recompensa de EEUU por la captura de Maduro, el régimen obligó al Ejército venezolano a manifestar su lealtad

General Johan Alexander Hernández Lárez, comandante general del Ejército

Se está haciendo cotidiano que los jefes de cuarteles o unidades militares reciban la orden para que, a través de un video, se pronuncien como lealtad a la revolución o contra María Corina Machado. Acaba de ocurrir con el anuncio de la fiscal General de EEUU sobre el aumento de la recompensa por Nicolás Maduro, y lo que representa la lucha contra las organizaciones mexicanas y venezolanas del narcotráfico. Los videos que los oficiales deben grabar son difundidos, principalmente, por el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), GJ (Ej) Domingo Antonio Hernández Lárez.

Algunos oficiales como el jefe de la ZODI Anzoátegui, general Norber Torres Ortiz, incluyeron en su mensaje, no solo a la recompensa por Nicolás Maduro, sino mencionaron a los ministros de Defensa así como Interior y Justicia, GJ Vladimir Padrino López y teniente Diosdado Cabello, respectivamente. El MG (Ej) Johan Alexander Hernández Lárez, comandante general de Ejército y hermano del Comandante Estratégico Operacional (Ceofanb), dijo que ellos son “soldados con cordón de heroísmo” a quienes movían los héroes militares del pasado, asegurando que la FANB “rechaza las declaraciones insensatas y desesperadas del gobierno norteamericano” contra Maduro.

Aseguró que la FANB “no es una organización de mercenarios, no somos chantajeables, ni aceptaremos insolentes ultimátums de potencias extranjeras terroristas que pretendan imponer su agenda”, enfatizando que defenderán la integridad de Maduro. “¿Marcos Rubio estás buscando a Maduro? Aquí lo tengo”, dice el MG Wilfredo Alexander Medrano Machado, Comandante de la Región de Defensa Integral de Guayana (REDI), en una puesta en escena, uniformado y con un arma de guerra en las manos, mientras señala a otros militares que se identifican como parte de los Batallones 993 y 995 de la Unidad de Fuerzas Especiales.

Guardería Ambiental del Táchira

Ataques contra la fiscal

El general de División Hibrahim Ricardo Sirgo Herrera, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Lara, rodeada de los comandantes militares y policiales de la región manifestó rechazo por lo expresado por Pam Bondi, de quien dijo que “se dirigió de manera cobarde e insolente al glorioso pueblo venezolano”, manifestando “obediencia, subordinación y compromiso” a Maduro. Desde la Base Aérea Libertador (BAEL), el Comandante General de la Aviación Militar, M/G Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil, expresó sobre la recompensa a Maduro que la fiscal estadounidense “de manera vil, extralimitando sus facultades, que no tiene, y haciendo uso de esquemas imperiales desfasados pretende imponer recompensa”.

Comenares leyendo el mismo mensaje que el del general Martinez Campos

A su juicio, lo que dijo la fiscal Bondi son señalamientos “cargados de mentiras con el agravante de crear falsas acusaciones surrealistas que procuran, en su relato, generar lazos inexistentes de nuestros máximos líderes con operaciones del narcotráfico”. Señala el general Ramírez que Estados Unidos genera “constantes artimañas” son una violación del Derecho Internacional “teniendo un calificativo de agresión mitómana”.

El GB Darwin Andrés Crespo Rojas, director de la Academia Militar de la Guardia Nacional, rodeado de oficiales de la GNB y de los cadetes, dijo por su parte que “rechazamos las declaraciones de la Fiscal general del gobierno fascista norteamericano”, país al que señaló de pretender “darnos lecciones de democracia, cuando su actual Presidente irrespeta sistemáticamente su propias leyes y gobernador de forma caprichosa”. El general de brigada Crespo dice que “nos acusan de liderar un cartel de narcotráfico, disimulando con esta farsa la cruda realidad de su decadente sociedad en la que miles de conciudadanos mueren diariamente por el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas”.

Comandante de la Aviación, M G Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil

Por la ZODI La Guaira, el Vicealmirante Gregorio Antonio Briceño Paniagua dijo, en un corto mensaje, que las declaraciones “dantescas de la Fiscal de EEUU” era “prácticamente una amenaza” contra Maduro “Nosotros sí luchamos contra este flagelo. Hemos incautado más de 51 tonelada de drogas en lo que va de año 2025, hemos destruido laboratorios, pistas clandestinas, desmontando la narrativa de un imperio que nos usa como arma política”.

“Irrespetuosas y bufonescas declaraciones de la fiscal de EEUU”, calificó el MG José Martínez Campos, Jefe de la REDI Los Andes, lo expresado por la Fiscal Bondi. Las palabras del general Martínez son las mismas repetidas por otros oficiales de las ZODI. Cuatro uniformados, junto a un mapa de Venezuela y detrás la bienvenida de la “Coordinación estadal de Guardería Ambiental Táchira”, se mantuvieron impasibles, mientras uno de ellos soltó el mensaje calificando de “injerencismo” el anuncio de la recompensa por parte de Estados Unidos.

“No duden que defenderemos nuestra patria con el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar, de nuestros pasados aborígenes y nuestros jefes independentistas”.